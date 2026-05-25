Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 681
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1459 oraz z 2026 r. poz. 26 i 160) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela D otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 915, 1121, 1277 i 2675, z 2024 r. poz. 586, 681, 1101, 1227, 1577 i 1801, z 2025 r. poz. 356, 777, 1138 i 1300 oraz z 2026 r. poz. 401.
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 681)
Załącznik nr 1
Tabela D. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
1240-7420
|
II
|
2020-7440
|
III
|
2030-7460
|
IV
|
2050-7490
|
V
|
2080-7520
|
VI
|
2090-7550
|
VII
|
2100-7580
|
VIII
|
2120-7760
|
IX
|
2140-7930
|
X
|
2180-8110
|
XI
|
2210-8320
|
XII
|
2270-8550
|
XIII
|
2340-8810
|
XIV
|
2390-9160
|
XV
|
2450-9510
|
XVI
|
2530-10 020
|
XVII
|
2620-10 550
|
XVIII
|
2710-11 070
|
XIX
|
2810-11 600
|
XX
|
2890-12 120
|
XXI
|
3060-12 790
Załącznik nr 2
Tabela B. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł
|
Kwota dodatku funkcyjnego w zł do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Przewodniczący komisji
|
6800-12 500
|
1600-3800
|
według odrębnych przepisów
|
2
|
Zastępca przewodniczącego komisji, sekretarz komisji
|
6100-11 000
|
900-3400
|
3
|
Członek komisji pełniący funkcję koordynatora oddziału PKBWK
|
5900-10 500
|
500-2100
|
4
|
Członek komisji
|
5900-10 500
|
-
- Data ogłoszenia: 2026-05-25
- Data wejścia w życie: 2026-05-26
- Data obowiązywania: 2026-05-26
