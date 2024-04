Kto będzie musiał oddać 13. emeryturę? Niektórzy seniorzy powinni to sprawdzić

Niektórzy seniorzy będą musieli zwrócić 13. emeryturę. Pożegnanie z "trzynastką" dotyczy emerytów, którzy przekroczyli kwotowy limit dorabiania do emerytury. Dowiedz się, ile wynosi taki limit w 2024 roku, czy ta sytuacja dotyczy Ciebie?

Ostatni termin, w którym wypłacane są tegoroczne 13. emerytury wypada w czwartek, 25 kwietnia. Co do zasady, ZUS wypłaca "trzynastki" wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. Niektórzy seniorzy nie nacieszą się jednak tym dodatkowym świadczeniem, jeżeli ZUS uzna, że nie przysługiwało im prawo do 13. emerytury. W czym rzecz?

REKLAMA

Prawo seniora do otrzymania 13. emerytury z ZUS

REKLAMA

Wyjaśnijmy, którzy seniorzy mają prawo do pobrania 13. emerytury. Otóż ta dodatkowa emerytura przysługuje osobom, które 31 marca br. mają prawo do wypłaty emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kluczową kwestią jest to, że prawo do emerytury na dzień 31 marca nie jest równoznaczne z osiągnięciem wieku emerytalnego, który w przypadku kobiet wynosi obecnie 60 lat, natomiast dla mężczyzn jest to 65 lat. Są bowiem osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, czyli jeszcze przed osiągnięciem wymaganego progu wiekowego. To właśnie te osoby są potencjalnie narażone na konieczność zwrotu 13. emerytury.

Przekroczenie limitu dorabiania na emeryturze pozbawia prawa do "trzynastki"

Osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, wciąż dorabiające, a jednocześnie mające prawo do 13. emerytury powinny uważać na limit kwotowy. Innymi słowy, jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia 13. emerytury przez ZUS okaże się, że na dzień 31 marca świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to podlega ono zwrotowi.

Aktualna wysokość limitu dorabiania do emerytury ustalany jest na podstawie komunikatu GUS, dotyczącego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r., które wyniosło 7 540,36 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Oznacza to, że osoby na wcześniejszej emeryturze mogą dorabiać bez żadnych konsekwencji dla pomniejszenia 13. emerytury, do kwoty 5278,30 zł brutto, oznaczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dochód uzyskany powyżej tej kwoty skutkuje już pomniejszeniem świadczenia emerytalnego. Natomiast całkowite zawieszenie 13. emerytury ma miejsce po przekroczeniu limitu kwotowego w wysokości 9802,50 zł brutto, oznaczającego 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Powyższe limity dorabiania do emerytury obowiązują od 1 marca 2024 r. Limity zmieniają się co kwartał. Obowiązek ich przestrzegania nie dotyczy seniorów, którzy przekroczyli powszechny wiek emerytalny.

Jaka jest wysokość 13. emerytury w 2024 roku?

13. emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W 2024 roku taka emerytura jest na poziomie 1780,96 zł brutto, co oznacza, że kwota "trzynastki" netto wynosi 1620,67 zł. Tyle więc emeryci otrzymają "na rękę". W celu uzyskania 13. emerytury nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS przyzna ją automatycznie.

"Trzynaste" emerytury wypłacana są od 2019 r. W ubiegłym roku koszt wypłaty tego świadczenia wyniósł 10,7 mld zł. W roku 2024 zakłada się, że kwota wydatków budżetowych z tego tytułu będzie wyższa, z uwagi m.in. na waloryzację kwotą świadczenia.