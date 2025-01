Złoto dla każdego? Tak Polacy zmienili swoje podejście do inwestowania w 2024 roku

Rok 2024 przyniósł nowe podejście Polaków do złota. Kruszec, przez lata kojarzony z inwestycjami dla elit, stał się dostępny dla szerszego grona - od młodych oszczędzających po doświadczonych inwestorów.

Regularne, niewielkie zakupy zastępują duże, jednorazowe transakcje, co stało się odpowiedzią na gospodarcze zawirowania i rosnącą świadomość finansową. Złoto przestało być domeną milionerów czy banków centralnych - teraz każdy może zacząć budować swoją przyszłość w oparciu o ten królewski metal - przekazał cytowany w komunikacie ekspert rynku złota z Goldsaver (Grupa Goldenmark), Michał Tekliński.

Złoto: preferencje zakupowe inwestorów

Zmiana podejścia widoczna jest także w preferencjach zakupowych inwestorów. W 2024 roku największą popularnością na rynku cieszyła się standardowa uncja złota (31,1 gramów), która pozostaje najbardziej rozpoznawalną i cenioną formą inwestycji. Niemniej jednak zauważalny był również wzrost zainteresowania regularnymi, mniejszymi zakupami, co wskazuje na otwarcie rynku na osoby działające systematycznie, nawet przy ograniczonym budżecie. Dzięki temu inwestowanie w złoto staje się dostępne dla szerszego grona odbiorców, którzy postrzegają je jako skuteczną ochronę majątku w obliczu niepewności gospodarczej.

Z szacunków Grupy Goldenmark wynika, że w całym 2024 roku Polacy kupili w sumie około 14 ton złota. To o dwie tony więcej niż w 2023 roku. Rok 2024 potwierdził rolę złota jako bezpiecznej przystani w czasach niepewności, zyskując na popularności w obliczu napięć politycznych i zmian na rynkach finansowych. Tylko do końca listopada 2024 roku cena złota wzrosła o 28 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając historyczne maksima, napędzane przez rosnącą inflację, niepewność geopolityczną i zmiany w polityce monetarnej. W ciągu roku cena uncji złota wielokrotnie przekraczała poziom 2700 USD, by na koniec roku ustabilizować się w przedziale 2620-2650 dolarów - skomentował Tekliński.

Edukacja i świadomość jako klucz do sukcesu

Wzrost popularności inwestowania w złoto można w dużej mierze przypisać coraz lepszej edukacji finansowej. Z raportu "Polak Inwestor 2024" wynika, że 28 proc. inwestorów, którzy wzięli udział w badaniu, lokuje swoje oszczędności w kruszcach, a kolejne 21 proc. rozważa taką możliwość w przyszłości. Eksperci wskazują, że rosnąca popularność złota jest wynikiem zarówno jego postrzegania jako stabilnej inwestycji, jak i działań edukacyjnych podejmowanych przez rynek. Wychodzimy z założenia, że świadome inwestowanie to inwestowanie oparte o wiedzę i doświadczenie. Naszym zdaniem edukacja powinna być jednym z wiodących działań wszystkich firm z rynku finansowego, w ramach budowania zaufania do marki i tworzenia pozytywnych relacji z klientami. Dlatego od początku działania Goldsavera, oczywiście poza założeniami stricte biznesowymi, naszym celem była i wciąż jest też edukacja - powiedział Tekliński.

Złoto: trendy i perspektywy na 2025 rok

Złoto pozostaje w centrum uwagi inwestorów na całym świecie, a rok 2025 może przynieść kolejne zmiany na rynku. Potencjalne decyzje banków centralnych dotyczące obniżek stóp procentowych, niepewność geopolityczna oraz dalsze zakupy złota przez instytucje państwowe mogą wpłynąć na jego cenę i atrakcyjność jako narzędzia inwestycyjnego. Dodatkowo, coraz częściej mówi się o wprowadzeniu na rynek nowych produktów skierowanych do szerszej grupy odbiorców, takich jak subkonta dla dzieci czy możliwość zakupu innych produktów niż uncja.

Zmieniające się preferencje na rynku złota w 2024 roku wskazują na rosnące znaczenie edukacji finansowej, elastycznych rozwiązań oraz stabilności tego kruszcu w czasach globalnej niestabilności. Złoto przestało być postrzegane jako domena instytucji i najzamożniejszych inwestorów, stając się realną opcją oszczędzania dla przeciętnego Polaka. Rok 2025 zapowiada się równie dynamicznie, z potencjalnymi zmianami na rynku, które mogą jeszcze bardziej wzmocnić pozycję złota jako bezpiecznego i dostępnego aktywa.