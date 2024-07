Ceny tych produktów rosną coraz szybciej

Ci, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez kawy i śniadania bez soku pomarańczowego maja powody do obaw. Ceny tych produktów ruszyły w górę. Skąd takie wzrosty?

Sok pomarańczowy drożeje

Na sprawę zwróciła uwagę "Rzeczpospolita". Redakcja podała, że sok pomarańczowy, który jest sprzedawany w formie koncentratu, "przed rokiem kosztował 300 dolarów za funt, dzisiaj już 431 dolarów". Zaznaczono, że "Brazylia i USA odpowiadają za ponad 80 proc. światowej podaży koncentratu soku pomarańczowego, więc jakiekolwiek problemy z produkcją tam mają ogromny wpływ na zachowanie cen".

A problemy są. Cytowany przez redakcję analityk sektora rolno-spożywczego w BNP Paribas Jakub Jakubczak w programie "Prosto z Parkietu" wyjaśnił, że "nie radzą one sobie z chorobą zielenienia owocu, która (...) zmusza do wykarczowania wszystkich krzewów". Dodatkowo do fatalnych zbiorów pomarańczy na Florydzie przyczyniły się huragany. W ostatnich 90 latach był tylko jeden gorszy sezon, teraz jest drugi.

Gazeta podała, że rynek kawy też notuje spektakularne zmiany cenowe. "Wrześniowe kontrakty na arabikę zamknęły się na poziomie 233 dol. za funt, gdy przed rokiem były na poziomie ok. 160 dol." - czytamy. Dodano, że największym producentem kawy na świecie jest Brazylia, następnie Wietnam, oferujący robustę.

Boom na kawę w Chinach

Jakubczak ocenił, że "ceny kawy wzrosły w związku z obawami, że susze mogą zaszkodzić uprawom w Brazylii i Wietnamie, a także wskutek wybuchu popytu w Chinach". Chiny przeżywają od dwóch lat boom kawowy. "Wzrost konsumpcji w Europie sięga może 1 proc. rocznie, gdy w Chinach mówimy o 5–8 proc." - zaznaczył ekspert.

"Popyt wspiera także bogacąca się Afryka, gdzie wzrost jest szacowany na 3–5 proc." - czytamy. Dodano, że co do cen "niepokojące wieści płyną z Wietnamu, gdzie trwa jedna z największych susz w ostatnich 15 latach, a producenci spodziewają się 10–15-proc. spadku zbioru robusty, co wywołało małą panikę na rynku".

Jak podano, tona robusty jest warta 4206 dolarów, kilka tygodni temu było to poniżej 4 tys. dolarów.

"Rzeczpospolita" zauważyła, że na ten moment ceny kakao się uspokoiły, ale to chwilowe. Problemy - czytamy - mają bowiem "dwaj najwięksi producenci kakao, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana, którzy spodziewają się spadku produkcji nawet do 40 proc., co da w skali globalnej 25-proc. spadek podaży".

