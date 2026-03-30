Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 430
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 25 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych
Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203, 1541 i 1811) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3 uchyla się ust. 2;
2) w § 4:
a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, podmiot składający wniosek:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług naczelnikowi urzędu skarbowego - w przypadku faktur elektronicznych.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wykazy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, powinny zawierać następujące dane: nazwę lub imię i nazwisko nabywcy, identyfikator podatkowy nabywcy lub informację o jego braku, numer i datę wystawienia faktury, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ilość towarów lub zakres wykonanych usług, wartość sprzedaży netto, kwotę podatku wraz z dokonanym podsumowaniem kolumn dotyczących wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku, kwotę należności ogółem, a także numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, jeżeli faktura posiada taki numer.”;
3) w § 5:
a) uchyla się ust. 4,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca wnioskodawcy faktury i uwierzytelnione kserokopie faktur, o których mowa w § 4 ust. 3b pkt 1.”;
4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli towar został zwrócony, a uprawnione przedstawicielstwo lub członek personelu otrzymali zwrot zapłaconej ceny, podmiot składający wniosek informuje naczelnika urzędu skarbowego o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”.
§ 2.
2. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług składanych za pierwszy kwartał 2026 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-03-30
- Data wejścia w życie: 2026-03-31
- Data obowiązywania: 2026-03-31
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych
