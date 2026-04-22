Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 555
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1), OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW I GOSPODARKI2) ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej3)
Na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.4)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pojazd jest budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego, dla którego wydano jeden z następujących dokumentów:
1) świadectwo zgodności WE;
2) świadectwo zgodności;
3) świadectwo zgodności, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919);
4) dopuszczenie jednostkowe pojazdu;
5) świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia;
6) uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
7) uznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia;
8) świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
9) świadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia.”,
b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) pojazdu straży pożarnej, budowanego z wykorzystaniem pojazdu bazowego kategorii N2 i N3 wyposażonego w jednostkę napędową o normach emisji spalin niższych niż obowiązujące i spełniającego alternatywne warunki techniczne, o których mowa w załączniku nr 5;
5) pojazdu zaprojektowanego i budowanego lub dostosowanego do użytkowania przez Straż Graniczną, przeznaczonego do ochrony granicy państwowej.”;
2) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:
„Rozdział 5a
Alternatywne warunki techniczne dla pojazdów straży pożarnej, budowanych z wykorzystaniem pojazdu bazowego kategorii N2 i N3 wyposażonych w jednostki napędowe o normach emisji spalin niższych niż obowiązujące.
§ 14a. Alternatywne warunki techniczne dla pojazdów straży pożarnej, budowanych z wykorzystaniem pojazdu bazowego kategorii N2 i N3 wyposażonych w jednostki napędowe o normach emisji spalin niższych niż obowiązujące są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”;
3) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Leśniakiewicz
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 18 września 2025 r. pod numerem 2025/0529/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180.
Załącznik do rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów i Gospodarki oraz
Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 555)
ALTERNATYWNE WARUNKI TECHNICZNE DLA POJAZDÓW STRAŻY POŻARNEJ, BUDOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM POJAZDU BAZOWEGO KATEGORII N2 I N3 WYPOSAŻONYCH W JEDNOSTKI NAPĘDOWE O NORMACH EMISJI SPALIN NIŻSZYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE
|
Lp.
|
Przedmiot
|
Techniczny dokument odniesienia
|
1
|
Zabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)
|
Regulamin nr 34 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego [2016/1428] (Dz. Urz. UE L 231 z 26.08.2016, str. 41)*)
|
2
|
Układy kierownicze
|
Regulamin nr 79 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych
w zakresie układów kierowniczych [2018/1947] (Dz. Urz. UE L 318 z 14.12.2018, str. 1)*)
|
3
|
Dostęp do pojazdu i jego zwrotność (stopnie służące do wsiadania, stopnie nadwozia i uchwyty)
|
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych
i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 (Dz. Urz. UE L 325 z 16.12.2019, str. 1, z późn. zm.)
|
4
|
Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze
i sygnały dźwiękowe
|
Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych (Dz. Urz. UE L 323 z 06.12.2011, str. 33)*)
|
5
|
Urządzenia widzenia pośredniego i ich instalacja
|
Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń (Dz. Urz. UE L 237 z 08.08.2014, str. 24)*)
|
6
|
Pojazdy i przyczepy w zakresie hamowania
|
Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania [2016/194] (Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2016, str. 1)*)
|
7
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
Regulamin nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej [2017/260] (Dz. Urz. UE L 41 z 17.02.2017, str. 1, z późn. zm.)*)
|
8
|
Zabezpieczenie pojazdów silnikowych przed ich nieuprawnionym użyciem
|
Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem (Dz. Urz. UE L 120 z 13.05.2010, str. 29)*)
|
9
|
Siedzenia, ich kotwiczenia i zagłówki
|
Regulamin nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich kotwiczeń i zagłówków [2023/406] (Dz. Urz. UE L 62 z 27.02.2023, str. 1)*)
|
10
|
Dostęp do pojazdu i jego zwrotność
(bieg wsteczny)
|
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych
i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166
|
11
|
Zespół prędkościomierza oraz jego montaż
|
Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołów prędkościomierza i drogomierza oraz ich montażu [2018/1857] (Dz. Urz. UE L 302 z 28.11.2018, str. 106, z późn. zm.)*)
|
12
|
Tabliczka znamionowa producenta oraz VIN
|
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/535
z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa (Dz. Urz.
