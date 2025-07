Aby mieć od stycznia więcej urlopu i wyższe wypłaty, już teraz zadbaj o dokumenty. Dotyczy wszystkich pracowników

Ważne zmiany dla pracowników budżetówki i sektora prywatnego

Już 1 stycznia 2026 roku ma wejść w życie jedna z największych zmian na gruncie prawa pracy. Choć może wydawać się niepozorna, to wpłynie na sytuację wielu pracowników i przyczyni się do podwyższenia wypłacanych im świadczeń. Będzie dotyczyła zarówno osób zatrudnionych w sektorze budżetowym, jak i u pracodawców prywatnych. Mowa oczywiście o zmianie zasad naliczania stażu pracy. Zgodnie z projektem nowelizującym przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do stażu pracy będą wliczały się okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, co dotychczas nie miało miejsca. Dlaczego to jest ważna zmiana? Bo wyrówna sytuację pracowników i osób, które zdobywały doświadczenie zawodowe w innej formie niż na podstawie zatrudnienia. Jeśli po latach prowadzenia działalności gospodarczej, czy pracy na podstawie umowy zlecenia zdecydują się one podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to będą miały po wprowadzeniu tych zmian:

prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego;

prawo do wyższego dodatku stażowego;

prawo do szybszego nabycia nagrody jubileuszowej,

prawo do zatrudnienia na stanowiskach, na których wymagany jest określony staż pracy,

prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia umowy o pracę (w niektórych przypadkach);

prawo do wyższej odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę (w niektórych przypadkach).

Chcesz korzystać od stycznia, już teraz zadbaj o dowody

To dlatego istotne jest, by już teraz odpowiednio zadbać o to, by w przyszłości móc udowodnić określone okresy aktywności zawodowej. Jak to zrobić? Wprowadzana zmiana jest na tyle istotna, że jeszcze przed uchwaleniem przepisów MRPiPS opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej problematyki. Wśród nich znalazły się dwa dotyczące tej właśnie problematyki.

Jakie dokumenty będą wymagane do potwierdzenia okresów pracy na umowie zleceniu? Czy wystarczy sama umowa? Co do zasady przebieg zatrudnienia będzie potwierdzać zaświadczenie wydawane przez ZUS. W przypadku osób, które nie podlegały ubezpieczeniom, pracownik sam będzie musiał przedstawić dowód zatrudnienia – np. umowę ze zleceniodawcą. Jakie dokumenty będą wymagane do potwierdzenia okresów pracy na JDG? Okresy prowadzenia pozarolniczej działalności co do zasady potwierdzać będzie zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o opłaceniu za dany okres składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe z danego tytułu.

Jak z tego wynika, jeśli chodzi o zakończone okresy pracy, warto już teraz zadbać o to, by mieć możliwość ich udokumentowania – czy to zaświadczeniem z ZUS, czy innymi dowodami zatrudnienia, jeśli nie były odprowadzane składki.