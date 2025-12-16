REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1788
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 grudnia 2025 r.
w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków
Na podstawie art. 43k § 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 911 i 1423) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 11 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1788)
WZÓR - POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH SKAZANEMU PRAWACH I CIĄŻĄCYCH NA NIM OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH Z DOZOREM ELEKTRONICZNYM, JAK RÓWNIEŻ O KONSEKWENCJACH NARUSZENIA TYCH OBOWIĄZKÓW
- Data ogłoszenia: 2025-12-16
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
