Dzięki wzrostowi o ponad 12 proc. progów dochodowych, zwiększyło się grono osób, które mogą starać się o dodatek mieszkaniowy od marca 2024 r. Ponieważ świadczenie to przyznawane jest na sześć miesięcy z prawem do aplikowania o wsparcie wiele razy, o dodatek mieszkaniowy od marca 2024 r. mogą starać się znów osoby, które w 2023 dodatek utraciły ze względu na wzrost dochodów.

Aktualnie średnia wysokość dodatku wynosi 250-380 zł miesięcznie. Ponieważ dodatki są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, dla rodzin stanowią dużą ulgę w opłatach czynszowych.

Podwyższenie kryteriów dochodowych od marca 2024 rok: co to znaczy dla dodatków mieszkaniowych

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od:

dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,

wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania,

stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Do wydatków na utrzymanie mieszkania wlicza się na przykład: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór śmieci.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem z pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Choć przyznawany jest na sześć miesięcy, wniosek o dodatek mieszkaniowy można ponowić i korzystać z takiej pomocy przez dłuższy czas. Trzeba jednak spełniać kryterium dochodowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatek taki co do zasady wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Są jednak przypadki, w których pieniądze trafiają bezpośrednio do rąk wnioskodawcy. Tak jest wówczas gdy mają charakter ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Jest to świadczenie dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub, które ze względu na swoje niskie dochody i stan majątkowy nie są w stanie ponosić bieżących wydatków za lokal, w którym zamieszkują i prowadzą swoje gospodarstwo domowe. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez: prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

deklarację o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru uchwalonego przez radę gminy właściwą dla miejsca zamieszkania,

dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu.

Aby uzyskać uprawnienie do dodatku mieszkaniowego, należy spełnić trzy podstawowe warunki.

Po pierwsze – posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu, bowiem dodatek mieszkaniowy może być przyznany zarówno właścicielom mieszkania jak i najemcom lub podnajemcom, o ile zamieszkują w danym lokalu.

Po drugie nie można przekraczać odpowiedniego progu dochodowego. W okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

w gospodarstwie jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku,

w gospodarstwie wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Trzeci warunek dotyczy samego mieszkania – jego powierzchnia powinna spełniać określone kryteria. Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

dla jednej osoby do 45,50 m²,

dla dwóch osób do 52,00 m²,

do 52,00 m², dla trzech osób do 58,50 m²,

do 58,50 m², dla czterech osób do 71,50 m²,

dla pięciu osób do 84,50 m²,

dla sześciu osób do 91,00 m².

I tak dalej – kryteria metrażowe są ustalone aż dla rodzin składających się z dziesięciu osób.

Trzeba też wiedzieć, że w przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju bez względu na liczbę osób zamieszkujących powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m². O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Jak stanowią przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych, progi dochodowe, od których uzależniona jest możliwość otrzymywania dodatku mieszkaniowego są ściśle uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6 346,15 zł. Od tej podstawy naliczane były progi dochodowe, które w związku z tym wynoszą obecnie 1 903,85 zł dla rodzin wieloosobowych i 2 538,46 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7 155,48 zł.

A w konsekwencji:

Próg dochodowy dla gospodarstw osób samotnych w 2024 r. wzrósł do 2 863,39 zł – jako 40 proc. z 7 155,48 zł.

Próg dochodowy dla gospodarstw wieloosobowych w 2024 r. wzrósł do 2 147,54 zł – jako 30 proc. z 7 155,48 zł.

To oznacza, że dodatek mieszkaniowy dostaniesz jeżeli twój średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 2 146,64 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym (czyli 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Jeśli twój dochód jest wyższy – dostaniesz dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki.

Na przykład twój średni dochód z ostatnich 3 miesięcy to 2 246,64 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Przekraczasz więc 2 146,64 zł o 100 zł, bo 2246,64 zł − 2146,64 zł = 100 zł. Urzędnik w gminie obliczył, że dodatek wyniesie dla ciebie 200 zł. Ta kwota będzie jednak pomniejszona o kwotę nadwyżki. Ostatecznie dostaniesz więc 100 zł, bo 200 zł − 100 zł = 100 zł.

Rada gminy może podwyższyć średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, który uprawnia do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Dowiedz się w swoim urzędzie gminy albo miasta, czy jest taka uchwała.

Wysokość dodatku obliczy dla ciebie urzędnik w twojej gminie. W 2022 roku wynosił średnio 275,80 zł.

Jeśli w mieszkaniu albo domu nie masz centralnego ogrzewania, ciepłej wody albo gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – dodatkowo możesz dostać ryczałt na zakup opału.