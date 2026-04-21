§ 7.

1. Przydział mobilizacyjny obrony cywilnej nadaje się na podstawie wniosku o nadanie przydziału mobilizacyjnego obrony cywilnej, zwanego dalej „wnioskiem”.

2. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz kierownicy: urzędów obsługujących inne organy ochrony ludności lub obrony cywilnej, podmiotów, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3 ustawy, i podmiotów ochrony ludności albo obrony cywilnej, zwani dalej „kierownikami podmiotu sporządzającego wniosek”, wskazują spośród osób, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, osoby, którym ma być nadany przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, i pozyskują od nich dane do wniosku.

3. Dane osób, którym planuje się nadać przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, obejmują: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji i datę urodzenia. Kierownik podmiotu sporządzającego wniosek odbiera również informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu osoby, w celu nadania jej specjalizacji obrony cywilnej, określonej na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy.

4. Do danych, o których mowa w ust. 3, można dołączyć, za zgodą osoby, której te dane dotyczą, dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej w celu informowania o działaniach podejmowanych w sprawach nadania i uchylenia przydziału mobilizacyjnego obrony cywilnej i powołania do służby w obronie cywilnej, a także informację o preferowanym miejscu pełnienia służby, jeżeli osoba, której ma być nadany przydział mobilizacyjny, tę informację przekazała.

5. Do danych, o których mowa w ust. 3, dołącza się informację o specjalizacji obrony cywilnej proponowanej dla osoby, której ma być nadany przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, uwzględniając w szczególności pozyskane od niej informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu.

6. Kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz ministrowie kierujący działami administracji rządowej, sporządzając wniosek, wskazują ministrowi preferowane miejsce pełnienia służby w obronie cywilnej osób zatrudnionych lub pełniących służbę w tych podmiotach lub w urzędach je obsługujących.

7. Wzór wniosku o nadanie przydziału mobilizacyjnego obrony cywilnej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.