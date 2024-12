Live shopping: Jedna z najpopularniejszych form zakupów online w Chinach i w USA zyskuje na popularności w Europie. Czym jest? Z badań przeprowadzonych przez Komputronik wynika, że aż 80 proc. konsumentów w Polsce nie wie czym jest live shopping.

Dyrektor sprzedaży Omnichannel, Komputronik S.A. Marcin Mordak przekazał, że w jego ocenie, szybki rozwój handlu elektronicznego nad Wisłą sugeruje, że live shopping w najbliższym czasie może zyskiwać coraz większą rzeszę fanów. Choć obecnie tylko 22 proc. polskich konsumentów deklaruje, że nabyło produkt podczas transmisji na żywo, ten format zakupów ma ogromny potencjał rozwoju. Polska jako lider e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, znajduje się w doskonałej pozycji, by w pełni wykorzystać tę rosnącą tendencję - powiedział Mordak. Dodał, że dla kluczowym dla polskich marek i sprzedawców będzie odpowiednie przygotowanie, by nie przegapić tego trendu. Zaznaczył, że live shopping nie tylko jest sposobem na zwiększenie zaangażowania konsumentów, ale także na budowanie zaufania i lojalności wśród klientów. Aby w pełni wykorzystać jego zalety, sprzedawcy muszą zrozumieć, jak angażować polskich konsumentów, tworząc doświadczenia, które będą dostosowane do ich potrzeb, oczekiwań i stylu życia. To czas, by inwestować w tę formę sprzedaży, zanim stanie się ona absolutnym standardem w polskim e-commerce – przekazał Mordak.

Live shopping w Polsce

Z danych McKinsey wynika, że w Chinach najchętniej kupowaną podczas live shoppingu kategorią produktów są artykuły spożywcze. Stanowią one 54 proc. W polce zaś, najchętniej kupowaną kategorią produktów jest elektronika. Z badania przeprowadzonego przez Komputronik S.A. wynika, że na zakup elektroniki podczas live shopinngu zdecydowało się 44 proc. uczestników transmisji.

Popularność live shoppingów dedykowanych elektronice wynika z faktu, że oferują one możliwość zakupu produktów w wyjątkowo niskich cenach. Często podczas transmisji organizowane są także konkursy, a klienci mogą zadawać pytania ekspertom, co dodatkowo zwiększa wartość tej formy zakupów. Dzięki temu, nabycie produktów premium w taki sposób staje się nie tylko opłacalnym, ale i ekskluzywnym doświadczeniem zakupowym – przekazała Marketing & Digital Development Director Komputronik Karolina Pietz-Drapińska.

Live shopping rozwijał się w Chinach i USA, następnie dotarł do Europy

W przesłanej informacji prasowej przekazano, że live shopping wywodzi się z Chin, gdzie zaczął się rozwijać na początku 2010 roku, przede wszystkim za sprawą platform takich jak Taobao Live. Dodano, że popularność tej formy sprzedaży szybko wzrosła dzięki dynamicznemu rozwojowi e-commerce oraz wpływowi influencerów. Pandemia COVID-19 także przyczyniła się do rozkwitu live shoppingu, ponieważ konsumenci spędzając więcej czasu w sieci, szukali nowych, bardziej angażujących form zakupów online. Ten trend także szybko zagościł na rynku amerykańskim. Jak podaje Statista, w zeszłym roku sprzedaż w ramach strumieniowej transmisji na żywo w Stanach Zjednoczonych osiągnęła szacunkową kwotę 50 miliardów dolarów. Prognozy wskazują, że do 2026 roku ta wartość wzrośnie o 36 proc., co będzie stanowić ponad 5 proc. procent całej sprzedaży e-commerce. W Europie wartość live shopping obecnie szacuje się na 10 miliardów dolarów, co stanowi aż 86 proc. od czasów przed pandemicznych.