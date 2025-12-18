REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1810
USTAWA
z dnia 21 listopada 2025 r.
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029”
Art. 1.
2. Wdrożenie Programu ma zapewnić dalszą modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej „formacjami”, w celu stworzenia warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez unowocześnienie infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie etatowe funkcjonariuszy.
3. Program nie jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).
4. Podmioty, które realizują Program, w celu sfinansowania w poszczególnych latach przedsięwzięć określonych w art. 2 pkt 1-4 mogą zaciągać zobowiązania do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”, lub właściwego wojewody - w odniesieniu do środków budżetu państwa, których są dysponentami.
Art. 2.
1) inwestycje budowlane i remonty obiektów;
2) zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu:
a) transportowego,
b) uzbrojenia i techniki specjalnej,
c) informatyki i łączności;
3) zakupy wyposażenia osobistego, specjalnego i ochronnego funkcjonariuszy;
4) zakupy sprzętu i wyposażenia szkoleniowego i gospodarczo-kwaterunkowego;
5) wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy.
Art. 3.
Art. 4.
1) 2026 r. - 1 500 000 tys. zł;
2) 2027 r. - 3 000 000 tys. zł;
3) 2028 r. - 3 500 000 tys. zł;
4) 2029 r. - 5 000 000 tys. zł.
2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, na formacje i przedsięwzięcia jest określony w:
1) załączniku nr 1 do ustawy - w zakresie podziału na formacje;
2) załączniku nr 2 do ustawy - w zakresie podziału na przedsięwzięcia;
3) załączniku nr 3 do ustawy - w zakresie szczegółowego podziału na przedsięwzięcia w formacjach.
Art. 5.
2. Minister dokonuje oceny realizacji przedsięwzięć oraz wysokości środków wydatkowanych przez poszczególne formacje.
3. W trakcie realizacji Programu mogą być dokonywane przez ministra, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy, z uwzględnieniem przepisów art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Minister niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 3.
5. Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy w zakresie wydatków poszczególnych wojewodów wymagają również zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6. Zmiany podziału kwot, o których mowa w ust. 3, nie mogą zwiększać wydatków na przedsięwzięcie „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy”.
Art. 6.
Art. 7.
1) 2026 r. - 1 500 000 tys. zł;
2) 2027 r. - 3 000 000 tys. zł;
3) 2028 r. - 3 500 000 tys. zł;
4) 2029 r. - 5 000 000 tys. zł;
5) 2030 r. - 578 000 tys. zł;
6) 2031 r. - 592 000 tys. zł;
7) 2032 r. - 606 000 tys. zł;
8) 2033 r. - 621 000 tys. zł;
9) 2034 r. - 636 000 tys. zł;
10) 2035 r. - 651 000 tys. zł.
2. Minister monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm korygujący określony w ust. 3.
3. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia w danym roku budżetowym limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister wprowadza mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy.
Art. 8.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
Załączniki do ustawy z dnia 21 listopada 2025 r.
(Dz. U. poz. 1810)
Załącznik nr 1
PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W LATACH 2026-2029 NA FORMACJE
w tys. zł
|
Lp.
|
Nazwa formacji
|
2026 r.
|
2027 r.
|
2028 r.
|
2029 r.
|
Razem
|
1
|
Policja
|
815 355
|
1 620 791
|
1 847 885
|
3 052 403
|
7 336 434
|
2
|
Straż Graniczna
|
416 704
|
645 151
|
821 482
|
863 418
|
2 746 755
|
3
|
Państwowa Straż Pożarna
|
247 506
|
650 926
|
652 257
|
884 013
|
2 434 702
|
4
|
Służba Ochrony Państwa
|
20 435
|
83 132
|
178 376
|
200 166
|
482 109
|
Ogółem
|
1 500 000
|
3 000 000
|
3 500 000
|
5 000 000
|
13 000 000
Załącznik nr 2
PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W LATACH 2026-2029 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
w tys. zł
|
Lp.
|
Rodzaj przedsięwzięcia
|
2026 r.
|
2027 r.
|
2028 r.
|
2029 r.
|
Razem
|
1
|
Inwestycje budowlane i remonty obiektów
|
719 082
|
1 637 802
|
1 893 346
|
2 485 841
|
6 736 071
|
2
|
Sprzęt transportowy
|
170 442
|
318 557
|
346 520
|
686 002
|
1 521 521
|
3
|
Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
|
50 500
|
140 046
|
188 930
|
231 661
|
611 137
|
4
|
Sprzęt informatyki i łączności
|
262 030
|
441 297
|
464 948
|
798 772
|
1 967 047
|
5
|
Wyposażenie osobiste, specjalne i ochronne funkcjonariuszy
|
82 215
|
101 954
|
126 229
|
224 456
|
534 854
|
6
|
Sprzęt i wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe
|
1 500
|
1 686
|
2 177
|
12 797
|
18 160
|
7
|
Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy
|
214 231
|
358 658
|
477 850
|
560 471
|
1 611 210
|
Ogółem
|
1 500 000
|
3 000 000
|
3 500 000
|
5 000 000
|
13 000 000
Załącznik nr 3
SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W LATACH 2026-2029 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W FORMACJACH
1. Policja
w tys. zł
|
Lp.
