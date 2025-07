Wydano alert RCB w zakresie kontroli Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski). Kontrola ruchu: osobowego, towarowego, pieszego, rowerowego na granicy z Niemcami - na 52. przejściach granicznych oraz z Litwą na 13 przejściach granicznych trwa od 7 lipca 2025 r. do 5 sierpnia 2025 r. Sytuacją przejęci się pracownicy transgraniczni, przedsiębiorcy, kierowcy oraz turyści.

rozwiń >

Do 5 sierpnia 2025 r. kontrola ruchu: osobowego, towarowego, pieszego, rowerowego na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski). Co z pracownikami przygranicznymi?

REKLAMA

Wydano alert RCB w zakresie kontroli Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski). Kontrola ruchu: osobowego, towarowego, pieszego, rowerowego na granicy z Niemcami - na 52. przejściach granicznych oraz z Litwą na13 przejściach granicznych trwa od 7 lipca 2025 r. do 5 sierpnia 2025 r. Sytuacją przejęci się pracownicy transgraniczni, przedsiębiorcy, kierowcy oraz turyści.

REKLAMA

Byliśmy obrońcami Schengen i pozostaniemy rzecznikami tego, aby ruch w Europie był bez granic i bez ograniczeń, ale musi być wola wszystkich sąsiadów taka sama, symetryczna – i dlatego czasowe przywrócenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej uznajemy za konieczne – podkreślił Premier Donald Tusk. Wskazał również, że: Służby będą starały się minimalizować negatywne z punktu widzenia interesów polskich obywateli konsekwencje przywrócenia kontroli. Do absolutnego minimum należy ograniczyć działania, które mogłyby utrudnić zwykłym, normalnym ludziom transport towarów, produktów, ruchu turystycznego – przedstawił swoje zalecenia dla Straży Granicznej Prezes Rady Ministrów.

Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą - podstawa prawna

Podstawą prawną w zakresie kontroli na granicy z Niemcami i Litwą są:

ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 184);

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.2));

i co najważniejsze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. z 2025 r. poz. 876, dalej jako: rozporządzenie).

Do kiedy kontrole na granicy?

Rozporządzenie określa, że w okresie od dnia 7 lipca 2025 r. do dnia 5 sierpnia 2025 r . przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób:

na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec; na granicy państwowej z Republiką Litewską.

Dlaczego wprowadzono kontrole na granicy?

Alert RCB - kontrola Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski). Kontrole wprowadzono w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz na granicy państwowej z Republiką Litewską. Tak więc jest to reakcja rządu na dynamiczną i zmieniającą się sytuację migracyjną oraz działania rządu w Niemczech, który prowadzi kontrole na granicach i tym samym kontynuuje restrykcyjną politykę graniczną wobec migrantów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Strona niemiecka przywróciła kontrole na swoich granicach 16 października 2023 r. Decyzja Berlina dotyczy granic z Francją, Luksemburgiem, Belgią, Holandią, Danią, Austrią, Szwajcarią, Czechami oraz Polską. Głównym powodem miało być istnienie szlaku migracyjnego przez Białoruś i Polskę w głąb Unii Europejskiej. Mimo ogromnej skuteczności polskiego rządu w uszczelnieniu wschodniej granicy Niemcy wciąż przedłużają obowiązywanie kontroli – w tej chwili do 15 września 2025 r.

Decyzję o kontrolach na granicy z Niemcami i Litwą ogłoszono w pierwszym tygodniu lipca 2025 r. po odprawie służb z udziałem Premiera Donalda Tuska, Wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i Ministra Tomasza Siemoniaka. Jak zapewnia rząd kontrole będą prowadzone z poszanowaniem interesów obywateli, a ich celem jest ochrona bezpieczeństwa i granic państwa. W społeczeństwie pojawiają się różne głosy, zarówno te pozytywne jak i negatywne. Jedni podkreślają, że problem nielegalnych migrantów nie istnieje - mówiąc wprost - nie widać ich na ulicach, a jeśli są to legalnie pracują. Drudzy wskazują, że to bardzo dobra decyzja, ponieważ najważniejsze jest bezpieczeństwo obywateli Polski, że w Niemczech jest dużo mafii i nielegalnych grup przestępczych, które już rozwijają swoje "macki" na polskiej ziemi.

Czy kontrola graniczna jest obowiązkowa?

Tak, tam gdzie jest to dookreślone w załączniku do rozporządzenia kontrola graniczna jest obowiązkowa. Ponadto, wskazywana już ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 184) wskazuje w przepisie art. 15, że osoby przekraczające granicę państwową stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen są obowiązane poddać się kontroli granicznej, w zakresie określonym kodeksem granicznym Schengen oraz innymi przepisami odrębnymi, wykonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kontrola graniczna może odbywać się z zastosowaniem urządzeń technicznych oraz psów służbowych. W razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, osoba przekraczająca granicę jest obowiązana do udostępnienia do przejrzenia przedmioty, bagaże i środki transportu.

Kto dokonuje kontroli na granicy?

Funkcjonariusze Straży Granicznej dokonają kontroli osobistej osoby na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 915, z późn. zm.).

Dlaczego kontrole na granicy z Litwą?

