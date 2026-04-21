Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 543
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 17 kwietnia 2026 r.
w sprawie powoływania do służby w obronie cywilnej oraz Ewidencji Obrony Cywilnej
Na podstawie art. 140 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 1705) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) sposób i tryb prowadzenia Ewidencji Obrony Cywilnej;
2) sposób i tryb nadawania i uchylania przydziałów mobilizacyjnych obrony cywilnej i powoływania do służby w obronie cywilnej;
3) sposób przekazywania wezwania do służby w obronie cywilnej;
4) wzór:
a) wniosku o nadanie przydziału mobilizacyjnego obrony cywilnej,
b) karty przydziału mobilizacyjnego obrony cywilnej,
c) wezwania do służby w obronie cywilnej.
§ 2.
1) danych o osobach wchodzących w skład korpusu obrony cywilnej oraz ich aktualizację;
2) informacji o podstawie włączenia do korpusu obrony cywilnej;
3) informacji o nadanych i uchylonych przydziałach mobilizacyjnych obrony cywilnej;
4) informacji o nadanych specjalizacjach obrony cywilnej;
5) informacji o planowanym i wskazanym miejscu pełnienia służby w obronie cywilnej;
6) informacji o wydanych i zwróconych kartach przydziału mobilizacyjnego obrony cywilnej;
7) informacji o serii i numerze karty tożsamości oraz tabliczki tożsamości wydanych personelowi obrony cywilnej;
8) informacji o przekazanych wezwaniach do służby w obronie cywilnej;
9) informacji o zwróconych kartach tożsamości i tabliczkach tożsamości personelu obrony cywilnej.
2. W systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzona Ewidencja Obrony Cywilnej, generuje się karty przydziału mobilizacyjnego obrony cywilnej, wezwania do służby w obronie cywilnej i wnioski o wydrukowanie karty tożsamości.
3. Dane wprowadza się do Ewidencji Obrony Cywilnej i aktualizuje niezwłocznie, jednak niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji będącej podstawą wprowadzenia danych albo ich aktualizacji.
§ 3.
2. Minister występuje do Ministra Obrony Narodowej w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, o informację dotyczącą podlegania obowiązkowi służby wojskowej i posiadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, a następnie wprowadza do Ewidencji Obrony Cywilnej dane osób, które w wyniku tej weryfikacji stają się członkami krajowej rezerwy obrony cywilnej.
3. Minister usuwa dane osób, otrzymane w trybie art. 125 ust. 6 ustawy, które nie podlegają gromadzeniu w Ewidencji Obrony Cywilnej, niezwłocznie, jednak niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia dokonania weryfikacji.
4. Minister wprowadza do Ewidencji Obrony Cywilnej i aktualizuje dane:
1) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców;
2) funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
3) funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w Akademii Pożarniczej w Warszawie.
5. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce pełnienia służby przez funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej wprowadza do Ewidencji Obrony Cywilnej i aktualizuje dane:
1) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców;
2) funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej;
3) funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w pozostałych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.
6. Właściwi ze względu na miejsce pełnienia służby funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej kierownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej przekazują odpowiednio ministrowi albo właściwemu wojewodzie dane podległych im funkcjonariuszy niezbędne do prowadzenia Ewidencji Obrony Cywilnej oraz do wydania karty tożsamości i tabliczki tożsamości.
§ 4.
2. Wydzielona część Ewidencji Obrony Cywilnej jest prowadzona w systemie teleinformatycznym umożliwiającym przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.
§ 5.
1) ujęcia w Ewidencji Obrony Cywilnej osób spełniających przesłanki włączenia do krajowej rezerwy obrony cywilnej lub osób, które przestały spełniać przesłanki włączenia do krajowej rezerwy obrony cywilnej;
2) poprawności danych osób ujętych w Ewidencji Obrony Cywilnej.
2. Dane członków krajowej rezerwy obrony cywilnej są aktualizowane:
1) co 3 miesiące - w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1;
2) co 12 miesięcy - w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2;
3) po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego - w zakresie określonym w ust. 1.
3. Dane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej są aktualizowane co 6 miesięcy.
4. Aktualizacja danych w wydzielonej części Ewidencji Obrony Cywilnej odbywa się co 12 miesięcy, przez usunięcie z niej danych oraz przez wprowadzenie aktualnych danych zgodnie z art. 132 ustawy.
