Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 428
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
z dnia 2 marca 2026 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
- Data ogłoszenia: 2026-03-30
- Data wejścia w życie: 2026-04-14
- Data obowiązywania: 2026-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 marca 2026 r. w sprawie wzoru europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 419
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 420
USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 425
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 427
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 422
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 423
USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 424
USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 426
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 429
USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 421
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 430
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 marca 2026 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 418
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 413
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie wysokości opłat za czynności Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 410
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym beneficjentom ochrony czasowej oraz cudzoziemcom przetransportowanym w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 407
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 411
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 409
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 408