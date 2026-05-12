Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 626
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 30 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów2)
Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kategorie urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz wysokość pobieranych od nich opłat określa załącznik do rozporządzenia.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, są:
1) w części „audio”:
a) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - na rzecz twórców,
b) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców „SAWP” - na rzecz artystów wykonawców,
c) Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) - na rzecz producentów fonogramów;
2) w części „wideo”:
a) Stowarzyszenie Filmowców Polskich - na rzecz twórców i producentów wideogramów,
b) Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie - na rzecz artystów wykonawców;
3) w części „reprografia”:
a) na rzecz wydawców - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska,
b) na rzecz twórców:
- od urządzeń i nośników wymienionych w lp. 1-12 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska,
- od urządzeń wymienionych w lp. 13-18 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.
2. Podziału opłat pobranych przez organizacje, o których mowa w ust. 1, dokonują:
1) od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w części „audio”:
a) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - na rzecz twórców,
b) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców „SAWP” - na rzecz artystów wykonawców,
c) Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) - na rzecz producentów fonogramów;
2) od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w części „wideo”:
a) Stowarzyszenie Filmowców Polskich - na rzecz twórców i producentów wideogramów,
b) Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie - na rzecz artystów wykonawców;
3) od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w części „reprografia”:
a) na rzecz wydawców - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol,
b) na rzecz twórców:
- od urządzeń i nośników wymienionych w lp. 1-12 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol,
- od urządzeń wymienionych w lp. 13-18 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.”;
3) uchyla się § 4;
4) użyte w § 5 i § 6 w ust. 1 wyrazy „w § 3 ust. 1 i § 4” zastępuje się wyrazami „w § 3 ust. 1”;
5) użyte w § 6 w ust. 2 i w § 7-10 wyrazy „w § 3 ust. 2 i § 4” zastępuje się wyrazami „w § 3 ust. 2”;
6) uchyla się załączniki nr 1-3 do rozporządzenia;
7) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
2. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, które na podstawie przepisów dotychczasowych były uprawnione do poboru lub podziału opłat, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, pozostają właściwe we wszelkich postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dotyczących opłat, o których mowa w ust. 1.
§ 3.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 kwietnia 2026 r. pod numerem 2026/0200/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 30 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 626)
KATEGORIE URZĄDZEŃ I NOŚNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO UTRWALANIA UTWORÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT
|
Lp.
|
Typ urządzenia lub nośnika
|
Pojemność wbudowanej pamięci
|
Wysokość opłaty w % liczona od ceny netto sprzedaży urządzenia lub nośnika
|
Część „audio”
|
Część „wideo”
|
Część „reprografia”
|
1
|
Telefon komórkowy
z wbudowaną pamięcią,
w tym smartfon
|
od 32 GB
|
1
|
1/3
|
1/3
|
1/3
|
2
|
Tablet z wbudowaną pamięcią
|
od 32 GB
|
1
|
10 %
|
70 %
|
20 %
|
3
|
Komputer stacjonarny, komputer przenośny
|
|
1
|
1/3
|
1/3
|
1/3
|
4
|
Telewizor z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny
|
|
1
|
20 %
|
80 %
|
0 %
|
5
|
Dekoder telewizyjny
z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny
|
|
1
|
30 %
|
70 %
|
0 %
|
6
|
Cyfrowy odtwarzacz audio
z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny
|
|
1
|
100 %
|
0 %
|
0 %
|
7
|
Cyfrowy odtwarzacz audio-video z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny
|
|
1
|
20 %
|
80 %
|
0 %
|
8
|
Przenośne urządzenie do nagrywania dźwięku lub obrazu na płyty CD, DVD
i Blu-ray
|
|
1
|
50 %
|
50 %
|
0 %
|
9
|
Dysk twardy, w tym HDD lub SSD, oraz zewnętrzne dyski twarde, w tym HDD lub SSD
|
|
1
|
1/3
|
1/3
|
1/3
|
10
|
Karta pamięci zewnętrznej
(w tym pendrive i inne półprzewodnikowe wymienne pamięci masowe)
|
|
1
|
1/3
|
1/3
|
1/3
|
11
|
Płyta CD
|
|
2
|
80 %
|
20 %
|
0 %
|
12
|
Płyta DVD, Blu-ray
|
|
2
|
20 %
|
80 %
|
0 %
|
13
|
Kopiarka, w tym atramentowa, laserowa, analogowa
i termosublimacyjna
|
|
2
|
0 %
|
0 %
|
100 %
|
14
|
Skaner, w tym ręczny
i szczelinowy
|
|
2
|
0 %
|
0 %
|
100 %
|
15
|
Drukarka atramentowa i drukarka laserowa
|
|
1,5
|
0 %
|
0 %
|
100 %
|
16
|
Papier formatu A3 i A4
|
|
0,75
|
0 %
|
0 %
|
100 %
|
17
|
Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę
|
|
2
|
0 %
|
0 %
|
100 %
|
18
|
Kopiarka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne - zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3 (urządzenia wielkoformatowe)
|
|
1, ale niewięcej
|
0 %
|
0 %
|
100 %
|
19
|
Magnetofon, magnetowid
|
|
0,01
|
50 %
|
50 %
|
0 %
- Data ogłoszenia: 2026-05-12
- Data wejścia w życie: 2026-11-13
- Data obowiązywania: 2026-11-13
