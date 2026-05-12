§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. poz. 991, z 2008 r. poz. 1599 oraz z 2011 r. poz. 616) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kategorie urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz wysokość pobieranych od nich opłat określa załącznik do rozporządzenia.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, są:

1) w części „audio”:

a) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - na rzecz twórców,

b) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców „SAWP” - na rzecz artystów wykonawców,

c) Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) - na rzecz producentów fonogramów;

2) w części „wideo”:

a) Stowarzyszenie Filmowców Polskich - na rzecz twórców i producentów wideogramów,

b) Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie - na rzecz artystów wykonawców;

3) w części „reprografia”:

a) na rzecz wydawców - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska,

b) na rzecz twórców:

- od urządzeń i nośników wymienionych w lp. 1-12 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska,

- od urządzeń wymienionych w lp. 13-18 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

2. Podziału opłat pobranych przez organizacje, o których mowa w ust. 1, dokonują:

1) od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w części „audio”:

a) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - na rzecz twórców,

b) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców „SAWP” - na rzecz artystów wykonawców,

c) Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) - na rzecz producentów fonogramów;

2) od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w części „wideo”:

a) Stowarzyszenie Filmowców Polskich - na rzecz twórców i producentów wideogramów,

b) Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie - na rzecz artystów wykonawców;

3) od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w części „reprografia”:

a) na rzecz wydawców - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol,

b) na rzecz twórców:

- od urządzeń i nośników wymienionych w lp. 1-12 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol,

- od urządzeń wymienionych w lp. 13-18 załącznika do rozporządzenia - Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.”;

3) uchyla się § 4;

4) użyte w § 5 i § 6 w ust. 1 wyrazy „w § 3 ust. 1 i § 4” zastępuje się wyrazami „w § 3 ust. 1”;

5) użyte w § 6 w ust. 2 i w § 7-10 wyrazy „w § 3 ust. 2 i § 4” zastępuje się wyrazami „w § 3 ust. 2”;

6) uchyla się załączniki nr 1-3 do rozporządzenia;

7) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.