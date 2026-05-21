§ 1.

Ustala się zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2027 w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.