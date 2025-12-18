REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1810

USTAWA

z dnia 21 listopada 2025 r.

o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029”

Tekst pierwotny

Art. 1.

1. Ustanawia się „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029”, zwany dalej „Programem”.

2. Wdrożenie Programu ma zapewnić dalszą modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej „formacjami”, w celu stworzenia warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez unowocześnienie infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie etatowe funkcjonariuszy.

3. Program nie jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

4. Podmioty, które realizują Program, w celu sfinansowania w poszczególnych latach przedsięwzięć określonych w art. 2 pkt 1-4 mogą zaciągać zobowiązania do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”, lub właściwego wojewody - w odniesieniu do środków budżetu państwa, których są dysponentami.

Art. 2.

Zakres Programu obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) inwestycje budowlane i remonty obiektów;

2) zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu:

a) transportowego,

b) uzbrojenia i techniki specjalnej,

c) informatyki i łączności;

3) zakupy wyposażenia osobistego, specjalnego i ochronnego funkcjonariuszy;

4) zakupy sprzętu i wyposażenia szkoleniowego i gospodarczo-kwaterunkowego;

5) wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy.

Art. 3.

Program realizują Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i przez nich nadzorowane lub kontrolowane oraz Komendant Służby Ochrony Państwa.

Art. 4.

1. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 13 000 000 tys. zł, z tego w:

1) 2026 r. - 1 500 000 tys. zł;

2) 2027 r. - 3 000 000 tys. zł;

3) 2028 r. - 3 500 000 tys. zł;

4) 2029 r. - 5 000 000 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, na formacje i przedsięwzięcia jest określony w:

1) załączniku nr 1 do ustawy - w zakresie podziału na formacje;

2) załączniku nr 2 do ustawy - w zakresie podziału na przedsięwzięcia;

3) załączniku nr 3 do ustawy - w zakresie szczegółowego podziału na przedsięwzięcia w formacjach.

Art. 5.

1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister.

2. Minister dokonuje oceny realizacji przedsięwzięć oraz wysokości środków wydatkowanych przez poszczególne formacje.

3. W trakcie realizacji Programu mogą być dokonywane przez ministra, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy, z uwzględnieniem przepisów art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Minister niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 3.

5. Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy w zakresie wydatków poszczególnych wojewodów wymagają również zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Zmiany podziału kwot, o których mowa w ust. 3, nie mogą zwiększać wydatków na przedsięwzięcie „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy”.

Art. 6.

Minister przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku informację o realizacji Programu za rok poprzedni, a do dnia 31 maja 2030 r. - informację końcową o realizacji Programu.

Art. 7.

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu, będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 16 684 000 tys. zł, z tego w:

1) 2026 r. - 1 500 000 tys. zł;

2) 2027 r. - 3 000 000 tys. zł;

3) 2028 r. - 3 500 000 tys. zł;

4) 2029 r. - 5 000 000 tys. zł;

5) 2030 r. - 578 000 tys. zł;

6) 2031 r. - 592 000 tys. zł;

7) 2032 r. - 606 000 tys. zł;

8) 2033 r. - 621 000 tys. zł;

9) 2034 r. - 636 000 tys. zł;

10) 2035 r. - 651 000 tys. zł.

2. Minister monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm korygujący określony w ust. 3.

3. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia w danym roku budżetowym limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister wprowadza mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Załącznik 1. [PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W LATACH 2026–2029 NA FORMACJE]

Załączniki do ustawy z dnia 21 listopada 2025 r.
(Dz. U. poz. 1810)

Załącznik nr 1

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W LATACH 2026-2029 NA FORMACJE

w tys. zł

Lp.

Nazwa formacji

2026 r.

2027 r.

2028 r.

2029 r.

Razem

1

Policja

815 355

1 620 791

1 847 885

3 052 403

7 336 434

2

Straż Graniczna

416 704

645 151

821 482

863 418

2 746 755

3

Państwowa Straż Pożarna

247 506

650 926

652 257

884 013

2 434 702

4

Służba Ochrony Państwa

20 435

83 132

178 376

200 166

482 109

Ogółem

1 500 000

3 000 000

3 500 000

5 000 000

13 000 000
Załącznik 2. [PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W LATACH 2026–2029 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA]

Załącznik nr 2

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W LATACH 2026-2029 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

w tys. zł

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

2026 r.

2027 r.

2028 r.

