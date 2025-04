§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2533) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) w ust. 1:

a) w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) produkty lecznicze zawierające następujące substancje czynne albo ich wzajemne połączenia z uwzględnieniem pojemności i stężenia, jeżeli dotyczy:

- Benzylpenicillinum,

- Brimonidinum,

- Diclofenacum,

- Drotaverinum,

- Cyanocobalaminum,

- Epinephrinum (Adrenalinum),

- Gentamicinum,

- Glucosum,

- Hydrocortisonum hemisuccinatum,

- Insulinum,

- Ketoprofenum,

- Lidocainum (1 % i 2 %),

- Metamizolum,

- Natrii chloridum,

- Norepinephrinum (Noradrenalinum),

- Piroxicamum,

- Pyridoxini hydrochloridum,

- Theophyllinum,

- Thiamini hydrochloridum;”,

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się doustne i donosowe produkty immunostymulujące (szczepionki).”;

2) w tabeli nr 1 „Wykaz substancji czynnych, które mogą występować w postaci różnych soli oraz izomerów, estrów, eterów lub ich soli (sole izomerów, estrów i eterów), wchodzących pojedynczo lub w połączeniu w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych”:

a) po lp. 45 dodaje się lp. 45a w brzmieniu:

45a Almotriptanum

b) po lp. 495 dodaje się lp. 495a w brzmieniu:

495a Natrii picosulfas

c) po lp. 530 dodaje się lp. 530a w brzmieniu: