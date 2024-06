Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [28.06.2024] – Oglądaj na żywo!

Ceny mieszkań osiągnęły poziomy niedostępne nawet nieźle sytuowanym Polakom. By dostosować się do poziomu zamożności klientów deweloperzy znów budują je coraz mniejsze. To jednak nie wystarcza, nawet za wysoki kredyt trzeba godzić się na lokum na peryferiach, by w ogóle mieszkać na swoim.