|
Rodzaj przedsięwzięcia
|
2026 r.
|
2027 r.
|
2028 r.
|
2029 r.
|
Razem
|
1
|
Inwestycje budowlane i remonty obiektów
|
484 644
|
928 481
|
1 055 659
|
1 576 336
|
4 045 120
|
2
|
Sprzęt transportowy
|
89 000
|
209 939
|
208 791
|
443 725
|
951 455
|
3
|
Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
|
46 000
|
119 126
|
138 401
|
200 000
|
503 527
|
4
|
Sprzęt informatyki i łączności
|
144 211
|
286 743
|
349 237
|
637 981
|
1 418 172
|
5
|
Wyposażenie osobiste, specjalne i ochronne funkcjonariuszy
|
50 000
|
74 816
|
93 620
|
181 564
|
400 000
|
6
|
Sprzęt i wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe
|
1 500
|
1 686
|
2 177
|
12 797
|
18 160
|
7
|
Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ogółem
|
815 355
|
1 620 791
|
1 847 885
|
3 052 403
|
7 336 434
2. Straż Graniczna
w tys. zł
|
Lp.
|
Rodzaj przedsięwzięcia
|
2026 r.
|
2027 r.
|
2028 r.
|
2029 r.
|
Razem
|
1
|
Inwestycje budowlane i remonty obiektów
|
53 758
|
138 632
|
176 147
|
95 024
|
463 561
|
2
|
Sprzęt transportowy
|
56 442
|
77 118
|
113 079
|
219 377
|
466 016
|
3
|
Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
|
0
|
17 000
|
47 929
|
16 500
|
81 429
|
4
|
Sprzęt informatyki i łączności
|
70 657
|
42 920
|
48 345
|
79 339
|
241 261
|
5
|
Wyposażenie osobiste, specjalne i ochronne funkcjonariuszy
|
29 201
|
21 726
|
29 317
|
33 740
|
113 984
|
6
|
Sprzęt i wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy
|
206 646
|
347 755
|
406 665
|
419 438
|
1 380 504
|
Ogółem
|
416 704
|
645 151
|
821 482
|
863 418
|
2 746 755
3. Państwowa Straż Pożarna
w tys. zł
|
Lp.
|
Rodzaj przedsięwzięcia
|
2026 r.
|
2027 r.
|
2028 r.
|
2029 r.
|
Razem
|
1
|
Inwestycje budowlane i remonty obiektów
|
173 121
|
497 823
|
498 622
|
649 180
|
1 818 746
|
2
|
Sprzęt transportowy
|
22 500
|
31 500
|
15 750
|
13 500
|
83 250
|
3
|
Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Sprzęt informatyki i łączności
|
44 000
|
110 000
|
66 000
|
80 000
|
300 000
|
5
|
Wyposażenie osobiste, specjalne i ochronne funkcjonariuszy
|
300
|
700
|
700
|
300
|
2 000
|
6
|
Sprzęt i wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy
|
7 585
|
10 903
|
71 185
|
141 033
|
230 706
|
Ogółem
|
247 506
|
650 926
|
652 257
|
884 013
|
2 434 702
4. Służba Ochrony Państwa
w tys. zł
|
Lp.
|
Rodzaj przedsięwzięcia
|
2026 r.
|
2027 r.
|
2028 r.
|
2029 r.
|
Razem
|
1
|
Inwestycje budowlane i remonty obiektów
|
7 559
|
72 866
|
162 918
|
165 301
|
408 644
|
2
|
Sprzęt transportowy
|
2 500
|
0
|
8 900
|
9 400
|
20 800
|
3
|
Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
|
4 500
|
3 920
|
2 600
|
15 161
|
26 181
|
4
|
Sprzęt informatyki i łączności
|
3 162
|
1 634
|
1 366
|
1 452
|
7 614
|
5
|
Wyposażenie osobiste, specjalne
i ochronne funkcjonariuszy
|
2 714
|
4 712
|
2 592
|
8 852
|
18 870
|
6
|
Sprzęt i wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ogółem
|
20 435
|
83 132
|
178 376
|
200 166
|
482 109
- Data ogłoszenia: 2025-12-18
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
