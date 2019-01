Jak wybrać odpowiedniego faktora? Porównanie ofert na polskim rynku usług faktoringowych dla sektora MŚP

Wysokość prowizji faktora. Na co zwrócić uwagę ?

Przede wszystkim na składowe ceny. Czy wynagrodzenie faktora to tylko prowizja czy może jeszcze także dodatkowo odsetki. Jakie są dodatkowe koszty związane z finansowaniem. Niestety jak się okazuje nie jest to takie proste. Oferty przedstawiane są w stawkach dziennych, liczonych od kwot netto lub brutto faktury, dzielone niejednokrotnie na prowizje i odsetki, do tego na opłaty za finansowanie w uzgodnionym terminie i te związane z przedłużaniem czasu finansowania. Część ofert przedstawiana jest w wartościach „od”, co de facto uniemożliwia stwierdzenie jaka będzie ostateczna cena, póki nie dojdzie do złożenia zapytania. Analizując oferty należy więc dokładnie przyjrzeć się wszystkim jej składnikom, lub wybrać tę, która ma najprostszą formę jednej stawki.

Finces.pl. Także dla freelancerów

Mikro firmy często pozostają poza zainteresowaniem tradycyjnego rynku faktoringowego. Są zbyt małe, za krótko prowadzą firmy, ich właściciele bywają za młodzi. Te czynniki nie są decydujące w przypadku faktoringu online Postępująca digitalizacja zmienia relacje i oczekiwania przedsiębiorców. Dziś nie ma czasu na bankowe formalności. Klient wymaga obsłużenia w kilka minut. Aktualnie na polskim rynku działa kilku faktorów oferujących swoje usługi w kanale online. Jeden z nich - Finces.pl - może pochwalić się procesem w pełni cyfrowym. Zawarcie umowy, składanie wniosku i przelew. Wszystko odbywa się„od ręki”.

Brutto czy netto.

Porównując oferty faktorów ważne dla przedsiębiorcy jest ustalenie ile finalnie gotówki może on otrzymać z przekazywanej faktury. Spotkać można oferty finansowania 100% faktury, który to procent dotyczy wartości netto a nie brutto faktury, a to już poważna różnica. Część ofert zakłada zatrzymywanie VAT-u do czasu rozliczenia z dłużnikiem, jednak informacje takie dostępne są dopiero przy bardzo szczegółowej analizie oferty na stronie. Większość faktorów przelewa środki pomniejszone o kwoty prowizji i opłat. Kluczowe staje się więc ustalenie czy finansowana jest wartość brutto czy netto faktury i ile jest ostatecznie trafia na konto firmy.

Najprostszym sposobem porównania jest więc przyjęcie jednej wartości brutto z przykładowej faktury np. 1000 zł, którą chcemy sfinansować i ustalenie dokładnie, jaką sumę otrzymamy z niej na konto, po odjęciu wszystkich prowizji oraz zatrzymaniu wszelkich kwot w tym VAT.

Szybka decyzja i pieniądze na koncie.

Przedsiębiorca porównujący oferty faktoringowe, powinien zwracać uwagę nie tylko na kwestie typowo finansowe. Ważne są także aspekty związane z organizacją całej procedury faktoringu. Najlepszy wydaje się wariant, w którym cała procedura odbywa się przez Internet, a faktorant szybko (np. przed upływem doby) może spełnić wymogi formalne i otrzymać wypłatę środków za fakturę.

Czas zakończenia procedury dotyczącej faktoringu bywa kluczowy, bo pieniądze mogą być potrzebne przedsiębiorcy np. do zakupu kolejnej partii materiałów lub towarów. Na błyskawiczne zakończenie całej procedury faktoringowej (w ciągu 24 godzin podczas dni roboczych), mogą liczyć wszyscy klienci Finces. Ta firma jest wiarygodnym faktorem, który umożliwia tak szybkie sfinalizowanie faktoringu całkowicie przez Internet. Warto dodać, że klienci Finces mogą korzystać ze wsparcia dedykowanego opiekuna