1,27 mld zł na bony energetyczne w 2024 r. Kto się załapie na te pieniądze?

Bon energetyczny to nowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, które będzie przyznawane na podstawie konkretnych kryteriów dochodowych, w zależności od ilości osób w gospodarstwie. Wiem już, że pula środków na wypłaty bonów energetycznych w 2024 roku wynosi 1,27 mld zł. Teraz tylko pytanie, czy jesteś w grupie, która skorzysta z tych pieniędzy.

Bon energetyczny ma zostać wprowadzony od lipca 2024 roku, tak wynika z projektu ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który niedawno ujrzał światło dzienne. Obecnie projekt przechodzi konsultacje międzyresortowe. Świadczenie skierowane jest do odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Będzie można je uzyskać po spełnieniu kryteriów dochodowych, jako świadczenie jednorazowe. Poznajmy szczegóły nowego rozwiązania.

REKLAMA

Dotacja celowa na bony energetyczne to w sumie 1,6 mld zł

REKLAMA

Ustawodawca wskazał, że dotacja celowa na bony energetyczne będzie wynosiła w sumie 1,6 mld zł. Kwota ta została rozbita na poszczególne lata, najwięcej pieniędzy zostało zarezerwowanych na rok 2024 – 1,27 mld zł, natomiast w 2025 r. będzie to 0,320 mld zł, w 2026 r. – 2 mln zł, a w latach 2027-2034 – 1 mln zł rocznie.

Prawda jest taka, że realnie z pieniędzy tych skorzystają przede wszystkim mniej zamożni emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze czy też beneficjenci pomocy socjalnej. Przepisy tak bowiem zostały skonstruowane, żeby z bonu mogły cieszyć się wyłącznie osoby rzeczywiście narażone na problem ubóstwa energetycznego, o czym świadczą przyjęte progi dochodowe, o których poniżej.

Kryteria dochodowe do bonu energetycznego - 2500 zł lub 1700 zł na osobę; zasada złotówka za złotówkę

Otóż bon energetyczny będzie przysługiwał jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł na osobę.

REKLAMA

Jak widać, przyjęte w ustawie kryteria dochodowe są na bardzo niskim poziomie. Przy czym, pocieszające jest to, że w przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu na osobę przekroczy powyższe kwoty, bon energetyczny będzie przysługiwał w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. Innymi słowy będzie obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie już wypłacana. A teraz przejdźmy do kwestii wysokości tego świadczenia, co zaproponował nam ustawodawca w tym zakresie.

Stawki pieniężne bonu energetycznego to przedział od 300 zł do 1200 zł

Przepisy zawarte w noweli ustawy o bonie energetycznym proponują zróżnicowanie stawki pieniężne bonu i dokonują podziału na cztery grupy gospodarstw domowych. Proponuje się następujące stawki bonu energetycznego, tj. bon energetyczny będzie przyznawany w wysokości:

1) 300 zł gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), przyznaje się w wysokości:

1) 600 zł gospodarstwu domowemu jednoosobowego;

2) 800 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W tym drugim przedziale chodzi o wsparcie dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny).