Mandat za ognisko w lesie może wynieść 500 zł, a w niektórych przypadkach nawet 1000 zł. Kiedy zapłacimy więcej za nielegalne ognisko w lesie? Jak zaplanować ognisko w lesie zgodnie z przepisami? Jak i gdzie przygotować bezpieczne miejsce na ognisko?

rozwiń >

Ognisko w lesie – zakaz w ustawie o lasach

Zasadą jest, że rozpalanie ogniska w lesie w dowolnie wybranych miejscach jest zakazane. Dokładnie zakaz ten reguluje art. 30 ust. 3 ustawy o lasach:

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Powyższe przepisy nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną pod warunkiem, że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.

Co więcej, w świetle § 40 Rozporządzenia sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zakazuje się czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów. Zabrania się w szczególności:

rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Powyższe zakazy nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych i eksploatacji kopalni w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą lasu.

Natomiast za działania niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi karę aresztu, ograniczenia wolności, grzywny i nagany nakłada art. 83 § 3 Kodeksu wykroczeń:

Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Co więcej, w przypadku popełnienia tego wykroczenia można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Mandat za ognisko w lesie

Oprócz mandatu do 500 zł za ognisko w lesie przyznanego na podstawie art. 83 § 3 Kodeksu wykroczeń, może za ten sam czyn otrzymać kolejne 500 zł z tytułu niszczenia zasiewów, sadzonek lub trawy na cudzym gruncie. W świetle art. 156 § 1 Kodeksu wykroczeń kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Po zsumowaniu dwóch mandatów nieprzestrzeganie przepisów prawnych związanych z rozpalaniem ognisk w lesie grozi grzywną w wysokości nawet 1000 zł. Warto więc rozsądnie przemyśleć miejsce rozpalania ogniska.

Ognisko w lesie - gdzie legalnie?

Co więc zrobić, jeśli chciałoby się zorganizować ognisko w lesie? Jak sprawdzić, gdzie są miejsca do tego przeznczone? Aby znaleźć miejsce, w którym można rozpalić ognisko w lesie, najlepiej wejść na stronę internetową danego nadleśnictwa, zadzwonić lub udać się tam osobiście z takim pytaniem.

Na stronie internetowej Lasów Państwowych napisano, że nadleśniczy może wydać również czasowe pozwolenie na rozpalenie ogniska w formie pisemnej. Dokument ten określa dokładne miejsce ogniska, sposób zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną za rozpalenie.

Miejsca przeznaczone do rozpalania ognisk w lesie to np. obszary programu „Zanocuj w lesie” albo inne posiadające kręgi ogniskowe kamienne lub bardziej solidne betonowe czy betonowo-kamienne, często zdystansowane dłuższym fragmentem ziemi lub chodnika odgradzającymi od runa leśnego. W takich miejscach leśnicy często przygotowują drewno służące do rozpalania ogniska.

mandat gdzie"> Czy można rozpalić ognisko w lesie? Gdzie dokładnie? ShutterStock

Podsumowując, rozpalanie ogniska w lesie jest ściśle uregulowane prawnie. Mamy dwie możliwości:

Rozpalenie ogniska w miejscach do tego przeznaczonych (miejsca biwakowania, obiekty turystyczne, wiaty edukacyjne, stanice harcerskie) Rozpalenie ogniska za indywidualną zgodą nadleśniczego wyrażoną na piśmie w miejscu w wskazanym w tym piśmie.

Ważne Nie można korzystać z gałęzi i chrustu znalezionego w lesie do rozpalenia ogniska. Jest to wykroczenie z art. 148 Kodeksu wykroczeń.

Czy można rozpalić ognisko w lesie prywatnym?

Można, ale trzeba mieć do tego wyznaczone odpowiednie miejsce. Jak już wcześniej zostało wspomniane, bezpieczne miejsca na ognisko wyznaczają zarządcy lasu lub ich właściciele. Jeśli posiadamy własny las, zaplanujmy odpowiednie miejsce na ognisko. Zabezpieczmy runo leśne, oddzielając ustalone miejsce pasem ziemi, płytami betonowymi, kostką, kamieniami lub inną nawierzchnią odporną na wysokie temperatury. Krąg ogniskowy powinien znajdować się co najmniej 6 metrów od drzew, a płomień ogniska nie powinien być wyższy niż 2 m.

Ognisko w Lesie Kabackim – przepisy

W Lesie Kabackim wyznaczone są specjalne miejsca do rozpalania ognisk. Są również wiaty. W miejscach tych jak najbardziej można organizować ogniska zgodnie z przepisami. Nielegalne będzie jednak rozpalanie ognisk na trawie, lub w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nie można także przynieść własnego grilla. Za takie zachowanie można otrzymać mandat. Problemem w Lesie Kabackim jest więc liczba miejsc na legalne ogniska, ponieważ ze względu na swoją popularność liczba wypoczywających tam ludzi wielokrotnie ją przewyższa.

Rozpalanie ogniska w lesie a pożar

Decydując się na rozpalenie ognia w lesie w miejscu wybranym dowolnie przez siebie, robimy to nielegalnie. Trzeba zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie płyną z tak nieodpowiedzialnego zachowania. Wzniecenie ognia w lesie lub jego pobliżu bez żadnego zabezpieczenia paleniska oprócz tego, że wypalamy niezwykle istotne runo leśne, które jest miejscem bytowania wielu organizmów, narażamy na pożar cały las.

Pamiętajmy, że w razie rozprzestrzeniania się ognia w lesie, mamy obowiązek poinformowania straży pożarnej. W przeciwnym razie również grozi nam areszt, grzywna albo nagana (art. 82a Kodeksu wykroczeń).