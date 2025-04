§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 878) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przepływu danych i informacji lotniczych - określają przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/1768 z dnia 14 lipca 2023 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące certyfikacji i deklaracji systemów i części składowych wykorzystywanych do zapewniania zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 228 z 15.09.2023, str. 1);”,

b) w pkt 2:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.3)), zwanej dalej „Konwencją”, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 80), z wyłączeniem pkt 1.2.2.2, 5.3.3.4.6, 5.3.3.4.9, 5.3.4 i 5.3.5,”,

- po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) wymagania ustanowione przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - „Procedury służb żeglugi powietrznej - zarządzanie informacją lotniczą”, ogłoszone w załączniku do obwieszczenia nr 15/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 10066: „Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Informacją Lotniczą” (Dz. Urz. ULC poz. 25), zwane dalej „Doc 10066”, z wyłączeniem pkt 5.3.3.3 i 5.3.3.4, a także pkt 7.7.4 w zakresie następujących obowiązkowych atrybutów przeszkód: identyfikator twórcy danych, zasięg poziomy oraz data i czas,”,

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/373/UE”,”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udostępniania map lotniczych oraz wymagania dla tych map - określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 4 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 13/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 41), z wyłączeniem pkt 2.1.7, 2.1.8, 2.4.1, 4.2.1, 5.2.1, 8.7, 11.4, 16.2.1, 17.4.4, 20.1 i 21.7.”;

2) w § 3:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze, są określone w Załączniku 4 do Konwencji, a wymagania, którym powinny odpowiadać wydawnictwa AIS inne niż mapy lotnicze, są określone w Załączniku 15 do Konwencji oraz w Doc 10066, z tym że ilekroć w zakresie wymagań dotyczących:”,

b) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej certyfikowaną zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2017/373/UE - w przypadku, o którym mowa w pkt 2.17.1, 2.17.3 i 11.10.5,”,

c) w pkt 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„wydawnictw AIS innych niż mapy lotnicze w Załączniku 15 do Konwencji oraz w Doc 10066 jest mowa o:”,

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) „władzy lotniczej” lub „agencji, której przekazano uprawnienia do zapewniania służb” oraz „cywilnej władzy lotniczej” - rozumie się przez to instytucję zapewniającą AIS certyfikowaną zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2017/373/UE,

c) „władzy meteorologicznej” - rozumie się przez to instytucję zapewniającą służbę meteorologiczną certyfikowaną zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2017/373/UE.”;

3) w § 4 w ust. 2 w pkt 3:

a) lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) z instrukcją operacyjną lotniska albo lądowiska,

d) z rejestrem lotnisk cywilnych albo ewidencją lądowisk, a w przypadku nowo zakładanych lotnisk - zezwoleniem na założenie lotniska,”,

b) uchyla się lit. e i f,

c) w lit. g wyrazy „rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2017/373/UE”;

4) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wymianę danych i informacji lotniczych, niezbędnych do publikacji informacji o lotnisku w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, na podstawie formalnych ustaleń, o których mowa w pkt AIS.OR.205 załącznika VI do rozporządzenia 2017/373/UE;

2) przekazywanie danych i informacji lotniczych, niezbędnych do publikacji informacji o lotnisku kontrolowanym w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, przy użyciu narzędzia wspierającego proces automatycznego przetwarzania danych przez AIS;”,

b) w ust. 2:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dane i informacje lotnicze, niezbędne do publikacji informacji o lotnisku w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, określone w formalnych ustaleniach, o których mowa w pkt AIS.OR.205 załącznika VI do rozporządzenia 2017/373/UE;

2) informacje dotyczące lotniska albo lądowiska niezbędne do wydawania NOTAM zgodnie z pkt AIS.TR.330 załącznika VI do rozporządzenia 2017/373/UE, z wyłączeniem jego lit. f w przypadku lotnisk niekontrolowanych oraz lądowisk;”,

- w pkt 3:

- - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„mapy lotnicze dotyczące lotnisk kontrolowanych, o których mowa w pkt AIS.OR.325 lit. a pkt 1-5 załącznika VI do rozporządzenia 2017/373/UE, w postaciach:”,

- - uchyla się lit. a,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane i informacje lotnicze, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, które zostały pozyskane w wyniku pomiaru, w tym te publikowane na mapach lotniczych, są opracowywane zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 tej ustawy.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dane i informacje lotnicze, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, które zostały pozyskane w wyniku pomiaru, w tym te publikowane na mapach lotniczych, są przekazywane do AIS wraz z informacjami dotyczącymi sposobu ich pozyskania i weryfikacji oraz operatem technicznym.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dane, informacje lotnicze i mapy lotnicze, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, są przekazywane w terminie uzgodnionym z AIS.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7, publikuje się zgodnie z systemem regulacji (AIRAC - Aeronautical Information Regulation And Control) określonym w pkt AIS.OR.500 załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.).

3. Wydawnictwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, publikuje się niezwłocznie.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zbiór Informacji Lotniczych (AIP - Aeronautical Information Publication) publikuje się w trzech tomach:

1) Tom I - pod nazwą „AIP Polska - AIP IFR” - zgodny z rozporządzeniem 2017/373/UE, z uwzględnieniem że informacje o lotniskach, na których jest możliwe wykonywanie lotów według wskazań przyrządów (IFR - Instrumental Flight Rules), publikuje się w rozdziale AD 2 tomu I;

2) Tom II - pod nazwą „AIP Polska - AIP VFR”, zawierający co najmniej następujące dane:

VFR GEN 0 - CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

VFR GEN 0.1 Spis treści części I VFR GEN 1 WSTĘP

VFR GEN 1.1 Wstęp

VFR GEN 1.2 Wykaz zmian do AIP VFR

VFR GEN 1.3 Wykaz Suplementów do AIP VFR



VFR GEN 1.4 Wykaz kontrolny stron AIP VFR



VFR GEN 1.5 Lista poprawek ręcznych do AIP VFR



VFR GEN 1.6 Wykaz dostępnych map lotniczych



VFR GEN 2.1 Skróty występujące w AIP VFR

VFR GEN 2.2 Znaki umowne na mapach w AIP VFR



VFR GEN 3.1 Tablice przeliczeniowe

VFR GEN 3.2 Tabele wschodu i zachodu słońca



VFR GEN 3.3 Sygnały wzrokowe

VFR GEN 3.4 Alfabet literowania w radiotelefonii i alfabet Morse'a



VFR GEN 4.1 Służba Informacji Powietrznej (FIS)

VFR ENR CZĘŚĆ II - TRASA

VFR ENR 0.1 Spis treści części II

VFR ENR 1.1 Polska przestrzeń powietrzna (FIR WARSZAWA)



VFR ENR 1.2 Przepisy wykonywania lotów z widocznością (VFR)

VFR ENR 1.3 Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością (VFR)



VFR ENR 1.4 Procedury nastawiania wysokościomierza

VFR ENR 1.5 Planowanie lotów

VFR ENR 2.1 Strefy ruchu lotniskowego (ATZ)

VFR ENR 2.2 Wzmożone loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) o charakterze długotrwałym



VFR ENR 2.3 Elastyczne użytkowanie przestrzeni

VFR ENR 2.4 Strefa identyfikacyjna obrony powietrznej - ADIZ



VFR ENR 2.5 Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)

VFR ENR 2.6 Szybowcowe częstotliwości przelotowe w FIR Warszawa

VFR AD CZĘŚĆ III - LOTNISKA I LĄDOWISKA

VFR AD 0.1 Spis treści części 3

VFR AD 1 Wykaz lotnisk i lądowisk publikowanych w AIP VFR



VFR AD 1.1 Grupowanie lotnisk

VFR AD 4 Lotniska i lądowiska;

3) Tom III - pod nazwą „AIP Polska - MIL AIP”, zawierający co najmniej następujące dane:

MIL GEN Część I - Informacje ogólne



MIL GEN 1 Krajowe przepisy i wymagania



MIL GEN 2 Tabele i kody

MIL GEN 3 Służby

MIL ENR Część II - Trasa

MIL ENR 1 Przepisy i procedury ogólne

MIL ENR 2 Przestrzeń powietrzna służb ruchu lotniczego



MIL ENR 3 Trasy ATS

MIL ENR 4 Pomoce i systemy radionawigacyjne



MIL ENR 5 Ostrzeżenia nawigacyjne

MIL ENR 6 Mapy trasowe



MIL AD Część III - Lotniska



MIL AD 1 Lotniska - Wstęp



MIL AD 4 Lotniska.”;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.