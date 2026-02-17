REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 176
USTAWA
z dnia 23 stycznia 2026 r.
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1.
1) w art. 130 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania oraz wartość nominalną akcji i ich liczbę;”;
2) w art. 30032:
a) po § 1 dodaje się § 11-13 w brzmieniu:
„§ 11. Zarząd zgłasza zawarcie umowy, o której mowa w § 1, do sądu rejestrowego.
§ 12. Zgłoszenie zawiera, w przypadku zawarcia umowy z:
1) podmiotem, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych - jego firmę (nazwę), numer we właściwym rejestrze i nazwę tego rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę i adres jego kancelarii, a jeżeli umowę zawarła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza albo upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – ponadto imię i nazwisko tej osoby.
§ 13. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zarządu potwierdzające zawarcie takiej umowy.”,
b) dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o wygaśnięciu albo rozwiązaniu umowy, o której mowa w § 1, ze wskazaniem daty jej wygaśnięcia albo rozwiązania, w terminie siedmiu dni od tej daty.”;
3) w art. 30033:
a) w § 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) nazwisko, imię, numer PESEL albo datę urodzenia akcjonariusza, a w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną – firmę (nazwę) oraz numer akcjonariusza we właściwym rejestrze i nazwę tego rejestru, jeżeli akcjonariusz jest wpisany do rejestru - adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy; w przypadku współwłasności akcji także imię, nazwisko albo firmę (nazwę) pozostałych współwłaścicieli, rodzaj współwłasności, a w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych – wielkość udziału akcjonariusza;
6) na żądanie osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz ze wskazaniem następujących danych:
a) nazwiska, imienia, numeru PESEL albo daty urodzenia nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, a w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną – firmy (nazwy), numeru we właściwym rejestrze oraz nazwy tego rejestru w przypadku gdy osoba ta jest wpisana do rejestru,
b) adresu zamieszkania albo siedziby albo innych adresów do doręczeń albo adresów do doręczeń elektronicznych nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoba ta wyraziła zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy,
c) liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;”,
b) dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w § 1 pkt 1–4 oraz 9–11, zarząd zgłasza podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy w terminie siedmiu dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.”;
4) w art. 30034:
a) użyte w § 1 wyrazy „siedmiu dni” zastępuje się wyrazem „tygodnia”,
b) w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Zgodę na wpis składa się w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym albo w formie pisemnej w obecności osoby upoważnionej przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, która potwierdza swoją obecność podpisem, albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”,
c) dodaje się § 9 w brzmieniu:
„§ 9. Powiadomienia, o których mowa w § 3 zdanie pierwsze oraz § 7 zdanie pierwsze, mogą być automatycznie przesyłane na żądanie ich adresata za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy na konto adresata w tym systemie lub wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych albo inny adres umożliwiający odbiór korespondencji w postaci elektronicznej.”;
5) w art. 30035:
a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Informacji o numerze PESEL, dacie urodzenia ani adresie zamieszkania akcjonariusza nie udostępnia się pozostałym akcjonariuszom.”,
b) dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Przepisy § 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do sądów, prokuratury, komorników sądowych oraz administracyjnych organów egzekucyjnych w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami.”;
6) w art. 30037 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 300118, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę albo ustanowienia na akcji ograniczonego prawa rzeczowego w wyniku wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 43 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.2)), albo w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 oraz z 2025 r. poz. 1792). Przepis art. 30038 § 1 stosuje się.”;
7) w art. 304 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wartość nominalną akcji i ich liczbę;”;
8) w art. 3282:
a) po § 1 dodaje się § 11-13 w brzmieniu:
„§ 11. Zarząd zgłasza zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy do sądu rejestrowego.
§ 12. Zgłoszenie zawiera:
1) firmę (nazwę) podmiotu, z którym zawarto umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy;
2) numer podmiotu, o którym mowa w pkt 1, we właściwym rejestrze i nazwę tego rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) tego podmiotu.
