Art. 1.

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 130 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania oraz wartość nominalną akcji i ich liczbę;”;



2) w art. 30032:

a) po § 1 dodaje się § 11-13 w brzmieniu:

„§ 11. Zarząd zgłasza zawarcie umowy, o której mowa w § 1, do sądu rejestrowego.

§ 12. Zgłoszenie zawiera, w przypadku zawarcia umowy z:

1) podmiotem, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych - jego firmę (nazwę), numer we właściwym rejestrze i nazwę tego rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę i adres jego kancelarii, a jeżeli umowę zawarła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza albo upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – ponadto imię i nazwisko tej osoby.

§ 13. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zarządu potwierdzające zawarcie takiej umowy.”,

b) dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o wygaśnięciu albo rozwiązaniu umowy, o której mowa w § 1, ze wskazaniem daty jej wygaśnięcia albo rozwiązania, w terminie siedmiu dni od tej daty.”;

3) w art. 30033:

a) w § 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) nazwisko, imię, numer PESEL albo datę urodzenia akcjonariusza, a w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną – firmę (nazwę) oraz numer akcjonariusza we właściwym rejestrze i nazwę tego rejestru, jeżeli akcjonariusz jest wpisany do rejestru - adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy; w przypadku współwłasności akcji także imię, nazwisko albo firmę (nazwę) pozostałych współwłaścicieli, rodzaj współwłasności, a w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych – wielkość udziału akcjonariusza;

6) na żądanie osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz ze wskazaniem następujących danych:

a) nazwiska, imienia, numeru PESEL albo daty urodzenia nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, a w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną – firmy (nazwy), numeru we właściwym rejestrze oraz nazwy tego rejestru w przypadku gdy osoba ta jest wpisana do rejestru,

b) adresu zamieszkania albo siedziby albo innych adresów do doręczeń albo adresów do doręczeń elektronicznych nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoba ta wyraziła zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy,

c) liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;”,

b) dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w § 1 pkt 1–4 oraz 9–11, zarząd zgłasza podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy w terminie siedmiu dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.”;

4) w art. 30034:

a) użyte w § 1 wyrazy „siedmiu dni” zastępuje się wyrazem „tygodnia”,

b) w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Zgodę na wpis składa się w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym albo w formie pisemnej w obecności osoby upoważnionej przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, która potwierdza swoją obecność podpisem, albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”,

c) dodaje się § 9 w brzmieniu:

„§ 9. Powiadomienia, o których mowa w § 3 zdanie pierwsze oraz § 7 zdanie pierwsze, mogą być automatycznie przesyłane na żądanie ich adresata za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy na konto adresata w tym systemie lub wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych albo inny adres umożliwiający odbiór korespondencji w postaci elektronicznej.”;

5) w art. 30035:

a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Informacji o numerze PESEL, dacie urodzenia ani adresie zamieszkania akcjonariusza nie udostępnia się pozostałym akcjonariuszom.”,

b) dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepisy § 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do sądów, prokuratury, komorników sądowych oraz administracyjnych organów egzekucyjnych w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami.”;

6) w art. 30037 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 300118, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę albo ustanowienia na akcji ograniczonego prawa rzeczowego w wyniku wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 43 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.2)), albo w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 oraz z 2025 r. poz. 1792). Przepis art. 30038 § 1 stosuje się.”;

7) w art. 304 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wartość nominalną akcji i ich liczbę;”;



8) w art. 3282:

a) po § 1 dodaje się § 11-13 w brzmieniu:

„§ 11. Zarząd zgłasza zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy do sądu rejestrowego.

§ 12. Zgłoszenie zawiera:

1) firmę (nazwę) podmiotu, z którym zawarto umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy;

2) numer podmiotu, o którym mowa w pkt 1, we właściwym rejestrze i nazwę tego rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) tego podmiotu.

§ 13. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zarządu potwierdzające zawarcie takiej umowy.”,

b) po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o wygaśnięciu albo rozwiązaniu umowy, o której mowa w § 1, ze wskazaniem daty jej wygaśnięcia albo rozwiązania, w terminie siedmiu dni od tej daty.”;

9) w art. 3283:

a) w § 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) nazwisko, imię, numer PESEL albo datę urodzenia akcjonariusza, a w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną – firmę (nazwę) oraz numer akcjonariusza we właściwym rejestrze i nazwę tego rejestru; jeżeli akcjonariusz jest wpisany do rejestru – adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy; w przypadku współwłasności akcji także imię, nazwisko albo firmę (nazwę) pozostałych współwłaścicieli, rodzaj współwłasności, a w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych – wielkość udziału akcjonariusza;

6) na żądanie osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz ze wskazaniem następujących danych:

a) nazwiska, imienia, numeru PESEL albo daty urodzenia nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, a w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną – firmy (nazwy), numeru we właściwym rejestrze oraz nazwy tego rejestru w przypadku gdy osoba ta jest wpisana do rejestru,

b) adresu zamieszkania albo siedziby albo innych adresów do doręczeń albo adresów do doręczeń elektronicznych nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoba ta wyraziła zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy,

c) liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;”,

b) dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w § 1 pkt 1–4 oraz 9–11, zarząd zgłasza podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy w terminie siedmiu dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.”;

10) w art. 3284:

a) w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Zgodę na wpis składa się w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym albo w formie pisemnej w obecności osoby upoważnionej przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, która potwierdza swoją obecność podpisem, albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”,

b) dodaje się § 8 w brzmieniu:

