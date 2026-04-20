Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 540
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej
Na podstawie art. 118 ust. 14 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 skreśla się wyrazy „Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, zwany dalej „Szefem IWSW”,”;
2) w § 3:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „Szef IWSW,”,
b) w pkt 4 skreśla się wyrazy „i Szefa IWSW”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-04-20
- Data wejścia w życie: 2026-05-05
- Data obowiązywania: 2026-05-05
