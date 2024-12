Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 16 grudnia 2024 r. (Dz. U. poz. 1859)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie

Na podstawie art. 1 ust. 21) ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 654, 1473, 1635 i 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r., na terenie których stosuje się szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi, zwanych dalej „gminami poszkodowanymi”;

2) rozwiązania stosowane na terenie gmin poszkodowanych.

§ 2.2) Gminami poszkodowanymi są:

1) w województwie dolnośląskim:

a) wszystkie gminy położone na terenie powiatów bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, karkonoskiego, kłodzkiego, legnickiego, lubańskiego, lwóweckiego, średzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, ząbkowickiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego oraz miasta na prawach powiatu Jelenia Góra, Legnica i Wałbrzych,

b) w powiecie głogowskim - gmina miejska Głogów, gmina wiejska Głogów, gmina Kotla, gmina Pęcław i gmina Żukowice,

c) w powiecie górowskim - gmina Jemielno,

d) w powiecie lubińskim - miasto i gmina Ścinawa,

e) w powiecie oławskim - gmina miejska Oława i gmina wiejska Oława,

f) w powiecie strzelińskim - gmina Strzelin,

g) w powiecie wrocławskim - gmina Kąty Wrocławskie, gmina Mietków i gmina Sobótka;

2) w województwie lubuskim:

a) w powiecie krośnieńskim - gmina Dąbie i gmina Krosno Odrzańskie,

b) w powiecie nowosolskim - gmina Bytom Odrzański, gmina Kolsko, gmina miejska Nowa Sól, gmina wiejska Nowa Sól, gmina Otyń i gmina Siedlisko,

c) w powiecie słubickim - gmina Cybinka i gmina Słubice,

d) w powiecie wschowskim - gmina Szlichtyngowa,

e) w powiecie zielonogórskim - gmina Bojadła, gmina Czerwieńsk, gmina Nowogród Bobrzański, gmina Sulechów, gmina Trzebiechów i gmina Zabór,

f) w powiecie żagańskim - gmina miejsko-wiejska Szprotawa i gmina wiejska Żagań oraz miasto Małomice i miasto Żagań;

3) w województwie opolskim - wszystkie gminy położone na terenie powiatów brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, nyskiego, opolskiego i prudnickiego;

4) w województwie śląskim - wszystkie gminy położone na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i raciborskiego oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.

§ 3.3) 1.4) Na terenie gmin poszkodowanych stosuje się rozwiązania określone w art. 5, art. 5c-5g, art. 7-8k, art. 9-12, art. 14-24a, art. 26a ust. 1 w zakresie pkt 1 i 2, art. 27-31, art. 33-36a, art. 39-40y ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, zwanej dalej „ustawą”.

2. Na terenie gmin poszkodowanych oraz innych gmin, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy, stosuje się rozwiązania określone w art. 5a ustawy.

§ 4. Na terenie gmin poszkodowanych w przypadku zastosowania:

1) art. 5 ustawy - termin, o którym mowa w art. 5 ust. 3, ustala się do dnia 15 marca 2025 r.;



1a)5) art. 5d ustawy - termin, o którym mowa w art. 5d ust. 3, ustala się do dnia 15 marca 2025 r.;



1b)5) art. 5g ustawy - okres, o którym mowa w art. 5g ust. 1, ustala się do dnia 31 sierpnia 2025 r.;

2) art. 7 ustawy - termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

2a)6) art. 7a ustawy - okres, o którym mowa w art. 7a ust. 1, ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;



2b)7) art. 8a ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2c)7) art. 8b ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2d)7) art. 8c ustawy - okres, o którym mowa w art. 8c ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;



2e)7) art. 8d ustawy - okres, o którym mowa w art. 8d ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;



2f)7) art. 8e ustawy - okres, o którym mowa w art. 8e ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;



2g)7) art. 8f ustawy - okres, o którym mowa w art. 8f ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;



2h)7) art. 8g ustawy - termin ustala się do dnia 30 listopada 2024 r.;

2i)7) art. 8h ustawy - okres, o którym mowa w art. 8h ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;



2j)8) art. 8i ustawy - okres, o którym mowa w art. 8i ust. 1, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;



2k)7) art. 8j ustawy - okres, o którym mowa w art. 8j ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;



2ka)9) art. 8k ustawy - okres ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;

2l)10) art. 9 pkt 3 ustawy - termin ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;

