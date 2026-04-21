Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 15 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 545)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie środków skażających alkohol etylowy

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 412 i 414) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ich ilość oraz warunki stosowania.

§ 2. Środkiem skażającym, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, służącym do stosowania zwolnień od podatku akcyzowego, jest:

1) mieszanina:

a) alkoholu izopropylowego 2000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g lub ftalan dietylu 1000 ml, lub alkohol benzylowy 3000 ml, lub nipagina (aseptina) 3000 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych,

b) alkoholu tert-butylowego 78 g i alkoholu izopropylowego 5 kg, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji wyrobów kosmetycznych w postaci aerozoli pakowanych w opakowania ciśnieniowe oraz w postaci żeli pakowanych w dowolne opakowania jednostkowe, o pojemności do 1000 ml

- klasyfikowanej do podklasy PKD 20.42.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), zwanej dalej „PKD”, która została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936);2)

2) mieszanina alkoholu izopropylowego 2000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 %, w przypadku produkcji:

a) mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących klasyfikowanej do podklasy PKD 20.41.Z,

b)3) olejków eterycznych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.59.Z;

3) mieszanina alkoholu izopropylowego 2000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych:4)

a) wpisanych do Wykazu Produktów Biobójczych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 oraz z 2025 r. poz. 1709 i 1716), lub

b) których substancje czynne zostały wpisane do unijnego wykazu zatwierdzonych substancji czynnych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.), albo których substancje czynne zostały wymienione w załączniku II rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz. Urz. UE L 294 z 10.10.2014, str. 1, z późn. zm.), i które nie będą sprzedawane na terytorium kraju

- spełniających warunki rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), gdy spełnienie tych warunków jest wymagane dla tych produktów biobójczych;

3a)5) alkohol benzylowy 3000 ml lub aceton 750 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3;

3b)6) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3 lit. a, w postaci:

a) płynu pakowanego w opakowania jednostkowe, o pojemności do 5000 ml,

b) żeli, kremów i chusteczek do dezynfekcji, pakowanych w opakowania jednostkowe, o dowolnej pojemności;

3c)6) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3 lit. b;

3d)6) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3, spełniających wymagania dla wyrobów medycznych określone w pkt 4;

3e)7) keton etylowo-metylowy 1000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3, w postaci żeli i kremów, pakowanych w opakowania jednostkowe o pojemności do 500 ml;

4) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji wyrobów medycznych, które zostały zarejestrowane zgodnie z:

a) art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/745”, lub

b) art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.)

- oraz spełniają kryteria zawarte w definicji wyrobu medycznego, o której mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2017/745;

5) eter dietylowy 3000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji złożonych odczynników laboratoryjnych i diagnostycznych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.59.Z;

6) mieszanina alkoholu izopropylowego 3000 ml i octanu etylu 5000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku:

a) produkcji farb i lakierów klasyfikowanej do podklasy PKD 20.30.Z,

b) produkcji papieru i tektury klasyfikowanej do podklasy PKD 17.12.Z,

c) produkcji papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury klasyfikowanej do podklasy PKD 17.21.Z,

d) produkcji opakowań z tworzyw sztucznych klasyfikowanej do podklasy PKD 22.22.Z,



e)8) drukowania klasyfikowanego do podklasy PKD 18.12.Z lub PKD 13.30.Z,

f) produkcji atramentów i tuszy klasyfikowanej do podklasy PKD 20.59.Z;

7)9) mieszanina benzyny silnikowej 3000 ml, eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) 2000 ml i alkoholu izopropylowego 1000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji biopaliw klasyfikowanej do podklasy PKD 20.51.Z, w zależności od składu procentowego wyrobów;

8) mieszanina alkoholu izopropylowego 3000 ml, ketonu etylowo-metylowego 1000 ml i benzoesanu denatonium 1 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji:

a) rozcieńczalników i rozpuszczalników klasyfikowanej do podklasy PKD 20.14.Z lub PKD 20.30.Z,

b) płynów do szyb i przeciwoblodzeniowych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.14.Z lub PKD 20.59.Z,

c) rozpałki do grilla klasyfikowanej do podklasy PKD 20.14. Z lub PKD 20.59.Z

- w zależności od składu procentowego wyrobów;

9) mieszanina alkoholu izopropylowego 3000 ml, ketonu etylowo-metylowego 1000 ml i benzoesanu denatonium 1 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji pozostałych wyrobów.

§ 3. Skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi określonymi w § 2 odbywa się w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.10)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 218), które weszło w życie z dniem 22 lutego 2025 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 1148), które weszło w życie z dniem 21 lutego 2026 r.

5) Miał zastosowanie do dnia 15 maja 2020 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 21 sierpnia 2025 r.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1691), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. U. poz. 1697).