§ 13. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zarządu potwierdzające zawarcie takiej umowy.”,
b) po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:
„§ 21. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o wygaśnięciu albo rozwiązaniu umowy, o której mowa w § 1, ze wskazaniem daty jej wygaśnięcia albo rozwiązania, w terminie siedmiu dni od tej daty.”;
9) w art. 3283:
a) w § 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) nazwisko, imię, numer PESEL albo datę urodzenia akcjonariusza, a w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną – firmę (nazwę) oraz numer akcjonariusza we właściwym rejestrze i nazwę tego rejestru; jeżeli akcjonariusz jest wpisany do rejestru – adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy; w przypadku współwłasności akcji także imię, nazwisko albo firmę (nazwę) pozostałych współwłaścicieli, rodzaj współwłasności, a w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych – wielkość udziału akcjonariusza;
6) na żądanie osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz ze wskazaniem następujących danych:
a) nazwiska, imienia, numeru PESEL albo daty urodzenia nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, a w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną – firmy (nazwy), numeru we właściwym rejestrze oraz nazwy tego rejestru w przypadku gdy osoba ta jest wpisana do rejestru,
b) adresu zamieszkania albo siedziby albo innych adresów do doręczeń albo adresów do doręczeń elektronicznych nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoba ta wyraziła zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy,
c) liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;”,
b) dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w § 1 pkt 1–4 oraz 9–11, zarząd zgłasza podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy w terminie siedmiu dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.”;
10) w art. 3284:
a) w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Zgodę na wpis składa się w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym albo w formie pisemnej w obecności osoby upoważnionej przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, która potwierdza swoją obecność podpisem, albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”,
b) dodaje się § 8 w brzmieniu:
„§ 8. Powiadomienia, o których mowa w § 3 zdanie pierwsze oraz § 7 zdanie pierwsze, mogą być automatycznie przesyłane na żądanie ich adresata za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy na konto adresata w tym systemie lub wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych lub inny adres umożliwiający odbiór korespondencji w postaci elektronicznej.”;
11) w art. 3285:
a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Informacji o numerze PESEL, dacie urodzenia ani adresie zamieszkania akcjonariusza nie udostępnia się pozostałym akcjonariuszom.”,
b) dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Przepisy § 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do sądów, prokuratury, komorników sądowych oraz administracyjnych organów egzekucyjnych w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami.”;
12) w art. 3288 w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) wygaśnięcie zastawu z innej przyczyny niż wskazana w pkt 2 – w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego tych akcji, wystawionego zastawnikowi;”;
13) w art. 3289 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 452 § 1, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę albo ustanowienia na akcji ograniczonego prawa rzeczowego w wyniku wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 43 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, albo w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Przepis art. 343 § 1 stosuje się.”;
14) w art. 32811 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepisy art. 3282 § 11-13 stosuje się odpowiednio.”;
15) w art. 32813:
a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy), miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresy albo adresy do doręczeń akcjonariuszy spółki, przy czym informacji o adresie zamieszkania akcjonariusza nie udostępnia się pozostałym akcjonariuszom;”,
b) w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W żądaniu określa się dzień, według stanu na który mają zostać sporządzone informacje, o których mowa w § 1, przypadający niewcześniej niż dzień złożenia żądania.”,
c) dodaje się § 5 i 6 w brzmieniu:
„§ 5. W terminie sześciu dni roboczych od dnia złożenia żądania, o którym mowa w § 1, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. udostępnia spółce niebędącej spółką publiczną lub jej akcjonariuszowi, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, informacje, o których mowa w § 1, otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, a także sporządzone na podstawie zapisów na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
§ 6. Przepisy § 1–5 w zakresie dotyczącym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stosuje się odpowiednio do spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”;
16) uchyla się art. 334;
17) w art. 337:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami. Nie dotyczy to akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”,
b) po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:
„§ 21. Akcje, o których mowa w § 2 zdanie pierwsze, oznacza się w statucie przez podanie ich liczby oraz odrębnego oznaczenia, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a jeżeli nie zostało im nadane odrębne oznaczenie, oznacza się je przez podanie ich serii i numerów.”,
c) w § 4 w zdaniu trzecim skreśla się wyraz „imienna”;
18) w art. 351:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Jeżeli statut przewiduje akcje o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te określa się w statucie (akcje uprzywilejowane). Akcje uprzywilejowane oznacza się w statucie przez podanie ich liczby oraz odrębnego oznaczenia, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a jeżeli nie zostało im nadane odrębne oznaczenie, oznacza się je przez podanie ich serii i numerów.”,
b) dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Zamiana akcji uprzywilejowanych na akcje nieuprzywilejowane może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Z chwilą dokonania takiej zamiany uprzywilejowanie akcji wygasa.”;
19) w art. 352 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„W przypadku jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom uprzywilejowanie to wygasa.”;
