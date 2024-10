Ceny mieszkań w Polsce: październik 2024 r. Ile kosztują kawalerki w największych miastach?

Ile trzeba mieć pieniędzy by móc kupić najmniejsze mieszkanie (tzw. kawalerkę) od dewelopera na jesieni 2024 roku? Gdzie można kupić takie mieszkania w największych miastach w Polsce? Sondę wśród deweloperów przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

Nowe kawalerki od 340 tys. zł w Poznaniu i ok. 500 tys. zł w Warszawie

Tomasz Kaleta, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w Develii:



Ceny kawalerek w naszej ofercie zależą m.in. od lokalizacji osiedla. Zaczynają się od 340 tys. zł dla lokali około 26 mkw. w inwestycji Unii Lubelskiej Vita w Poznaniu.



Natomiast w Warszawie i Krakowie koszt zakupu tego typu lokalu to wydatek rzędu blisko 500 tys. zł. Wynika to z faktu, że zrezygnowaliśmy z projektowania małych mieszkań, których powierzchnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może wynosić od 25 mkw. na rzecz nieco większych, kompaktowych lokali o powierzchni około 32 mkw. z możliwością wydzielenia sypialni. Dzięki temu nasi klienci mogą wybrać przestronną kawalerkę lub kompaktową dwójkę, która jest tańsza od standardowego mieszkania dwupokojowego.

Mieszkania jednopokojowe: Gliwice, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Chorzów

Agnieszka Majkusiak, dyrektor sprzedaży Atal:

W inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach mamy w sprzedaży mieszkania jednopokojowe o powierzchni 26 mkw. w cenie przeszło 284 tys. zł. W łódzkim projekcie Atal Aura lokal o metrażu 26 mkw. można kupić za ponad 300 tys. zł. We Wrocławiu w osiedlu Atal Starachowicka na nabywców czeka mieszkanie 25 mkw. za około 336 tys. zł.



Osiedle Przyjemne w Gdańsku oferuje kawalerki 27 mkw. za 362 tys. zł. W inwestycji Atal Olimpijska w Katowicach mamy w sprzedaży mieszkanie o powierzchni około 26 mkw. za 382 tys. zł. W Krakowie w projekcie Przewóz 42 można kupić jedynkę 26 mkw. w kwocie ponad 452 tys. zł. W szczecińskim projekcie Heyki City Atal mamy kawalerki o powierzchni ponad 28 mkw. za 454 tys. zł.



Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction:

W Osiedlu Kościuszki w Chorzowie oferujemy mieszkanie o powierzchni 27 mkw. w cenie 354 tys. zł. W inwestycji Apartamenty na Wzgórzach w Zawadzie koło Myślenic mamy w sprzedaży kawalerkę wielkości 25 mkw., którą można kupić za 298 tys. zł. W szczecińskim projekcie Nad Odrą lokal o powierzchni 29 mkw. jest do nabycia za ponad 426 tys. zł. W Gdańsku w Osiedlu Horizon w ofercie jest mieszkanie jednopokojowe o metrażu 29 mkw. w cenie 541 tys. zł.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper:

Kawalerki oraz niewielkie mieszkania dwupokojowe są chętnie nabywane przez klientów poszukujących lokum na start. Ze względu na popularność tego typu metraży, ich dostępność systematycznie maleje, jednak w naszej wrocławskiej ofercie wciąż dostępne są kompaktowe lokale zaprojektowane tak, aby optymalnie wykorzystać każdy metr kwadratowy.



Na osiedlu Lokum Porto, znajdującym się na wrocławskim Starym Mieście, w lokalizacji cechującej się wysokim potencjałem inwestycyjnym, najmniejsze lokale o powierzchni około 32 mkw. oferujemy od 554 tys. zł. Kompaktowe mieszkania o powierzchni około 33 mkw. w cenie od 499 tys. zł proponujemy na osiedlu Lokum la Vida usytuowanym przy ulicy Herbsta we Wrocławiu, w otoczeniu rozbudowanej infrastruktury miejskiej oraz terenów rekreacyjnych.



