3 milionom Polaków grozi grzywna 5000 zł. Sprawdź, co zrobić, aby uniknąć kary

W bieżącym roku ponad trzy miliony Polaków staną przed koniecznością uzyskania nowego dowodu osobistego. Liczba dokumentów, które utracą ważność, przekracza dwa miliony. Pozostałe przypadki to osoby, które osiągną pełnoletność, zmienią nazwisko lub zgubią dokument. Czy Twój dowód jest wciąż ważny? Sprawdź to już teraz!

Dowód osobisty to dokument, który potwierdza Twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel mieszkający w Polsce musi go posiadać. Nieważny dowód może stwarzać poważne problemy. Dlatego warto zawnioskować o nowy dokument, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Jak zawnioskować o nowy dowód?

Wniosek można złożyć przez Internet. Jeśli wybierasz tę opcję, potrzebujesz profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub certyfikatu podpisu osobistego (osoby posiadające e-dowód mogą wybrać opcję certyfikatu podpisu osobistego).

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. To narzędzie służące do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz swoje pisma wysłane do urzędu w usługach platformy ePUAP.

W urzędzie nie musisz przygotowywać papierowego wniosku. Urzędnik przygotuje go w systemie na podstawie danych, które podasz, oraz danych z rejestru PESEL.

Wyjątkowe sytuacje

Jeśli z różnych powodów nie możesz osobiście udać się do urzędu (np. choroba, niepełnosprawność), skontaktuj się z organem gminy lub miasta, w którym przebywasz. Dowód można złożyć w miejscu, w którym aktualnie się znajdujesz.

5000 zł grzywny

Osoby, które nie posiadają ważnego dowodu osobistego lub unikają jego wymiany, podlegają sankcjom. Zgodnie z przepisami, za takie działanie grozi kara ograniczenia wolności lub kara grzywny w wysokości 5000 zł .