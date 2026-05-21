Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 665
ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2027 r.
Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1585) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a) 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
§ 2.
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 21,00 zł za dwa miesiące,
b) 31,10 zł za trzy miesiące,
c) 61,60 zł za sześć miesięcy,
d) 116,70 zł za rok kalendarzowy;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a) 67,00 zł za dwa miesiące,
b) 99,40 zł za trzy miesiące,
c) 196,70 zł za sześć miesięcy,
d) 372,60 zł za rok kalendarzowy.
§ 3.
§ 4.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: A. Glapiak
- Data ogłoszenia: 2026-05-21
- Data wejścia w życie: 2026-06-05
- Data obowiązywania: 2026-06-05
- Dokument traci ważność: 2027-12-31
