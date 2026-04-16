§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312 i 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną,”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcjonariusz prostej spółki akcyjnej lub inny podmiot, na który została przeniesiona odpowiedzialność podatkowa, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, przedstawia się:

1) informacje, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do tej spółki;

2) dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b oraz d, odnoszące się do tego wspólnika, komplementariusza albo akcjonariusza lub osoby trzeciej, na którą przeniesiono odpowiedzialność podatkową.”,

c) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.1)) w przypadkach, w których pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. c tego rozporządzenia, może być udzielona przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, nie przekazują informacji oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, chyba że do ustalenia wartości tej pomocy jest konieczne ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy - w takim przypadku wnioskodawcy przekazują sprawozdania finansowe oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, niezbędne do ustalenia stopy referencyjnej.”,

d) w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)”,

e) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, ubiegający się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu w przypadkach, w których pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. c tego rozporządzenia, może być udzielona przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, przekazują informacje oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadkach i w zakresie określonych w ust. 1c.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.