Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 681

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1459 oraz z 2026 r. poz. 26 i 160) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela D otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Tabela D „Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek” w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i tabela B „Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich” w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek oraz do kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 915, 1121, 1277 i 2675, z 2024 r. poz. 586, 681, 1101, 1227, 1577 i 1801, z 2025 r. poz. 356, 777, 1138 i 1300 oraz z 2026 r. poz. 401.

Załącznik 1. [Tabela D. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 681)

Załącznik nr 1

Tabela D. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1240-7420

II

2020-7440

III

2030-7460

IV

2050-7490

V

2080-7520

VI

2090-7550

VII

2100-7580

VIII

2120-7760

IX

2140-7930

X

2180-8110

XI

2210-8320

XII

2270-8550

XIII

2340-8810

XIV

2390-9160

XV

2450-9510

XVI

2530-10 020

XVII

2620-10 550

XVIII

2710-11 070

XIX

2810-11 600

XX

2890-12 120

XXI

3060-12 790
Załącznik 2. [Tabela B. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich]

Załącznik nr 2

Tabela B. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł

Kwota dodatku funkcyjnego w zł do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Przewodniczący komisji

6800-12 500

1600-3800

według odrębnych przepisów

2

Zastępca przewodniczącego komisji, sekretarz komisji

6100-11 000

900-3400

3

Członek komisji pełniący funkcję koordynatora oddziału PKBWK

5900-10 500

500-2100

4

Członek komisji

5900-10 500

-
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-25
  • Data wejścia w życie: 2026-05-26
  • Data obowiązywania: 2026-05-26
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 670

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 671

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS)

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 674

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 maja 2026 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 673

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki żołnierzy zawodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 672

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 669

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 15 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 668

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 676

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 20 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 678

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 679

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 680

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej we Lwowie dnia 11 grudnia 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 682

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 677

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 681

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 675

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 22 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 667

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 663

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 666

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 662

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2027 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 665