2m)11) art. 9a ustawy - okres, o którym mowa w art. 9a ust. 1, ustala się do dnia 18 listopada 2024 r.;

3) art. 10 ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

4) art. 11 ustawy - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;



4a)12) art. 11a ustawy - termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

5) art. 12 ustawy - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 2, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

6) art. 14 ustawy - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 4, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;



6a)13) art. 14a ustawy - okres ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

6b)13) art. 14b ustawy - termin, o którym mowa w art. 14b ust. 4, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;



7)14) art. 16 ustawy:

a) w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą - okres rozliczeniowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ustala się od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) w przypadku niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika - okres rozliczeniowy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustala się na IV kwartał 2024 r.,

c)15) refundacja może być wypłacona, o ile składki za okresy, o których mowa w lit. a i b, zostaną opłacone najpóźniej do dnia 15 września 2025 r.;

8) art. 17 ustawy - termin, o którym mowa w art. 17 ust. 2, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

9) art. 18 ustawy - termin, o którym mowa w art. 18 ust. 3, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;



9a)16) art. 18a ustawy - termin, o którym mowa w art. 18a ust. 3, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;



9b)16) art. 18b ustawy - okres ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

10) art. 19 ustawy:

a) okres, o którym mowa w art. 19 ust. 1, ustala się do dnia 31 października 2024 r.,

b) termin, o którym mowa w art. 19 ust. 4, ustala się do dnia 31 października 2024 r.,

c) dzień, o którym mowa art. 19 ust. 4, ustala się na dzień 1 listopada 2024 r.;

10a)17) art. 22a ustawy:

a) kwota, o której mowa w art. 22c ust. 1 pkt 1, wynosi 16 000 zł,

b) współczynnik, o którym mowa w art. 22c ust. 1 pkt 2, wynosi 0,75,

c) maksymalna wysokość przyznawanego świadczenia interwencyjnego, o której mowa w art. 22c ust. 4, wynosi 1 000 000 zł;

10b)18) art. 22j ustawy - okres ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

11) art. 23 ustawy - okres, o którym mowa w art. 23 ust. 2, ustala się do dnia 31 października 2024 r.;

11a)19) art. 26a ustawy - termin, o którym mowa w art. 26a ust. 5, w zakresie art. 26a ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

12) art. 27 ustawy - termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

12a)20) art. 27a ustawy - okres, o którym mowa w art. 27a ust. 1, ustala się do dnia 30 kwietnia 2025 r.;



13)21) art. 28 ustawy - termin, o którym mowa w art. 28 ust. 4 i 6, ustala się do dnia 18 grudnia 2024 r.;

13a)22) art. 28a ustawy - okres, o którym mowa w art. 28a ust. 1, ustala się do dnia 18 grudnia 2024 r.;

14) art. 29 ustawy - okres, o którym mowa w art. 29 pkt 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

15) art. 33 ustawy - okres, o którym mowa w art. 33 ust. 3, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;



15a)23) art. 35d ustawy:

a) okres sprawozdawczy pomocy udzielanej na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, 858, 1089, 1165 i 1494) ustala się od sierpnia 2024 r. do dnia 31 lipca 2025 r.,

b) termin udzielenia pomocy, o której mowa w art. 26, art. 26d, art. 32 i art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

15b)24) art. 35f ustawy:

a) okres, o którym mowa w art. 35f ust. 1 i art. 35g ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) porównywanymi miesiącami, o których mowa w art. 35f ust. 1 ustawy, są wrzesień 2024 r. do września 2023 r. albo październik 2024 r. do października 2023 r., a jeżeli płatnik składek rozpoczął działalność w 2024 r. - wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r.;

16) art. 36 ustawy:

a) okres, o którym mowa w art. 36 ust. 1, ustala się począwszy od składek należnych od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) termin, o którym mowa w art. 36 ust. 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

17)25) art. 39c ustawy - okresy, o których mowa w art. 39c ust. 1 i 2, ustala się do dnia 15 marca 2025 r.;

18)25) art. 39d ustawy - okres, o którym mowa w art. 39d ust. 1, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;



19)25) art. 40a ustawy - okres, o którym mowa w art. 40a ust. 1, ustala się do dnia 31 października 2024 r.;



20)25) art. 40b ustawy - okres, o którym mowa w art. 40b ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

