§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 1859) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na terenie gmin poszkodowanych stosuje się rozwiązania określone w art. 5, art. 5c-5g, art. 7-8k, art. 9-12, art. 14-24i, art. 26a ust. 1 w zakresie pkt 1 i 2, art. 27-31, art. 33-36a i art. 39-40y ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, zwanej dalej „ustawą”.”;

2) w § 4:

a) po pkt 11 dodaje się pkt 111 w brzmieniu:

„111) art. 24b ustawy - maksymalna wysokość przyznawanego świadczenia lokalowego, o której mowa w art. 24d ust. 2, wynosi 200 000 zł;”,

b) pkt 15b otrzymuje brzmienie:

„15b) art. 35f ustawy:

a) okresy, o których mowa w art. 35f ust. 1 i art. 35g ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się:

- od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

- od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 maja 2025 r.,

b) porównywanymi miesiącami, o których mowa w art. 35f ust. 1 ustawy, są:

- w odniesieniu do okresu, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze – wrzesień 2024 r. do września 2023 r. albo październik 2024 r. do października 2023 r., a jeżeli płatnik składek rozpoczął działalność w 2024 r. – wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r.,

- w odniesieniu do okresu, o którym mowa w lit. a tiret drugie – styczeń 2025 r. do stycznia 2024 r. albo luty 2025 r. do lutego 2024 r., a jeżeli płatnik składek rozpoczął działalność po dniu 29 lutego 2024 r. – styczeń 2025 r. do sierpnia 2024 r.;”,

c) w pkt 16 w lit. a wyrazy „31 grudnia 2024 r.” zastępuje się wyrazami „31 maja 2025 r.”.