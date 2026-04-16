Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 523

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 500) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312 i 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną,”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcjonariusz prostej spółki akcyjnej lub inny podmiot, na który została przeniesiona odpowiedzialność podatkowa, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, przedstawia się:

1) informacje, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do tej spółki;

2) dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b oraz d, odnoszące się do tego wspólnika, komplementariusza albo akcjonariusza lub osoby trzeciej, na którą przeniesiono odpowiedzialność podatkową.”,

c) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.1)) w przypadkach, w których pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. c tego rozporządzenia, może być udzielona przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, nie przekazują informacji oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, chyba że do ustalenia wartości tej pomocy jest konieczne ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy - w takim przypadku wnioskodawcy przekazują sprawozdania finansowe oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, niezbędne do ustalenia stopy referencyjnej.”,

d) w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)”,

e) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, ubiegający się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu w przypadkach, w których pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. c tego rozporządzenia, może być udzielona przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, przekazują informacje oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadkach i w zakresie określonych w ust. 1c.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Do informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2026 r. podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w informacjach przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc podaje klasę działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249), jeżeli nie dostosował tej klasy działalności do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159, Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 2025/90138 z 13.02.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2025/90962 z 27.11.2025.

Załącznik 1. [WZÓR - FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 523)

WZÓR - FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-16
  • Data wejścia w życie: 2026-05-01
  • Data obowiązywania: 2026-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