2029 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane i remonty obiektów

719 082

1 637 802

1 893 346

2 485 841

6 736 071

2

Sprzęt transportowy

170 442

318 557

346 520

686 002

1 521 521

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

50 500

140 046

188 930

231 661

611 137

4

Sprzęt informatyki i łączności

262 030

441 297

464 948

798 772

1 967 047

5

Wyposażenie osobiste, specjalne i ochronne funkcjonariuszy

82 215

101 954

126 229

224 456

534 854

6

Sprzęt i wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe

1 500

1 686

2 177

12 797

18 160

7

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

214 231

358 658

477 850

560 471

1 611 210

Ogółem

1 500 000

3 000 000

3 500 000

5 000 000

13 000 000
Załącznik 3. [SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W LATACH 2026–2029 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W FORMACJACH]

Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W LATACH 2026-2029 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W FORMACJACH

1. Policja

w tys. zł

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

2026 r.

2027 r.

2028 r.

2029 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane i remonty obiektów

484 644

928 481

1 055 659

1 576 336

4 045 120

2

Sprzęt transportowy

89 000

209 939

208 791

443 725

951 455

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

46 000

119 126

138 401

200 000

503 527

4

Sprzęt informatyki i łączności

144 211

286 743

349 237

637 981

1 418 172

5

Wyposażenie osobiste, specjalne i ochronne funkcjonariuszy

50 000

74 816

93 620

181 564

400 000

6

Sprzęt i wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe

1 500

1 686

2 177

12 797

18 160

7

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

0

0

0

0

0

Ogółem

815 355

1 620 791

1 847 885

3 052 403

7 336 434

2. Straż Graniczna

w tys. zł

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

2026 r.

2027 r.

2028 r.

2029 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane i remonty obiektów

53 758

138 632

176 147

95 024

463 561

2

Sprzęt transportowy

56 442

77 118

113 079

219 377

466 016

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

0

17 000

47 929

16 500

81 429

4

Sprzęt informatyki i łączności

70 657

42 920

48 345

79 339

241 261

5

Wyposażenie osobiste, specjalne i ochronne funkcjonariuszy

29 201

21 726

29 317

33 740

113 984

6

Sprzęt i wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe

0

0

0

0

0

7

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

206 646

347 755

406 665

419 438

1 380 504

Ogółem

416 704

645 151

821 482

863 418

2 746 755

3. Państwowa Straż Pożarna

w tys. zł

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

2026 r.

2027 r.

2028 r.

2029 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane i remonty obiektów

173 121

497 823

498 622

649 180

1 818 746

2

Sprzęt transportowy

22 500

31 500

15 750

13 500

83 250

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

0

0

0

0

0

4

Sprzęt informatyki i łączności

44 000

110 000

66 000

80 000

300 000

5

Wyposażenie osobiste, specjalne i ochronne funkcjonariuszy

300

700

700

300

2 000

6

Sprzęt i wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe

0

0

0

0

0

7

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

7 585

10 903

71 185

141 033

230 706

Ogółem

247 506

650 926

652 257

884 013

2 434 702

4. Służba Ochrony Państwa

w tys. zł

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

2026 r.

2027 r.

2028 r.

2029 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane i remonty obiektów

7 559

72 866

162 918

165 301

408 644

2

Sprzęt transportowy

2 500

0

8 900

9 400

20 800

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

4 500

3 920

2 600

15 161

26 181

4

Sprzęt informatyki i łączności

3 162

1 634

1 366

1 452

7 614

5

Wyposażenie osobiste, specjalne

i ochronne funkcjonariuszy

2 714

4 712

2 592

8 852

18 870

6

Sprzęt i wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe

0

0

0

0

0

7

Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy

0

0

0

0

0

Ogółem

20 435

83 132

178 376

200 166

482 109
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-18
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1822

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1821

REKLAMA

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1820

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1819

REKLAMA

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1818

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1817

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1816

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1815

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1814

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1813

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1812

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1811

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o ustanowieniu &#8222;Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026–2029&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1810

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1809

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu &#8222;Kultura&#8221; oraz pomocy publicznej na wzmacnianie stosunków dwustronnych między państwami – beneficjentami a państwami – darczyńcami w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w zakresie realizacji programu &#8222;Kultura&#8221;, finansowanych z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2021–2028

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1808

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1807

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1806

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie repatriantowi jednorazowej pomocy finansowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1805

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1804

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1803

REKLAMA