5. Dane podlegające aktualizacji są przekazywane przez właściwe podmioty na wniosek ministra albo właściwego wojewody.
§ 6.
2. Organ ochrony ludności albo podmiot ochrony ludności, który uzyskał informację będącą podstawą dokonania zmiany w Ewidencji Obrony Cywilnej, w tym informację od osoby, której dane są umieszczone w Ewidencji Obrony Cywilnej, przekazuje tę informację właściwemu wojewodzie albo ministrowi niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej uzyskania.
§ 7.
2. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz kierownicy: urzędów obsługujących inne organy ochrony ludności lub obrony cywilnej, podmiotów, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3 ustawy, i podmiotów ochrony ludności albo obrony cywilnej, zwani dalej „kierownikami podmiotu sporządzającego wniosek”, wskazują spośród osób, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, osoby, którym ma być nadany przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, i pozyskują od nich dane do wniosku.
3. Dane osób, którym planuje się nadać przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, obejmują: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji i datę urodzenia. Kierownik podmiotu sporządzającego wniosek odbiera również informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu osoby, w celu nadania jej specjalizacji obrony cywilnej, określonej na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy.
4. Do danych, o których mowa w ust. 3, można dołączyć, za zgodą osoby, której te dane dotyczą, dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej w celu informowania o działaniach podejmowanych w sprawach nadania i uchylenia przydziału mobilizacyjnego obrony cywilnej i powołania do służby w obronie cywilnej, a także informację o preferowanym miejscu pełnienia służby, jeżeli osoba, której ma być nadany przydział mobilizacyjny, tę informację przekazała.
5. Do danych, o których mowa w ust. 3, dołącza się informację o specjalizacji obrony cywilnej proponowanej dla osoby, której ma być nadany przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, uwzględniając w szczególności pozyskane od niej informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu.
6. Kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz ministrowie kierujący działami administracji rządowej, sporządzając wniosek, wskazują ministrowi preferowane miejsce pełnienia służby w obronie cywilnej osób zatrudnionych lub pełniących służbę w tych podmiotach lub w urzędach je obsługujących.
7. Wzór wniosku o nadanie przydziału mobilizacyjnego obrony cywilnej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 8.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza wniosek i składa go do wojewody za pośrednictwem starosty.
3. Kierownicy podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej wskazanych w art. 135 ust. 3 ustawy przekazują dane i informacje, o których mowa w § 7 ust. 3-5, organom ochrony ludności i obrony cywilnej właściwym ze względu na siedzibę podmiotu ochrony ludności, które sporządzają wniosek i składają go do właściwego miejscowo wojewody.
4. Wniosek sporządza się w formie pisemnej.
5. Przed przekazaniem wniosku do właściwego wojewody albo do ministra kierownik podmiotu sporządzającego wniosek weryfikuje kompletność i poprawność danych, w razie potrzeby wzywając osobę, której ma być nadany przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, do uzupełnienia danych.
6. Do wniosku dołącza się kolorową fotografię osoby, której ma być nadany przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, o parametrach określonych jak dla fotografii do dowodu osobistego, w celu przygotowania dla tej osoby karty tożsamości personelu obrony cywilnej.
7. Po weryfikacji poprawności danych kierownik podmiotu sporządzającego wniosek przesyła go do właściwego wojewody albo do ministra.
§ 9.
2. Wniosek niekompletny wojewoda albo minister zwraca do kierownika podmiotu, który sporządził wniosek, w celu jego uzupełnienia.
3. Wojewoda albo minister uzgadnia wniosek odpowiednio z właściwym miejscowo szefem wojskowego centrum rekrutacji albo z Ministrem Obrony Narodowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
4. W przypadku odmowy uzgodnienia wniosku wojewoda albo minister uzupełnia wniosek o odpowiednią adnotację i zwraca wniosek do kierownika podmiotu, który sporządził wniosek.
5. W przypadku uzgodnienia wniosku wojewoda powiadamia osobę, której ma być nadany przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, o planowanym miejscu pełnienia służby w obronie cywilnej pisemnie za potwierdzeniem odbioru albo na adres poczty elektronicznej (e-mail) w formie załącznika zaszyfrowanego hasłem. Hasło przesyła się oddzielnym kanałem komunikacji, w szczególności w formie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS).