„§ 8. Powiadomienia, o których mowa w § 3 zdanie pierwsze oraz § 7 zdanie pierwsze, mogą być automatycznie przesyłane na żądanie ich adresata za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy na konto adresata w tym systemie lub wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych lub inny adres umożliwiający odbiór korespondencji w postaci elektronicznej.”;

11) w art. 3285:

a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Informacji o numerze PESEL, dacie urodzenia ani adresie zamieszkania akcjonariusza nie udostępnia się pozostałym akcjonariuszom.”,

b) dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepisy § 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do sądów, prokuratury, komorników sądowych oraz administracyjnych organów egzekucyjnych w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami.”;

12) w art. 3288 w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) wygaśnięcie zastawu z innej przyczyny niż wskazana w pkt 2 – w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego tych akcji, wystawionego zastawnikowi;”;

13) w art. 3289 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 452 § 1, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę albo ustanowienia na akcji ograniczonego prawa rzeczowego w wyniku wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 43 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, albo w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Przepis art. 343 § 1 stosuje się.”;

14) w art. 32811 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisy art. 3282 § 11-13 stosuje się odpowiednio.”;



15) w art. 32813:

a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy), miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresy albo adresy do doręczeń akcjonariuszy spółki, przy czym informacji o adresie zamieszkania akcjonariusza nie udostępnia się pozostałym akcjonariuszom;”,

b) w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W żądaniu określa się dzień, według stanu na który mają zostać sporządzone informacje, o których mowa w § 1, przypadający niewcześniej niż dzień złożenia żądania.”,

c) dodaje się § 5 i 6 w brzmieniu:

„§ 5. W terminie sześciu dni roboczych od dnia złożenia żądania, o którym mowa w § 1, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. udostępnia spółce niebędącej spółką publiczną lub jej akcjonariuszowi, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, informacje, o których mowa w § 1, otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, a także sporządzone na podstawie zapisów na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 6. Przepisy § 1–5 w zakresie dotyczącym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stosuje się odpowiednio do spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”;

16) uchyla się art. 334;

17) w art. 337:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami. Nie dotyczy to akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”,

b) po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21. Akcje, o których mowa w § 2 zdanie pierwsze, oznacza się w statucie przez podanie ich liczby oraz odrębnego oznaczenia, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a jeżeli nie zostało im nadane odrębne oznaczenie, oznacza się je przez podanie ich serii i numerów.”,

c) w § 4 w zdaniu trzecim skreśla się wyraz „imienna”;

18) w art. 351:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Jeżeli statut przewiduje akcje o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te określa się w statucie (akcje uprzywilejowane). Akcje uprzywilejowane oznacza się w statucie przez podanie ich liczby oraz odrębnego oznaczenia, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a jeżeli nie zostało im nadane odrębne oznaczenie, oznacza się je przez podanie ich serii i numerów.”,

b) dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Zamiana akcji uprzywilejowanych na akcje nieuprzywilejowane może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Z chwilą dokonania takiej zamiany uprzywilejowanie akcji wygasa.”;

19) w art. 352 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom uprzywilejowanie to wygasa.”;

20) w art. 356 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Z akcją może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Akcje takie oznacza się w statucie przez podanie ich liczby oraz odrębnego oznaczenia, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a jeżeli nie zostało im nadane odrębne oznaczenie, oznacza się je przez podanie ich serii i numerów.”;

21) w art. 361 w § 1 skreśla się zdanie drugie;

22) w art. 4022 w pkt 3 wyrazy „art. 4061” zastępuje się wyrazami „art. 4061 § 1”;

23) w art. 4061 uchyla się § 2;

24) w art. 432 w § 1 uchyla się pkt 2;

25) w art. 434 w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zarząd spółki niebędącej spółką publiczną może zrezygnować z dokonywania ogłoszeń o prawie poboru.”;

26) w art. 453 w § 2 skreśla się wyrazy „imienne lub na okaziciela”;

27) w art. 476:

a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Do wniosku o wykreślenie spółki z rejestru dołącza się wykaz akcjonariuszy spółki sporządzony na podstawie informacji, o których mowa w:

1) art. 91 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych albo

2) art. 32813 § 1 według stanu po zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego

- zawierający informacje o ich imionach i nazwiskach albo firmach (nazwach), miejscach zamieszkania albo siedzibach oraz adresach albo innych adresach do doręczeń albo adresach do doręczeń elektronicznych oraz o liczbie, seriach i numerach albo odrębnych oznaczeniach, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, posiadanych przez nich akcji.”,

b) po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21. W przypadku zgłoszenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru bez zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego, wykaz akcjonariuszy spółki, o którym mowa w § 11, sporządza się na podstawie informacji, o których mowa w art. 32813 § 1, według stanu po dniu, na który walne zgromadzenie w celu zatwierdzenia sprawozdania zostało zwołane.”;

28) w art. 592:

a) uchyla się § 1,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Kto, będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy albo depozycie papierów wartościowych przed zarejestrowaniem:

1) spółki,

2) podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku jego podwyższenia

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”;

29) w art. 593 wyrazy „art. 586-592” zastępuje się wyrazami „art. 586-591 i art. 592 § 2 i 3”;



30) w art. 594 w § 1:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „albo nie prowadzi księgi akcyjnej zgodnie z art. 341 § 1,”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) nie zgłasza zmian, o których mowa w art. 30033 § 3 albo art. 3283 § 4,”.