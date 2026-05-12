Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 626

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. poz. 991, z 2008 r. poz. 1599 oraz z 2011 r. poz. 616) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kategorie urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz wysokość pobieranych od nich opłat określa załącznik do rozporządzenia.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, są:

1) w części „audio”:

a) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - na rzecz twórców,

b) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców „SAWP” - na rzecz artystów wykonawców,

c) Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) - na rzecz producentów fonogramów;

2) w części „wideo”:

a) Stowarzyszenie Filmowców Polskich - na rzecz twórców i producentów wideogramów,

b) Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie - na rzecz artystów wykonawców;

3) w części „reprografia”:

a) na rzecz wydawców - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska,

b) na rzecz twórców:

- od urządzeń i nośników wymienionych w lp. 1-12 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska,

- od urządzeń wymienionych w lp. 13-18 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

2. Podziału opłat pobranych przez organizacje, o których mowa w ust. 1, dokonują:

1) od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w części „audio”:

a) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - na rzecz twórców,

b) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców „SAWP” - na rzecz artystów wykonawców,

c) Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) - na rzecz producentów fonogramów;

2) od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w części „wideo”:

a) Stowarzyszenie Filmowców Polskich - na rzecz twórców i producentów wideogramów,

b) Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie - na rzecz artystów wykonawców;

3) od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w części „reprografia”:

a) na rzecz wydawców - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol,

b) na rzecz twórców:

- od urządzeń i nośników wymienionych w lp. 1-12 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol,

- od urządzeń wymienionych w lp. 13-18 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.”;

3) uchyla się § 4;

4) użyte w § 5 i § 6 w ust. 1 wyrazy „w § 3 ust. 1 i § 4” zastępuje się wyrazami „w § 3 ust. 1”;

5) użyte w § 6 w ust. 2 i w § 7-10 wyrazy „w § 3 ust. 2 i § 4” zastępuje się wyrazami „w § 3 ust. 2”;

6) uchyla się załączniki nr 1-3 do rozporządzenia;

7) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. Do opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, pobranych i niepodzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, które na podstawie przepisów dotychczasowych były uprawnione do poboru lub podziału opłat, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, pozostają właściwe we wszelkich postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dotyczących opłat, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 kwietnia 2026 r. pod numerem 2026/0200/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Załącznik 1. [KATEGORIE URZĄDZEŃ I NOŚNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO UTRWALANIA UTWORÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 30 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 626)

KATEGORIE URZĄDZEŃ I NOŚNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO UTRWALANIA UTWORÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp.

Typ urządzenia lub nośnika

Pojemność wbudowanej pamięci

Wysokość opłaty w % liczona od ceny netto sprzedaży urządzenia lub nośnika

Część „audio”

Część „wideo”

Część „reprografia”

1

Telefon komórkowy

z wbudowaną pamięcią,

w tym smartfon

od 32 GB

1

1/3

1/3

1/3

2

Tablet z wbudowaną pamięcią

od 32 GB

1

10 %

70 %

20 %

3

Komputer stacjonarny, komputer przenośny

1

1/3

1/3

1/3

4

Telewizor z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny

1

20 %

80 %

0 %

5

Dekoder telewizyjny

z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny

1

30 %

70 %

0 %

6

Cyfrowy odtwarzacz audio

z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny

1

100 %

0 %

0 %

7

Cyfrowy odtwarzacz audio-video z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny

1

20 %

80 %

0 %

8

Przenośne urządzenie do nagrywania dźwięku lub obrazu na płyty CD, DVD

i Blu-ray

1

50 %

50 %

0 %

9

Dysk twardy, w tym HDD lub SSD, oraz zewnętrzne dyski twarde, w tym HDD lub SSD

1

1/3

1/3

1/3

10

Karta pamięci zewnętrznej

(w tym pendrive i inne półprzewodnikowe wymienne pamięci masowe)

1

1/3

1/3

1/3

11

Płyta CD

2

80 %

20 %

0 %

12

Płyta DVD, Blu-ray

2

20 %

80 %

0 %

13

Kopiarka, w tym atramentowa, laserowa, analogowa

i termosublimacyjna

2

0 %

0 %

100 %

14

Skaner, w tym ręczny

i szczelinowy

2

0 %

0 %

100 %

15

Drukarka atramentowa i drukarka laserowa

1,5

0 %

0 %

100 %

16

Papier formatu A3 i A4

0,75

0 %

0 %

100 %

17

Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę

2

0 %

0 %

100 %

18

Kopiarka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne - zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3 (urządzenia wielkoformatowe)

1, ale niewięcej
niż 100 zł

0 %

0 %

100 %

19

Magnetofon, magnetowid

0,01

50 %

50 %

0 %


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-12
  • Data wejścia w życie: 2026-11-13
  • Data obowiązywania: 2026-11-13
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 625

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 8 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 627

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 628

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 maja 2026 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 629

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie sporządzania wykazu wydawnictw monografii naukowych oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 630

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 626

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 631

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 632

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 633

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 634

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 635

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 623

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 23 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 621

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 622

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 620

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 619

USTAWA z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 618

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 616