6. Po uzgodnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, wojewoda albo minister nadaje przydział mobilizacyjny obrony cywilnej i wprowadza dane do Ewidencji Obrony Cywilnej.
§ 10.
2. Kartę przydziału wojewoda albo minister sporządza w dwóch egzemplarzach i przekazuje ją kierownikowi podmiotu sporządzającego wniosek.
3. Kierownik podmiotu sporządzającego wniosek wzywa osobę, której nadano przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, po odbiór karty przydziału w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, potwierdza przyjęcie karty przydziału na dwóch egzemplarzach własnoręcznym podpisem. Dzień potwierdzenia odbioru karty przydziału jest dniem nadania przydziału mobilizacyjnego obrony cywilnej.
5. Drugi egzemplarz karty przydziału kierownik podmiotu, który sporządził wniosek, przekazuje organowi, który nadał przydział.
§ 11.
2. Spersonalizowaną kartę tożsamości personelu obrony cywilnej i tabliczkę tożsamości wojewoda albo minister przekazuje razem z kartą przydziału do właściwego kierownika podmiotu sporządzającego wniosek.
3. Właściwy kierownik podmiotu sporządzającego wniosek ewidencjonuje oraz deponuje karty tożsamości personelu obrony cywilnej i tabliczki tożsamości do czasu ich wydania osobie powołanej do służby w obronie cywilnej.
4. Właściwy ze względu na miejsce pełnienia służby funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej komendant jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej ewidencjonuje oraz deponuje karty tożsamości personelu obrony cywilnej i tabliczki tożsamości do czasu ich wydania funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej.
5. Personalizacji kart tożsamości personelu obrony cywilnej dla osób powołanych z krajowej rezerwy obrony cywilnej, których dane znajdują się w części wydzielonej ewidencji, dokonuje się za pośrednictwem służb, o których mowa w art. 126 ust. 3 pkt 2 ustawy, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§ 12.
2. Wojewoda albo minister powiadamia o uchyleniu przydziału mobilizacyjnego obrony cywilnej:
1) kierownika podmiotu sporządzającego wniosek;
2) osobę, która miała nadany przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, pisemnie za potwierdzeniem odbioru albo drogą elektroniczną, w sposób określony w § 9 ust. 5, wskazując miejsce i termin zwrotu karty przydziału;
3) właściwego miejscowo szefa wojskowego centrum rekrutacji lub Ministra Obrony Narodowej.
3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia osoba, której uchylono przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, zwraca kartę przydziału kierownikowi podmiotu, który wydał jej tę kartę.
4. Kierownik podmiotu zwraca organowi, który nadał przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, kartę przydziału wraz z dokumentami, o których mowa w § 11 ust. 1, niezwłocznie, jednak niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu karty przydziału przez osobę, której uchylono przydział mobilizacyjny obrony cywilnej.
5. Zwrócone dokumenty są protokolarnie niszczone, a informacja o uchyleniu przydziału mobilizacyjnego jest odnotowana w Ewidencji Obrony Cywilnej przez właściwego wojewodę albo ministra.
§ 13.
§ 14.
2. Wzór wezwania do służby w obronie cywilnej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 15.
§ 16.
2. Osoba, której zostały wydane i zostały wręczone karta tożsamości personelu obrony cywilnej i tabliczka tożsamości, potwierdza ich odbiór własnoręcznym podpisem.
§ 17.
2. Ewidencję Obrony Cywilnej uzupełnia się niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających jej prowadzenie.
§ 18.
§ 19.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Leśniakiewicz
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 543)
Załącznik nr 1
WNIOSEK O NADANIE PRZYDZIAŁU MOBILIZACYJNEGO OBRONY CYWILNEJ
Załącznik nr 2
WZÓR - KARTA PRZYDZIAŁU MOBILIZACYJNEGO OBRONY CYWILNEJ
Załącznik nr 3
WZÓR - WEZWANIE DO SŁUŻBY W OBRONIE CYWILNEJ
- Data ogłoszenia: 2026-04-21
- Data wejścia w życie: 2026-05-06
- Data obowiązywania: 2026-05-06
