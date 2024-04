Drożeje kawa. Ile teraz trzeba zapłacić za espresso we Włoszech?

Wystarczy mieć wolne w poniedziałek i wtorek 29-30 kwietnia oraz w czwartek 2 maja, by pierwszy weekend majowy zamienić na siedmiodniowy urlop. A nawet sam wolny czwartek daje też pole do popisu, by stwarza możliwość odpoczęcia od pracy przez pięć dni. Takie dni wolne można uzgodnić z pracodawcą, korzystając np. z przysługującego urlopu wypoczynkowego za 2024 rok, a przecież wiele osób ma też urlopy zaległe - okazja więc do wykorzystania. A co zrobić gdy szef niechętny do udzielenia wolnego? Możliwości jest wiele, od lewego zwolnienia po rozwiązania legalne, które podsuwa kodeks pracy. A jest ich wiele, tym bardziej że miniony 2023 rok dołożył do tego nowe możliwości, w tym tak wygodne przy takich okazjach dni wolne w związku z działaniem siły wyższej.