Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1788

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43k § 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 911 i 1423) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wzór pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz. U. poz. 2689).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Załącznik 1. [WZÓR – POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH SKAZANEMU PRAWACH I CIĄŻĄCYCH NA NIM OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH Z DOZOREM ELEKTRONICZNYM, JAK RÓWNIEŻ O KONSEKWENCJACH NARUSZENIA TYCH OBOWIĄZKÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 11 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1788)

WZÓR - POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH SKAZANEMU PRAWACH I CIĄŻĄCYCH NA NIM OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH Z DOZOREM ELEKTRONICZNYM, JAK RÓWNIEŻ O KONSEKWENCJACH NARUSZENIA TYCH OBOWIĄZKÓW

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-16
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

