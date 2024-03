§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 33) w § 1:

1) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2:

1) pkt 2, rolnik może po przeprowadzeniu zbioru w pierwszym roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego:

a) dokonywać zmiany uprawianych roślin, miejsca ich uprawy lub zmiany pakietów objętych tym zobowiązaniem ekologicznym,

b) rozpocząć uprawę roślin w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-3, 5 lub 7 na całej powierzchni użytków rolnych, na których dotychczas było realizowane to zobowiązanie ekologiczne, lub na części tej powierzchni,

2) pkt 3, rolnik może po przeprowadzeniu zbioru w pierwszym roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego rozpocząć uprawę roślin w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-7 na całej powierzchni użytków rolnych, na których dotychczas było realizowane to zobowiązanie ekologiczne, lub na części tej powierzchni,

3) pkt 4, rolnik może po przeprowadzeniu zbioru w pierwszym roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego:

a) dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy w przypadku uprawy roślin wymienionych w części IV i VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia,

b) w przypadku uprawy roślin wymienionych w części IV i VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia rozpocząć uprawę roślin wymienionych w części I-III, V i VII tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia na całej powierzchni użytków rolnych, na których dotychczas były uprawiane rośliny wymienione w części IV i VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub na części tej powierzchni,

c) w przypadku trwałych użytków zielonych rozpocząć uprawę roślin wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia na całej powierzchni użytków rolnych, które dotychczas były trwałymi użytkami zielonymi, lub na części tej powierzchni

- pod warunkiem że mimo dokonania tych zmian są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznych z tytułu realizacji tego zobowiązania ekologicznego.”,”;

2) w pkt 3:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany w planie działalności ekologicznej wynikającej z podjęcia nowego zobowiązania ekologicznego lub zastąpienia zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 7 i 8, lub rozpoczęcia uprawy roślin, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca roku, w którym nastąpiła ta zmiana, kopie stron tego planu, na których:”,”,

b) w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4-6, w tym w przypadkach określonych w § 6:

- ust. 2 pkt 1 lit. b,

- ust. 4 pkt 1 lit. b, jeżeli rośliny dotychczas uprawiane w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4 lub 6 zostały zastąpione na wszystkich gruntach, na których były uprawiane, lub na części tych gruntów roślinami uprawianymi w ramach pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 5,

- ust. 4 pkt 2, jeżeli rośliny dotychczas uprawiane w ramach pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 8 zostały zastąpione na wszystkich gruntach, na których były uprawiane, lub na części tych gruntów roślinami uprawianymi w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4-6,

- ust. 4 pkt 3 lit. c, jeżeli została rozpoczęta uprawa roślin wymienionych w części IV-VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia na całej powierzchni użytków rolnych, które dotychczas były trwałymi użytkami zielonymi, lub na części tej powierzchni, lub

b) pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 9 - na gruntach, na których są uprawiane rośliny wymienione w części IV-VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia, w tym w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 4 pkt 3 lit. b, jeżeli dotychczas uprawiane rośliny wymienione w części IV i VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia zostały zastąpione na wszystkich gruntach, na których były uprawiane, lub na części tych gruntów roślinami wymienionymi w części V tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub”,”.