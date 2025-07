Zmieniły się zasady wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową - jest nowy wzór wniosku. Według nowych zasad i przepisów rozporządzenia, które już obowiązują, także lista lekarzy, którzy mogą kierować na leczenie jest rozbudowana. Oznacza to tyle, że osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy, którzy leczą się u lekarzy z zakresu tych specjalności będą mieli uproszczone możliwości dostania się na leczenie uzdrowiskowe. Co jeszcze się zmienia i skąd wynikają te zmiany?

Jakie są nowe zasady wyjazdu do sanatorium na NFZ w 2025 roku?

Zmieniły się zasady wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową - jest nowy wzór wniosku. Według nowych zasad i przepisów rozporządzenia, które już obowiązują, także lista lekarzy, którzy mogą kierować na leczenie jest rozbudowana. Oznacza to tyle, że osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy, którzy leczą się u lekarzy z zakresu tych specjalności będą mieli uproszczone możliwości dostania się na leczenie uzdrowiskowe. Według nowych zasad w skierowaniu umieszcza się wskazanie, czy realizacja świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego odbywa się w warunkach stacjonarnych czy ambulatoryjnych.

Nowe zasady wyjazdu do sanatorium na NFZ w 2025 roku to w szczególności nowy wzór wniosku - skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową. Dotychczasowe ale i nowe zasady wyjazdu do sanatorium są uregulowane w takich aktach prawnych:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2025 r. poz. 772, dalej jako: rozporządzenie);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2024 r. poz. 208).

Leczenie uzdrowiskowe a rehabilitacja uzdrowiskową

W skierowaniu przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”.

Jak czytamy na stronie NFZ: Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku, albo z powodu choroby zawodowej wymagasz określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, możesz skorzystać z tego rodzaju leczenia. W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalnych i czynniki fizyczne: wody mineralne, borowiny, bodźce klimatoterapeutyczne, hydroterapia; fizykoterapia, kinezyterapii. W czasie pobytu w, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań możesz skorzystać między innymi z: kąpieli leczniczych i ćwiczenia w basenach, kuracji pitnych i inhalacji, natrysków, biczów szkockich, masaży wodnych, zawijań i okładów, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii, masażu leczniczego, gimnastyka indywidualnej i zbiorowej. Rehabilitacja uzdrowiskowa to forma leczenia, która ma na celu przywrócenie lub poprawę sprawności fizycznej i psychicznej pacjenta. Odbywa się w uzdrowiskach, wykorzystując naturalne surowce lecznicze i walory danego miejsca.

Od 1 lipca 2025 r. dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów łatwiej o sanatorium. Nowe zasady i rozporządzenie w mocy

Jak już było wskazane wyżej nowe przepisy zmieniają rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2024 r. poz. 208) wprowadza się następujące zmiany:

w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po dokonaniu rejestracji skierowania w postaci papierowej w sposób określony w ust. 1 lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej po ukończonym kursie z zakresu podstaw balneologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii lub ortopedii po ukończonym kursie z zakresu podstaw balneologii, zwany dalej „lekarzem specjalistą”, zatrudniony w komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.”.

Dotychczas przepis brzmiał tak: . Po dokonaniu rejestracji skierowania w sposób określony w ust. 1 lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, zwany dalej „lekarzem specjalistą”, zatrudniony w komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Kim jest lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej?

Lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, zwany również balneologiem, zajmuje się leczeniem i rehabilitacją pacjentów z wykorzystaniem naturalnych surowców mineralnych, takich jak borowiny, wody mineralne i gazy lecznicze. Wiąże się to więc bezpośrednio z leczeniem uzdrowiskowym podczas, którego stosowane są tego typu metody i surowce. Specjalista ten diagnozuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów, a także ustala plan leczenia, który często realizowany jest we współpracy z fizjoterapeutami.

Dlaczego wprowadzono zmiany?

Jak czytamy w uzasadnieniu do wprowadzonych zmian w 2025 r. w zakresie uzdrowisk: "Proponuje się wprowadzenie rozwiązania polegającego na rozszerzeniu katalogu specjalizacji lekarza specjalisty zatrudnionego w oddziale wojewódzkim Funduszu, dokonującego aprobaty skierowania na leczenie uzdrowiskowe pod względem celowości, o lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej pod odbytym kursie z zakresu podstaw balneologii, lub lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii lub ortopedii po odbytym kursie z zakresu podstaw balneologii. Oczekiwanym efektem będzie zasilenie kadry medycznej oddziału wojewódzkiego Funduszu dokonującej oceny skierowania o dodatkowe etaty, co w sposób oczywisty przyczyni się do sprawnego i przede wszystkim terminowego przeprowadzania procesu potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacje uzdrowiskową.

Proponuje się także wprowadzenie możliwości dokonania wyboru – przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wystawiającego skierowanie – na określenie trybu, w jakim ma być realizowane świadczenie opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, tj. czy będą to świadczenia stacjonarne czy ambulatoryjne. Oczekiwanym efektem będzie usprawnienie procesu obsługi – w oddziałach wojewódzkich Funduszu – skierowań na uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci. Celem wyeliminowania czasochłonności opisu przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wystawiającego skierowanie uzasadnienia przesłanek kierowania pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, wprowadzono zdefiniowany katalog takiego uzasadnienia.".

Opieka zdrowotna z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego odbywa się w warunkach stacjonarnych czy ambulatoryjnych

Kolejną zmianą jest to, czy opieka zdrowotna z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego odbywa się w warunkach stacjonarnych czy ambulatoryjnych, w § 9a po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wskazanie, czy realizacja świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego odbywa się w warunkach stacjonarnych czy ambulatoryjnych;”.

Zmieniły się zasady wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową - jest nowy wzór wniosku

Na mocy rozporządzenia zmieniającego zmieniony został załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Zmieniły się więc zasady wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową - jest nowy wzór wniosku dostępny tutaj.

We nowym wzorze wniosku istotny jest punkt dot. uzasadnienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową (do wyboru minimum jedna pozycja):

uzupełnienie leczenia ambulatoryjnego

kontynuacja leczenia szpitalnego / rekonwalescencja poszpitalna

kontynuacja rehabilitacji szpitalnej

poprawa sprawności ruchowej

poprawa wydolności krążeniowej / zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego

poprawa wydolności oddechowej

leczenie przeciwbólowe

leczenie przeciwobrzękowe

profilaktyka powikłań odległych

leczenie dietetyczne

redukcja wagi

inny powód (podać jaki)

Dookreślenie tego ma istotne znaczenie dla pozytywnego rozpatrzenia i skierowania do konkretnego sanatorium. Na podstawie powyższego lekarz decyduje o rodzaju świadczenia:

uzdrowiskowe leczenie szpitalne; uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne; uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne; uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym; uzdrowiskowa rehabilitacja w sanatorium uzdrowiskowym

Określa też, co dla wielu ważne kierunek leczniczy uzdrowiska.

Co jeśli skierowanie do sanatorium było wystawione przed 1 lipca 2025 r. a pobyt w sanatorium będzie po 1 lipca 2025 r.?

Bez obaw, skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i są potwierdzane na dotychczasowych zasadach.

Od kiedy obowiązują przepisy?

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.