Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 545
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 15 kwietnia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 426), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. poz. 521);
2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 218);
3) rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 1148).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 218), które stanowią:
„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2026 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 1148), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie § 2 pkt 3e, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 15 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 545)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie środków skażających alkohol etylowy
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 412 i 414) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ich ilość oraz warunki stosowania.
§ 2. Środkiem skażającym, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, służącym do stosowania zwolnień od podatku akcyzowego, jest:
1) mieszanina:
a) alkoholu izopropylowego 2000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g lub ftalan dietylu 1000 ml, lub alkohol benzylowy 3000 ml, lub nipagina (aseptina) 3000 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
b) alkoholu tert-butylowego 78 g i alkoholu izopropylowego 5 kg, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji wyrobów kosmetycznych w postaci aerozoli pakowanych w opakowania ciśnieniowe oraz w postaci żeli pakowanych w dowolne opakowania jednostkowe, o pojemności do 1000 ml
- klasyfikowanej do podklasy PKD 20.42.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), zwanej dalej „PKD”, która została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936);2)
2) mieszanina alkoholu izopropylowego 2000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 %, w przypadku produkcji:
a) mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących klasyfikowanej do podklasy PKD 20.41.Z,
b)3) olejków eterycznych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.59.Z;
3) mieszanina alkoholu izopropylowego 2000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych:4)
a) wpisanych do Wykazu Produktów Biobójczych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 oraz z 2025 r. poz. 1709 i 1716), lub
b) których substancje czynne zostały wpisane do unijnego wykazu zatwierdzonych substancji czynnych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.), albo których substancje czynne zostały wymienione w załączniku II rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz. Urz. UE L 294 z 10.10.2014, str. 1, z późn. zm.), i które nie będą sprzedawane na terytorium kraju
- spełniających warunki rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), gdy spełnienie tych warunków jest wymagane dla tych produktów biobójczych;
3a)5) alkohol benzylowy 3000 ml lub aceton 750 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3;
3b)6) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3 lit. a, w postaci:
a) płynu pakowanego w opakowania jednostkowe, o pojemności do 5000 ml,
b) żeli, kremów i chusteczek do dezynfekcji, pakowanych w opakowania jednostkowe, o dowolnej pojemności;
3c)6) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3 lit. b;
3d)6) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3, spełniających wymagania dla wyrobów medycznych określone w pkt 4;
3e)7) keton etylowo-metylowy 1000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3, w postaci żeli i kremów, pakowanych w opakowania jednostkowe o pojemności do 500 ml;
4) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji wyrobów medycznych, które zostały zarejestrowane zgodnie z:
a) art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/745”, lub
b) art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.)
- oraz spełniają kryteria zawarte w definicji wyrobu medycznego, o której mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2017/745;
5) eter dietylowy 3000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji złożonych odczynników laboratoryjnych i diagnostycznych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.59.Z;
6) mieszanina alkoholu izopropylowego 3000 ml i octanu etylu 5000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku:
a) produkcji farb i lakierów klasyfikowanej do podklasy PKD 20.30.Z,
b) produkcji papieru i tektury klasyfikowanej do podklasy PKD 17.12.Z,
c) produkcji papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury klasyfikowanej do podklasy PKD 17.21.Z,
d) produkcji opakowań z tworzyw sztucznych klasyfikowanej do podklasy PKD 22.22.Z,
e)8) drukowania klasyfikowanego do podklasy PKD 18.12.Z lub PKD 13.30.Z,
f) produkcji atramentów i tuszy klasyfikowanej do podklasy PKD 20.59.Z;
7)9) mieszanina benzyny silnikowej 3000 ml, eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) 2000 ml i alkoholu izopropylowego 1000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji biopaliw klasyfikowanej do podklasy PKD 20.51.Z, w zależności od składu procentowego wyrobów;
8) mieszanina alkoholu izopropylowego 3000 ml, ketonu etylowo-metylowego 1000 ml i benzoesanu denatonium 1 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji:
a) rozcieńczalników i rozpuszczalników klasyfikowanej do podklasy PKD 20.14.Z lub PKD 20.30.Z,
b) płynów do szyb i przeciwoblodzeniowych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.14.Z lub PKD 20.59.Z,
c) rozpałki do grilla klasyfikowanej do podklasy PKD 20.14. Z lub PKD 20.59.Z
- w zależności od składu procentowego wyrobów;
9) mieszanina alkoholu izopropylowego 3000 ml, ketonu etylowo-metylowego 1000 ml i benzoesanu denatonium 1 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji pozostałych wyrobów.
§ 3. Skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi określonymi w § 2 odbywa się w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.10)
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 218), które weszło w życie z dniem 22 lutego 2025 r.
3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
4) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 1148), które weszło w życie z dniem 21 lutego 2026 r.
5) Miał zastosowanie do dnia 15 maja 2020 r.
6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 21 sierpnia 2025 r.
8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
10) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1691), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. U. poz. 1697).
- Data ogłoszenia: 2026-04-21
- Data obowiązywania: 2026-04-21
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
