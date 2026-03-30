§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1220) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się ust. 2;



2) w § 4:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, podmiot składający wniosek:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług naczelnikowi urzędu skarbowego - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykazy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, powinny zawierać następujące dane: nazwę lub imię i nazwisko nabywcy, identyfikator podatkowy nabywcy lub informację o jego braku, numer i datę wystawienia faktury, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ilość towarów lub zakres wykonanych usług, wartość sprzedaży netto, kwotę podatku wraz z dokonanym podsumowaniem kolumn dotyczących wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku, kwotę należności ogółem, a także numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, jeżeli faktura posiada taki numer.”;

3) w § 5:

a) uchyla się ust. 4,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca wnioskodawcy faktury i uwierzytelnione kserokopie faktur, o których mowa w § 4 ust. 3b pkt 1.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar został zwrócony, a uprawnione przedstawicielstwo lub członek personelu otrzymali zwrot zapłaconej ceny, podmiot składający wniosek informuje naczelnika urzędu skarbowego o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”.