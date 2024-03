Boimy się, że stracimy na zarobkach, to dlatego tak dużo przeciwników czterodniowego tygodnia pracy

Przeprowadzone w marcu, a więc niezwykle aktualne badanie ClickMeeting na tema skrócenia czasu pracy w Polsce przynosi sensacyjne wręcz wyniki. Choć zdecydowana większość Polaków uważa, że pracujemy zbyt długo i zbyt ciężko, to szokująco dużo jest przeciwników skracania czasu pracy, a zwłaszcza wprowadzaniu czterodniowego tygodnia pracy.

Obawy o niższe zarobki idą przy tym w parze z lękiem, iż w skróconym czasie pracy natłok obowiązków do wykonania będzie jeszcze większy. Ale już absurdalnie na pierwszy rzut oka prezentuje się obawa, iż efektem czterodniowego tygodnia pracy będzie mniejsza z niej satysfakcja!

Czterodniowy tydzień pracy? Nie, bo trzeba będzie jeszcze więcej pracować!

Nawet co trzeci respondent uważa, że zmniejszenie obecnego wymiaru tygodnia pracy o jeden dzień mogłoby zwiększyć liczbę zadań służbowych, które mamy do wykonania w trakcie doby.!

Platforma ClickMeeting przeprowadziła badanie na temat możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy. Wyniki ankiety wskazują, że niemal jedna dziesiąta naszych rodaków uważa, że praca w krótszym wymiarze czasowym zmniejszyłaby poziom naszej satysfakcji.

Idea skrócenia czasu, w którym wykonujemy obowiązki służbowe, budzi w Polsce coraz większe emocje.

Ze wstępnych analiz dokonanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że model 4-dniowego tygodnia pracy byłby łatwiejszy do wdrożenia niż skrócenie tygodniowego wymiaru godzin z 40 do 35.

Szefowa resortu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapewnia, że w obu wariantach zachowalibyśmy obecny poziom wynagrodzeń.

Czterodniowy tydzień pracy: zwolennicy jednak w przewadze

Polscy pracownicy wykazują się dużą otwartością na innowacje w zakresie organizacji czasu wykonywania obowiązków służbowych. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, wynika, że 66 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy, a 19 proc. osób jest przeciwko takiemu rozwiązaniu. Z kolei 15 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Respondenci wypowiedzieli się również na temat tego, jak praca przez 4 dni w tygodniu wpłynęłaby na nasz poziom satysfakcji. W tym przypadku nawet 65 proc. badanych sądzi, że uległaby ona poprawie, w opinii 16 proc. pozostałaby ona bez zmian, a 11 proc. osób nie ma zdania na ten temat. Jedynie 7 proc. respondentów uważa, że przy takich rozwiązaniach poziom naszej satysfakcji z pracy byłby mniejszy niż obecnie.

Jak komentuje Paweł Łaniewski Content Marketing Expert – ClickMeeting, polskie społeczeństwo stoi na progu rewolucyjnych zmian w sposobie postrzegania pracy i życia. Przecież jednak niemal 70 proc. Polaków entuzjastycznie przyjmuje pomysł przejścia na 4-dniowy tydzień pracy. To odzwierciedlenie zmieniającej się kultury, gdzie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz wydajność pracy nabierają nowego znaczenia. To także silny sygnał, że jesteśmy gotowi traktować nowe technologie jako klucz do większej efektywności i lepszego samopoczucia w pracy.

Czterodniowy tydzień pracy: obawy przed zwiększeniem obowiązków

Czy 4-dniowy tydzień pracy wpłynąłby na poziom obciążenia obowiązkami zawodowymi?

Najwięcej (53 proc.) ankietowanych sądzi, że przy takim rozwiązaniu liczba naszych zadań do wykonania w trakcie dnia pozostałaby bez zmian.

Jednak 29 proc. uważa, że ich liczba by się zwiększyła. Zdaniem 12 proc. badanych moglibyśmy mieć mniej obowiązków służbowych, natomiast 6 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Pomocna w ograniczeniu ich ilości mogłaby być automatyzacja, która zdaniem 80 proc. badanych pomaga wykonywać zadania w firmach. Z kolei 4 proc. ankietowanych sądzi, że utrudnia ona pracę, a zdaniem 8 proc. nie ma ona wpływu na wykonywanie obowiązków. Opinii w tej kwestii nie ma 8 proc. badanych.

– Zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu przy zachowaniu lub nawet zwiększeniu produktywności może wydawać się trudnym celem. Jednak z odpowiednim wsparciem technologicznym, wkrótce może stać się to nową rzeczywistością – wskazuje ekspert zClickMeeting.

– Wykorzystanie cyfrowych narzędzi do efektywniejszego zarządzania czasem i zadaniami, pracy zdalnej oraz hybrydowej pomaga również w zachowaniu work-life balance oraz realizacji obowiązków w ramach modelu workation. Efektywniejsza i bardziej satysfakcjonująca praca jest tuż za rogiem – podsumowuje Paweł Łaniewski.