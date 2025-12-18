Art. 1.

1. Ustanawia się „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029”, zwany dalej „Programem”.

2. Wdrożenie Programu ma zapewnić dalszą modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej „formacjami”, w celu stworzenia warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez unowocześnienie infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie etatowe funkcjonariuszy.

3. Program nie jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

4. Podmioty, które realizują Program, w celu sfinansowania w poszczególnych latach przedsięwzięć określonych w art. 2 pkt 1-4 mogą zaciągać zobowiązania do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”, lub właściwego wojewody - w odniesieniu do środków budżetu państwa, których są dysponentami.