UE L 117 z 06.04.2021, str. 1, z późn. zm.)
|
13
|
Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX
i kotwiczenia górnego paska mocującego
ISOFIX
|
Regulamin nr 14 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa, systemów kotwiczeń ISOFIX, kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX
i miejsc siedzących i-Size [2015/1406] (Dz. Urz. UE L 218 z 19.08.2015, str. 27)*)
|
14
|
Zaczep holowniczy
|
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/535 z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur
i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 117 z 06.04.2021, str. 1, z późn. zm.)
|
15
|
Pasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące
|
Regulamin nr 16 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji:
I. Pasów bezpieczeństwa, urządzeń przytrzymujących, urządzeń przytrzymujących dla dzieci oraz urządzeń przytrzymujących ISOFIX dla dzieci przeznaczonych dla osób znajdujących się w pojazdach silnikowych;
II. Pojazdów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, urządzeń przypominających o zapięciu pasów, urządzeń przytrzymujących, urządzeń przytrzymujących dla dzieci, urządzeń przytrzymujących ISOFIX dla dzieci oraz urządzeń przytrzymujących i-Size dla dzieci [2018/629] (Dz. Urz. UE L 109 z 27.04.2018, str. 1)*)
|
16
|
Rozmieszczenie i oznaczenie ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek
i wskaźników
|
Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników [2016/18] (Dz. Urz. UE L 5 z 08.01.2016, str. 9)*)
|
17
|
Instalacje odszraniające i odmgławiające szyby przedniej
|
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/535 z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur
i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa
|
18
|
Instalacje wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej
|
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/535 z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur
i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa
|
19
|
Układ ogrzewania
|
Regulamin nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania [2020/110] (Dz. Urz. UE L 19 z 24.01.2020, str. 42)*)
|
20
|
Osłony przeciwrozbryzgowe kół
|
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/535 z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur
i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa
|
21
|
Materiały oszklenia bezpiecznego i ich montaż w pojazdach
|
Regulamin nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach (Dz. Urz. UE L 42 z 12.02.2014, str. 1)*)
|
22
|
Montaż opon
|
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/535 z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur
i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa
|
23
|
Opony pneumatyczne do pojazdów
użytkowych i ich przyczep (klasy C2 i C3)
|
Regulamin nr 54 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych pojazdów użytkowych i ich przyczep (Dz. Urz. UE L 183 z 11.07.2008, str. 41, z późn. zm.)*)
|
24
|
Ograniczanie prędkości pojazdów
|
Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) (Dz. Urz. UE L 158 z 19.06.2007, str. 1, z późn. zm.)*)
|
25
|
Pojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny
|
Regulamin nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych
w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny (Dz. Urz. UE L 164 z 30.06.2010, str. 1)*)
|
26
|
Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów
|
Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych elementów sprzęgających zespołów pojazdów [2018/862] (Dz. Urz. UE L 153 z 15.06.2018, str. 179)*)
|
27
|
Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) i ich montaż; zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)
|
Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP) (Dz. Urz. UE L 185 z 17.07.2010, str. 56)*)
|
28
|
Zaawansowany system hamowania awaryjnego
|
Regulamin nr 131 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego (AEBS) (Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 47)*)
|
29
|
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
|
Regulamin nr 130 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w zakresie systemu ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS) (Dz. Urz. UE L 178 z 18.06.2014, str. 29)*)
|
30
|
Bezpieczeństwo elektryczne
|
Regulamin nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego [2015/505] (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2015, str. 1, z późn. zm.)*)
|
31
|
Wytrzymałość kabiny
|
Regulamin nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego [2019/1850] (Dz. Urz. UE L 283 z 05.11.2019, str. 72)*)
|
32
|
Instalacja urządzeń oświetleniowych
i sygnalizacji świetlnej w pojazdach
|
Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej [2021/1718] (Dz. Urz. UE L 347 z 30.09.2021, str. 1)*)
|
33
|
Światła główne pojazdów samochodowych (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 i/lub H11)
|
Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11) (Dz. Urz. UE L 177 z 10.07.2010, str. 71)*)
*) W odniesieniu do regulaminów ONZ stosuje się najnowszą serię poprawek. W przypadku braku zgodności z najnowszą serią poprawek dopuszcza się niższe serie poprawek.
- Data ogłoszenia: 2026-04-22
- Data wejścia w życie: 2026-05-07
- Data obowiązywania: 2026-05-07
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej
