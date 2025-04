Złoto już powyżej 3 000 dolarów za uncję – czy 2025 rok też będzie rekordowy?

400 plus na wakacje w ramach nowego programu. Od 20 kwietnia 2025 r. rusza nabór wniosków. Do rozdania są 2 mln zł i liczy się kolejność zgłoszeń

20 kwietnia 2025 r. rusza nabór wniosków w ramach I tury programu „Podlaski Bon Turystyczny”. Do rozdania są aż 2 mln zł, a każda osoba, która zgłosi się do udziału w programie może otrzymać nawet 400 zł dofinansowania do pobytu w obiekcie noclegowym zlokalizowanym na terenie województw podlaskiego. Dofinansowanie będzie przekazywane za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej, w formie bonu turystycznego.