W tym roku trochę w mniejszym stresie kupować będziemy prezenty pod choinkę i na gwiazdkę. Inflacja wyraźnie spadłą – choć nie ma pewności co będzie dalej, ceny ustabilizowały się i w konsekwencji można spokojniej myśleć o przyszłości, a więc i mniej drastycznie oszczędzać, by mieć jakiekolwiek rezerwy na czarną godzinę.

Choć więc wydamy na prezenty w 2023 roku więcej, to generalnie nie zmienią się wybory, a więc asortyment artykułów kupowanych jako prezenty pod choinkę.

Prezenty pod choinkę kupujemy z przyjemnością

Z badania przeprowadzonego przez PayPo wynika, że największy odsetek Polaków ma zamiar przeznaczyć na tegoroczne prezenty świąteczne od 251 do 500 zł. Najpowszechniejszymi upominkami dla dorosłych będą kosmetyki i perfumy, dla dzieci – klocki i zestawy konstrukcyjne.

63 proc. Polaków deklaruje, że kupowanie prezentów sprawia im przyjemność, podczas gdy dla 24 proc. jest to męczące. 11 proc. nie zastanawiało się nad tym i uznaje to za naturalną czynność, a 2 proc. ma inne zdanie na ten temat. Okazuje się też, że największą radość z kupowania upominków odczuwają kobiety, co potwierdzało 75 proc. ankietowanych. Zaledwie 16 proc. z nich twierdzi, że jest to dla nich wyczerpująca aktywność. Mniejszym entuzjazmem wykazują się w tej kwestii mężczyźni – dla 51 proc. kupowanie bożonarodzeniowych upominków sprawia przyjemność, jednak dla aż 32 proc. jest to niezbyt przyjemny obowiązek.

Co znajdziemy pod choinką: kosmetyki, klocki i słodycze

W czołówce najczęściej kupowanych upominków dorosłym plasują się kosmetyki i perfumy, po które sięga aż 67 proc. ankietowanych. Mniejszą popularnością cieszą się zestawy prezentowe (41 proc.), słodycze (39 proc.), książki, gry, filmy lub płyty (37 proc.), biżuteria i zegarki (33 proc.), a także ubrania czy akcesoria domowe (po 30 proc.) Część osób decyduje się na artykuły dekoracyjne, typu świece, koce czy poduszki (29 proc.), vouchery (26 proc.), sprzęt elektroniczny (25 proc.) czy alkohol (23 proc.). 19 proc. badanych wybiera torebki i inne dodatki, a 13 proc. bardziej oryginalne podarunki, typu bilet na koncert czy wycieczka za granicę. 5 proc. kupuje bliskim obuwie, a 7 proc. jeszcze inne prezenty.

Z kolei dzieciom najczęściej wręczają Polacy słodycze (55 proc.) lub klocki i zestawy konstrukcyjne (51 proc.). Nieco rzadziej decydują się na: gry i puzzle (47 proc.), lalki, maskotki lub figurki czy książki i kolorowanki (po 36 proc.), a także zestawy edukacyjne (33 proc.) oraz samochody, pojazdy i kolejki (31 proc.). Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się droższe prezenty, jak sprzęt elektroniczny typu konsola, laptop czy telefon, które wybiera 21 proc. ankietowanych oraz sportowy, jak rower czy hulajnoga (12 proc.) Pozostałe 12 proc. kupuje inne prezenty.

Ile pieniędzy trzeba mieć, by kupić zaplanowane prezenty pod choinkę

PayPo postanowiło sprawdzić również, ile łącznie Polacy mają zamiar wydać na bożonarodzeniowe prezenty. Okazuje się, że ankietowani najczęściej wyznaczają na ten cel kwoty w przedziale 251-500 zł, co potwierdziło 30 proc. badanych. 18 proc. osób wskazało przedział 501-750 zł, a 15 proc. 751-1000 zł. Zaledwie 14 proc. ma zrobić zakupy za 10-250 zł, podczas gdy 13 proc. przeznaczy na upominki więcej niż 1000 zł. 11 proc. jeszcze nie określiło budżetu.

Po prezenty do galerii czy zakupy w sklepach online

Z badania PayPo wynika, że połowa Polaków dokonuje świątecznych zakupów w sklepach online, niewiele mniej, bo 47 proc. w sklepach stacjonarnych, a 3 proc. wybiera jeszcze inną formę. Zapytani o czas, w jakim mają zamiar kupić upominki, 37 proc. zadeklarowało, że zrobi to w pierwszej połowie grudnia. Znaczna część Polaków (35 proc.) zrealizowała już jednak zakupy w listopadzie, a 11 proc. nawet z kilkunastomiesięcznym wyprzedzeniem. 13 proc. pozostawia tę kwestię na ostatnią chwilę, a 3 proc. dokonuje zakupów w innym terminie.

Okazuje się też, że Polacy przy wyborze upominków najczęściej kierują się preferencjami najbliższych (60 proc.) i ceną produktów (56 proc.). 47 proc. zwraca szczególną uwagę na promocje specjalne, co potwierdziło 47 proc. respondentów oraz na markę i jakość produktów – 43 proc. osób. Dla 7 proc. istotnym czynnikiem decydującym o zakupie jest dostępność płatności odroczonych w sklepie, a 3 proc. wskazało inne odpowiedzi.

Warto pamiętać, że niezależnie od rodzaju upominku i okazji, z jakiej wręczany, dobrze jest go kupić rozsądnie – np. z wykorzystaniem płatności odroczonych PayPo, które wspomagają ten proces. Dzięki nim można zrobić zakupy natychmiast i zapłacić za nie później, zyskując czas na: odebranie zamówienia i sprawdzenie czy produkty są zgodne z oczekiwaniami.