Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 667

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 22 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 393) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1023) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 29 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 30 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).


Załącznik 1. [WZÓR - USC/OZ/2]

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 667)

Załącznik nr 3

WZÓR - USC/OZ/2

Załącznik 2. [WZÓR - USC/OZ/2e]

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 667)

Załącznik nr 4

WZÓR - USC/OZ/2e

Załącznik 3. [WZÓR - USC/OS/2]

Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 667)

Załącznik nr 13

WZÓR - USC/OS/2

Załącznik 4. [WZÓR - USC/OS/2e]

Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 667)

Załącznik nr 14

WZÓR - USC/OS/2e

Załącznik 5. [WZÓR - USC/Z/1]

Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 667)

Załącznik nr 29

WZÓR - USC/Z/1

Załącznik 6. [WZÓR - USC/Z/1e]

Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 667)

Załącznik nr 30

WZÓR - USC/Z/1e

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-22
  • Data wejścia w życie: 2026-08-23
  • Data obowiązywania: 2026-08-23
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