21)25) art. 40c ustawy - okres, o którym mowa w art. 40c ust. 2 pkt 1, ustala się do dnia 31 października 2024 r.;



21a)26) art. 40ca ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

21b)26) art. 40cb ustawy - okres ustala się do dnia 30 listopada 2024 r.;



21c)26) art. 40cc ustawy - okres ustala się do dnia 26 listopada 2025 r.;

22)25) art. 40d ustawy - okres, o którym mowa w art. 40d ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;

23)25) art. 40e ustawy - okres, o którym mowa w art. 40e ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;



24)25) art. 40f ustawy - okres, o którym mowa w art. 40f ust. 1, ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;



25)27) art. 40g ustawy - okres i termin, o których mowa w art. 40g, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;



26)25) art. 40h ustawy - okres ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;

27)25) art. 40i ustawy - okres, o którym mowa w art. 40i:

a) ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.,



b)28) ust. 3, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;

28)25) art. 40j ustawy - okres, o którym mowa w art. 40j, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;

29)25) art. 40k ustawy - okres, o którym mowa w art. 40k ust. 1, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;



30)25) art. 40l ustawy - okres, o którym mowa w art. 40l ust. 1, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;

31)25) art. 40m ustawy - okres, o którym mowa w art. 40m ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;

32)29) art. 40n ustawy - okres ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;

33)25) art. 40o ustawy - okres, o którym mowa w art. 40o ust. 1-3, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;

34)25) art. 40p ustawy - okres, o którym mowa w art. 40p ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;



35)25) art. 40q ustawy - okres, o którym mowa w art. 40q ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;



36)25) art. 40t ustawy - okres ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;

37)30) art. 40u ustawy - okres, o którym mowa w art. 40u ust. 1, ustala się do dnia 26 sierpnia 2025 r.;



38)30) art. 40w ustawy - okres, o którym mowa w art. 40w ust. 1, ustala się do dnia 26 listopada 2025 r.;



39)30) art. 40x ustawy - termin, o którym mowa w art. 40x ust. 1, ustala się do dnia 26 listopada 2025 r.;



40)30) art. 40y ustawy - okres, o którym mowa w art. 40y ust. 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.

§ 4a.31) 1. Warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o którym mowa w art. 40j ust. 2 ustawy, nie stosuje się, jeżeli przez podmioty, o których mowa w art. 95e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, 858, 1222, 1593 i 1615), przedłożone zostaną:

1) ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art. 8b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551), zawierająca określenie:

a) zakresu szkód majątkowych spowodowanych powodzią lub jej skutkami,

b) koniecznych do wykonania inwestycji w infrastrukturę budowlaną obejmujących:

- modernizację tej infrastruktury polegającą na wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222 i 1847) oraz innych prac, które nie stanowią robót budowlanych,

- budowę, w uzasadnionych przypadkach, nowej infrastruktury budowlanej



lub

2) protokół likwidacji środka trwałego potwierdzający, że wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych i używania było spowodowane powodzią lub jej skutkami, lub

3) dokument przedstawiający koszty naprawy środka trwałego uszkodzonego w wyniku powodzi lub jej skutków.



2.32) W przypadku gdy inwestycja, o której mowa w art. 40j ust. 2 ustawy, jest finansowana:

1) z dotacji celowej na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799) - ekspertyzę lub protokół, lub dokument, o których mowa w ust. 1, przedkłada się wraz z wnioskiem o tę dotację;

2) z innego źródła niż wskazane w pkt 1 - ekspertyzę lub protokół, lub dokument, o których mowa w ust. 1, przedkłada się wraz z wnioskiem o opinię wojewody, o której mowa w art. 40j ust. 3 ustawy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia33).

1) Art. 1 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1473), która weszła w życie z dniem 5 października 2024 r.; zgodnie z art. 73 ust. 2 tej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 654, 1473, 1635 i 1717) zachowują moc i mogą być zmieniane.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 1529), które weszło w życie z dniem 16 października 2024 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 1484), które weszło w życie z dniem 5 października 2024 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 1760), które weszło w życie z dniem 29 listopada 2024 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 1676), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2024 r.

9) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

11) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

12) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

16) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

18) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

19) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

20) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

22) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

23) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

24) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

25) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. k rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

26) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

27) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. k rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

28) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. k rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z mocą od dnia 31 października 2024 r.

29) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. k rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. l rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

30) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. m rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

31) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

33) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 września 2024 r.