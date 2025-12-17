REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1799

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 grudnia 2025 r.

w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym członka Rady Fiskalnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-17
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym członka Rady Fiskalnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1799

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1798

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1796

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1795

REKLAMA

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1794

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1793

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1792

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1791

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1790

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1789

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1788

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1787

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1786

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1785

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1784

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1783

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1782

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1781

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1780

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1779

REKLAMA