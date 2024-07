Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [04.07.2024] – Oglądaj na żywo!

Każdy budynek będzie miał klasę charakterystyki energetycznej - od A+ do G. Od kiedy? Jest już projekt rozporządzenia

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało 3 lipca 2024 r. o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie zmiany metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Rozporządzenie to wprowadzi klasy charakterystyki energetycznej budynków (w skali od A+ do G), co ma być - jak tłumaczy MRiT - ułatwieniem dla właścicieli, kupujących oraz najemców budynków i lokali. Nowe przepisy mają wejść w życie od 2026 roku.