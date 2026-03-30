Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 430

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 25 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203, 1541 i 1811) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1220) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się ust. 2;

2) w § 4:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, podmiot składający wniosek:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług naczelnikowi urzędu skarbowego - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykazy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, powinny zawierać następujące dane: nazwę lub imię i nazwisko nabywcy, identyfikator podatkowy nabywcy lub informację o jego braku, numer i datę wystawienia faktury, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ilość towarów lub zakres wykonanych usług, wartość sprzedaży netto, kwotę podatku wraz z dokonanym podsumowaniem kolumn dotyczących wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku, kwotę należności ogółem, a także numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, jeżeli faktura posiada taki numer.”;

3) w § 5:

a) uchyla się ust. 4,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca wnioskodawcy faktury i uwierzytelnione kserokopie faktur, o których mowa w § 4 ust. 3b pkt 1.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar został zwrócony, a uprawnione przedstawicielstwo lub członek personelu otrzymali zwrot zapłaconej ceny, podmiot składający wniosek informuje naczelnika urzędu skarbowego o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”.

§ 2.

1. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług składanych za okresy kwartalne przypadające przed dniem 1 stycznia 2026 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług składanych za pierwszy kwartał 2026 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-30
  • Data wejścia w życie: 2026-03-31
  • Data obowiązywania: 2026-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 marca 2026 r. w sprawie wzoru europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 419

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 420

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 425

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 427

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 422

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 423

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 424

USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 426

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 428

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 429

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 421

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 412

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 marca 2026 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 418

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie wysokości opłat za czynności Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 410

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym beneficjentom ochrony czasowej oraz cudzoziemcom przetransportowanym w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 411

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 409

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 408