Kontrolę na granicy z Litwą mają miejsce, ponieważ wciąż jest ogromny problem z przemytem ludzi, z nielegalnymi migrantami z Białorusi. Jak podkreśla premier: Myśmy zainwestowali bardzo dużo wysiłku, pieniędzy, potu, niestety nawet krwi, aby granica polsko-białoruska była szczelna. Niestety w sytuacji, w której granica łotewsko-białoruska i litewsko-białoruska nie jest tak szczelna jak ta polska, musimy podejmować stanowcze decyzje. W konsekwencji jak czytamy w rządowym komunikacie Polska będzie przekonywać Litwę, Łotwę i inne kraje europejskie do intensywniejszej współpracy na rzecz zablokowania wrogich działań na wschodniej granicy i przemytu ludzi.

Na jakich przejściach granicznych kontrole?

Jeżeli chodzi o stronę niemiecką, to kontrole w zakresie ruchu: osobowego, towarowego, pieszego, rowerowego na granicy z Niemcami odbywa się na następujących przejściach zagranicznych, z tym jednak zastrzeżeniem, że na różnych granicach będą to różnego typu kontrole, raz są to tylko kontrole ruchu pieszego, raz osobowego i towarowego, a jeszcze innym razem tylko osobowego. Szczegóły w tym zakresie należy zweryfikować w załączniku do rozporządzenia.

Ważne Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny jest określony w załączniku do rozporządzenia.

Porajów – Zittau

Sieniawka

Sieniawka tranzyt – Zittau

Krzewina Zgorzelecka

Radomierzyce

Zgorzelec – Goerlitz

Zgorzelec

Zgorzelec (Most Staromiejski)

Jędrzychowice

Pieńsk

Węgliniec – Horka

Bielawa Dolna

Przewóz – Podrosche

Łęknica – Krauschwitz

Łęknica – Bad Muskau (Most Kolejowy)

Łęknica – Bad Muskau

Łęknica (Park Mużakowski) – Bad Muskau „Most Podwójny”

Łęknica (Park Mużakowski) – Bad Muskau „Most Angielski”

Siedlec – Zelz

Olszyna – Forst

Zasieki – Forst

Gubinek – Guben

Gubin – Guben (Wyspa Teatralna)

Żytowań – Coschen

Miłów – Eisenhüttenstadt

Świecko – Frankfurt

Kunowice – Frankfurt

Słubice – Frankfurt nad Odrą

Kostrzyn nad Odrą – Kietz

Gozdowice – Güstebieser Loose

Siekierki

Osinów Dolny – Hohenwutzen

Krajnik Dolny – Schwedt

Widuchowa

Gryfino

Gryfino – Mescherin

Szczecin – Gumieńce

Rosówek – Rosow

Kołbaskowo – Pomellen

Warnik

Lubieszyn – Linken

Buk – Blankensee

Dobieszczyn

Świnoujście

Świnoujście kanał torfowy

Świnoujście – Garz

Świnoujście – Ahlbeck

Świnoujście promenada.

Kontrola na ww. przejściach odbywa się w ramach konkretnych rodzajów przejścia: D – drogowe przejście graniczne. K – kolejowe przejście graniczne. R – rzeczne przejście graniczne. Szczegóły są dookreślone w załączniku.

Jeżeli chodzi o stronę litewską, to podobnie, kontrole w zakresie ruchu: osobowego, towarowego, pieszego, rowerowego na granicy z Litwą odbywa się na następujących przejściach zagranicznych, z tym jednak zastrzeżeniem, że na różnych granicach będą to różnego typu kontrole, raz są to tylko kontrole ruchu pieszego, raz osobowego i towarowego, a jeszcze innym razem tylko osobowego. Szczegóły w tym zakresie należy zweryfikować w załączniku do rozporządzenia:

Dusznica

Burbiszki

Trakiszki

Krejwiany

Trompole

Budzisko

Poszeszupie

Krejwiany – Gmina Rutka Tartak

Sudawskie

Grzybina.

Co z pracownikami przygranicznymi?

Pracownicy przygraniczni również będą podlegali przepisom i kontrolom, nie może być w tym zakresie wyjątków, w przeciwnym razie działania byłyby niekompleksowe, nieefektywne i nietransparentne. Jak już było wskazane wyżej premier zapewnił, że: do absolutnego minimum należy ograniczyć działania, które mogłyby utrudnić zwykłym, normalnym ludziom transport towarów, produktów, ruchu turystycznego – przedstawił swoje zalecenia dla Straży Granicznej Prezes Rady Ministrów.

Kim są pracownicy transgraniczni? Kim są pracownicy przygraniczni?

Jeśli pracujesz w jednym kraju UE, a mieszkasz w innym, do którego wracasz codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu, według prawa unijnego jesteś tzw. pracownikiem transgranicznym (przygranicznym). Taka sytuacja wpływa na przysługujące prawa pracownikowi transgranicznemu w zakresie zabezpieczenia społecznego do: opieki zdrowotnej, zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń rodzinnych ,emerytury, w jakim kraju będzie płacić podatki podczas pobytu za granicą. Generalnie pracownicy przygraniczny/ transgraniczni podlegają przepisom obu krajów. Prawo kraju, w którym pracuje pracownik przygraniczny, ma zastosowanie do: zatrudnienia i podatku dochodowego; większości praw w zakresie zabezpieczenia społecznego. Z kolei prawo kraju, w którym pracownik przygraniczny mieszka, ma zastosowanie do: podatków od nieruchomości i większości innych podatków; formalności związanych z pobytem.