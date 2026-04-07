§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 203) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Do bezpośrednich kosztów wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności zalicza się koszty poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania laboratoryjnego oraz innej czynności obejmujące:

1) średnie wynagrodzenie pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej, zwanych dalej „pracownikami”, liczone wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynikające z rocznego sprawozdania Rb-70, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426), obliczane według godzinowych stawek;

2) koszty materiałowe, w tym w szczególności koszty odczynników i innych materiałów pomocniczych.

§ 4. Do pośrednich kosztów wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności zalicza się koszty działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania laboratoryjnego oraz innej czynności liczone w zryczałtowanej wysokości 70 % od kosztów bezpośrednich.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Czas pracy pracownika niezbędny do wykonania badania laboratoryjnego oraz innej czynności stanowiący podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 pkt 1, określa dyrektor stacji sanitarno-epidemio-logicznej.”.