Marek Starzyński, dyrektor ds. Sprzedaży, Okam Capital:

Mieszkania jednopokojowe są pożądane przez klientów młodych, jak i indywidualnych inwestorów kupujących lokale pod wynajem. W naszych bieżących projektach wśród dostępnych tańszych lokali jednopokojowych mamy do dyspozycji przykładowo w Strefie Progress w Łodzi mieszkanie o powierzchni niewiele ponad 34 mkw. w promocyjnej cenie 11 374 zł/ mkw., w łódzkim projekcie NOW cena lokalu o powierzchni 33 mkw. z ogródkiem wynosi z rabatem 10 868 zł/mkw.



W inwestycji Cityflow w Warszawie lokal o metrażu 32 mkw. również z ogródkiem można zakupić za 21 650 zł/mkw., a w projekcie Inspire w Katowicach jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 29 mkw. mamy w cenie 14 400 zł/mkw.

Warszawa, Poznań, Szczecin

Agnieszka Gajdzik - Wilgos, Manager ds. sprzedaży Ronson Development:



W warszawskim osiedlu Ursus Centralny ceny kawalerek kształtują się pomiędzy 445 000 zł a 563 000 zł. Są to mieszkania o powierzchni od 25-33 mkw.

Z kolei w inwestycji Miasto Moje w Warszawie mieszkanie 25 metrowe można kupić za 420 000 zł. W Poznaniu, w inwestycji Grunwald Między Drzewami najtańsza kawalerkę kosztuje 350 000 zł, do tego z własnym ogródkiem. W Szczecinie ceny jednopokojowych mieszkań zaczynają się od 300 000 zł.



Agata Zambrzycka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Aurec Home:



W 2023 roku największą popularnością cieszyły się mieszkania dwupokojowe, obecnie odnotowujemy także coraz większą liczbę zapytań o najmniejsze metraże. Popularność kawalerek wynika z ich kompaktowej formy. Nadają się, zarówno dla singli, studentów, par, jak i osób starszych. Poza tym, mimo wszystko są tańsze niż większe mieszkania. Kawalerki oferujemy we wszystkich naszych inwestycjach. Szczególnie warta wyróżnienia jest nowo powstająca inwestycja Fabrica Ursus, która w nowoczesny sposób nawiązuje do industrialnej przeszłości dawnych zakładów Ursus, w której nabywcy mogą wybierać spośród lokali o metrażach od 36 mkw.



Ceny kawalerek są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak np. metraż czy piętro. Mamy szereg różnych budżetowych opcji dla potencjalnych właścicieli. Dzięki własnym źródłom finansowania możemy zaproponować nabywcom wybrane lokale w wysokim standardzie w cenie od 13 tys. za mkw.

Popularność kawalerek a wymogi planistyczne dot. miejsc parkingowych

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment:



Z pozycji dewelopera gruntowego zauważamy rosnące zainteresowanie deweloperów projektami obejmującymi kawalerki. Realizacja takich projektów często zależy od lokalizacji nieruchomości oraz wymogów planistycznych. Częstym przykładem, z jakim się spotykamy jest wymagana duża ilość miejsc parkingowych, która wymusza projektowanie większych lokali, co na pewno nie ułatwia optymalizacji struktury mieszkań. W dobrze zlokalizowanych nieruchomościach z dostępem do komunikacji miejskiej mieszkańcy kawalerek rzadko korzystają z samochodów, podczas gdy przepisy wymagają zapewnienia 1,2, a nawet 1,5 miejsca parkingowego na takie mieszkanie. Klienci kupujący kawalerki zazwyczaj nie są zainteresowani miejscami parkingowymi, a deweloperzy są zmuszeni je budować, co znacznie zwiększa koszty inwestycji. Warto zatem zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania miejscowych planów zagospodarowania, które często były uchwalane 15-20 lat temu, gdy dominowały inne trendy.