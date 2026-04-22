§ 1.

W rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. poz. 594) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pojazd jest budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego, dla którego wydano jeden z następujących dokumentów:

1) świadectwo zgodności WE;

2) świadectwo zgodności;

3) świadectwo zgodności, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919);

4) dopuszczenie jednostkowe pojazdu;

5) świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia;

6) uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

7) uznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia;

8) świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

9) świadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia.”,

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) pojazdu straży pożarnej, budowanego z wykorzystaniem pojazdu bazowego kategorii N2 i N3 wyposażonego w jednostkę napędową o normach emisji spalin niższych niż obowiązujące i spełniającego alternatywne warunki techniczne, o których mowa w załączniku nr 5;

5) pojazdu zaprojektowanego i budowanego lub dostosowanego do użytkowania przez Straż Graniczną, przeznaczonego do ochrony granicy państwowej.”;

2) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Alternatywne warunki techniczne dla pojazdów straży pożarnej, budowanych z wykorzystaniem pojazdu bazowego kategorii N2 i N3 wyposażonych w jednostki napędowe o normach emisji spalin niższych niż obowiązujące.

§ 14a. Alternatywne warunki techniczne dla pojazdów straży pożarnej, budowanych z wykorzystaniem pojazdu bazowego kategorii N2 i N3 wyposażonych w jednostki napędowe o normach emisji spalin niższych niż obowiązujące są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”;

3) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.