20) w art. 356 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Z akcją może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Akcje takie oznacza się w statucie przez podanie ich liczby oraz odrębnego oznaczenia, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a jeżeli nie zostało im nadane odrębne oznaczenie, oznacza się je przez podanie ich serii i numerów.”;
21) w art. 361 w § 1 skreśla się zdanie drugie;
22) w art. 4022 w pkt 3 wyrazy „art. 4061” zastępuje się wyrazami „art. 4061 § 1”;
23) w art. 4061 uchyla się § 2;
24) w art. 432 w § 1 uchyla się pkt 2;
25) w art. 434 w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Zarząd spółki niebędącej spółką publiczną może zrezygnować z dokonywania ogłoszeń o prawie poboru.”;
26) w art. 453 w § 2 skreśla się wyrazy „imienne lub na okaziciela”;
27) w art. 476:
a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Do wniosku o wykreślenie spółki z rejestru dołącza się wykaz akcjonariuszy spółki sporządzony na podstawie informacji, o których mowa w:
1) art. 91 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych albo
2) art. 32813 § 1 według stanu po zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego
- zawierający informacje o ich imionach i nazwiskach albo firmach (nazwach), miejscach zamieszkania albo siedzibach oraz adresach albo innych adresach do doręczeń albo adresach do doręczeń elektronicznych oraz o liczbie, seriach i numerach albo odrębnych oznaczeniach, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, posiadanych przez nich akcji.”,
b) po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:
„§ 21. W przypadku zgłoszenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru bez zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego, wykaz akcjonariuszy spółki, o którym mowa w § 11, sporządza się na podstawie informacji, o których mowa w art. 32813 § 1, według stanu po dniu, na który walne zgromadzenie w celu zatwierdzenia sprawozdania zostało zwołane.”;
28) w art. 592:
a) uchyla się § 1,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Kto, będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy albo depozycie papierów wartościowych przed zarejestrowaniem:
1) spółki,
2) podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku jego podwyższenia
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”;
29) w art. 593 wyrazy „art. 586-592” zastępuje się wyrazami „art. 586-591 i art. 592 § 2 i 3”;
30) w art. 594 w § 1:
a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „albo nie prowadzi księgi akcyjnej zgodnie z art. 341 § 1,”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) nie zgłasza zmian, o których mowa w art. 30033 § 3 albo art. 3283 § 4,”.
Art. 2.
„Z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii dokumenty obejmujące dokonanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 6a, wraz z rejestrem akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej notariusz przekazuje radzie właściwej izby notarialnej, o czym prezes tej rady niezwłocznie zawiadamia spółkę oraz sąd rejestrowy właściwy ze względu na jej siedzibę.”.
Art. 3.
Art. 4.
„4. Akcje Skarbu Państwa i gmin, o których mowa w ust. 1-3, są uprzywilejowane w zakresie pierwszeństwa przy podziale majątku spółki w razie jej likwidacji.”.
Art. 5.
1) w art. 10 w ust. 4a w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) wykazu akcjonariuszy spółki, o którym mowa w art. 25da, oraz wykazu akcjonariuszy spółki, o którym mowa w art. 476 § 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.”;
2) po art. 25d dodaje się art. 25da w brzmieniu:
„Art. 25da. 1. Po wydaniu postanowienia o rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego spółki komandytowo-akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej albo spółki europejskiej sąd rejestrowy wzywa podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy rozwiązanej spółki, a jeżeli akcje spółki są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych – podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., do przekazania wykazu akcjonariuszy spółki zawierającego informacje o ich imionach i nazwiskach albo firmach (nazwach), miejscach zamieszkania albo siedzibach oraz adresach albo innych adresach do doręczeń albo adresach do doręczeń elektronicznych oraz o liczbie, seriach i numerach albo odrębnych oznaczeniach, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, z późn. zm.3)), posiadanych przez nich akcji. Sąd rejestrowy wskazuje dzień, według stanu na który wykaz ten ma zostać sporządzony.
2. Wezwany podmiot w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 1, sporządza i przekazuje sądowi rejestrowemu wykaz akcjonariuszy rozwiązanej spółki. Jeżeli akcje, których dotyczy wezwanie, są zapisane na rachunku zbiorczym, a podmiot prowadzący ten rachunek nie posiada informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących osób uprawnionych z tych akcji, w wykazie akcjonariuszy rozwiązanej spółki zamieszcza się informacje o ogólnej liczbie oraz odrębnych oznaczeniach, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji zapisanych na tym rachunku.
3. W zakresie, w jakim akcje, których dotyczy wezwanie sądu rejestrowego, są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wykaz akcjonariuszy uprawnionych z tych akcji sporządza i przekazuje sądowi rejestrowemu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się.”;
3) w art. 38:
a) w pkt 7 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) dane podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki albo depozyt papierów wartościowych, w których są zarejestrowane akcje, ze wskazaniem oznaczenia tego podmiotu;”,
b) w pkt 8a w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:
„j) dane podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki ze wskazaniem oznaczenia tego podmiotu;”,
c) w pkt 9 w lit. k średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu:
„l) dane podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki albo depozyt papierów wartościowych, w których są zarejestrowane akcje, ze wskazaniem oznaczenia tego podmiotu;”,
d) w pkt 9a w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:
„k) dane podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki albo depozyt papierów wartościowych, w których są zarejestrowane akcje, ze wskazaniem oznaczenia tego podmiotu;”.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
1) w art. 6:
a) uchyla się ust. 1,
b) uchyla się ust. 6;
2) w art. 37 uchyla się ust. 2.
Art. 10.
Art. 11.
1) uchyla się ust. 1;
2) w ust. 3 skreśla się wyraz „imienne”;
3) w ust. 4 wyrazy „ust. 1-3” zastępuje się wyrazami „ust. 2 i 3”;
4) w ust. 5 skreśla się wyraz „imiennych”.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
1) uchyla się art. 53;
2) w art. 59 w ust. 1 wyrazy „ , art. 52 i art. 53” zastępuje się wyrazami „i art. 52”;
3) w art. 70q uchyla się ust. 4.
Art. 16.
1) w art. 22:
a) uchyla się ust. 1,
b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy:”;
2) w art. 46 uchyla się ust. 2;
3) w art. 83a po ust. 4ab dodaje się ust. 4ac w brzmieniu:
„4ac. Po rozwiązaniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy obowiązek, o którym mowa w ust. 4, dotyczy kopii tego rejestru oraz kopii dokumentów związanych z jego prowadzeniem. Firma inwestycyjna po rozwiązaniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy przekazuje rejestr akcjonariuszy oraz dokumenty związane z jego prowadzeniem podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy wskazanemu przez spółkę.”;
4) w art. 95 uchyla się ust. 4;
5) w art. 149 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą – w zakresie informacji dotyczących tego podmiotu albo w związku z toczącym się postępowaniem, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 869, 1556 i 1792 oraz z 2026 r. poz. 119 i 176) – w zakresie informacji, o których mowa w art. 25da tej ustawy.”.
Art. 17.
„14. W przypadku wycofania lub wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu albo podjęcia przez walne zgromadzenie spółki niebędącej spółką publiczną uchwały o rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a także po zakończeniu likwidacji spółki, spółka może rozwiązać umowę o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zawartą z Krajowym Depozytem lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Rozwiązanie umowy następuje z upływem 14 dni od dnia złożenia przez spółkę oświadczenia o jej rozwiązaniu. Z dniem rozwiązania umowy następuje wyrejestrowanie akcji z depozytu papierów wartościowych.
15. W razie rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych uczestnicy Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przekazują spółce, a w przypadku spółki w upadłości – jej syndykowi, w terminie wskazanym przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich oraz odrębnych oznaczeń tych akcji, o których mowa w art. 55 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także obciążeń ustanowionych na tych akcjach oraz danych osobowych osób, na których rzecz obciążenia te ustanowiono. Informacje te są sporządzane według stanu na dzień wyrejestrowania akcji z depozytu papierów wartościowych, na podstawie zapisów dokonanych na prowadzonych przez uczestników rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz na podstawie wskazań dokonanych przez posiadaczy rachunków zbiorczych zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
16. W zakresie, w jakim akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez Krajowy Depozyt, informacje, o których mowa w ust. 15, są przekazywane spółce przez Krajowy Depozyt.”.
Art. 18.
Art. 19.
1) uchyla się ust. 3;
2) w ust. 4 wyrazy „ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 i 2”.
Art. 20.
1) w art. 10 uchyla się ust. 5;
2) w art. 42 w pkt 2 skreśla się wyraz „imiennych”;
3) w art. 43 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyraz „imiennych”.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
1) w art. 29 uchyla się ust. 5;
2) w art. 40g uchyla się ust. 7.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
1) uchyla się ust. 1;
2) w ust. 2:
a) w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz „imiennych”,
b) w zdaniu drugim skreśla się wyraz „tych”;
3) uchyla się ust. 5.
Art. 27.
1) w art. 70a w ust. 1 uchyla się pkt 4;
2) w art. 212a w ust. 1 uchyla się pkt 4.
Art. 28.
1) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres siedmiu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”;
2) w art. 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Grzywnę nakłada sąd rejestrowy.”.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
2. Sądy, o których mowa w ust. 1, które wydały orzeczenia w pierwszej instancji, pozostają właściwe również w postępowaniach dotyczących wykonania tych orzeczeń.
Art. 34.
Art. 35.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawę z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawę z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 497, 621, 622, 769, 820, 1203, 1235, 1414, 1417, 1669, 1804 i 1863.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, z 2025 r. poz. 146, 820, 923, 1014, 1069, 1216 i 1556 oraz z 2026 r. poz. 176.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 820, 923, 1014, 1069, 1216 i 1556.
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 187, 355 i 1090.
- Data ogłoszenia: 2026-02-17
- Data wejścia w życie: 2027-02-18
- Data obowiązywania: 2027-02-18
