Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 480
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 2 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:
„§ 3. Do bezpośrednich kosztów wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności zalicza się koszty poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania laboratoryjnego oraz innej czynności obejmujące:
1) średnie wynagrodzenie pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej, zwanych dalej „pracownikami”, liczone wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynikające z rocznego sprawozdania Rb-70, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426), obliczane według godzinowych stawek;
2) koszty materiałowe, w tym w szczególności koszty odczynników i innych materiałów pomocniczych.
§ 4. Do pośrednich kosztów wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności zalicza się koszty działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania laboratoryjnego oraz innej czynności liczone w zryczałtowanej wysokości 70 % od kosztów bezpośrednich.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Czas pracy pracownika niezbędny do wykonania badania laboratoryjnego oraz innej czynności stanowiący podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 pkt 1, określa dyrektor stacji sanitarno-epidemio-logicznej.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-04-07
- Data wejścia w życie: 2026-04-22
- Data obowiązywania: 2026-04-22
