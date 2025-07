Do odbiorców gazu masowo trafiają listy. Chodzi o pieniądze. Kwoty zaczynają się od 1 tysiąca, a dochodzą do kilkunastu tysięcy

Choć większość z nas od miesięcy żyje tematem cen energii, to dla wielu osób równie istotne są ceny gazu. A te właśnie się zmieniły. Różnica obejmie rocznie kwoty od tysiąca, nawet do kilkunastu tysięcy.

Opłaty za gaz to istotna część domowych budżetów

Gdy mowa o inflacji, cenach i budżetach domowych, uwaga automatycznie zostaje skierowana na ceny energii elektrycznej. Dużo się mówi o tym, czy rosną, czy spadają, czy zostały zamrożone i kto może liczyć na jakieś dofinansowanie. Wiele osób zapomina natomiast o tym, że równie istotnym elementem kosztów utrzymania jest w wielu domach cena gazu. Warto więc zwrócić uwagę na to, że od 1 lipca 2025 roku obowiązuje nowa taryfa za gaz ziemny, a wprowadzona zmiana będzie miała duży wpływ na finanse wielu Polaków. Dlaczego? Bo nowy cennik pozwoli osobom ogrzewającym domy gazem na zaoszczędzenie nawet do 1000 zł rocznie! Mowa tu o 7 milionach odbiorców, bo zaoszczędzą nie tylko gospodarstwa domowe, ale również szpitale, szkoły, przedszkola, czy domy pomocy społecznej.

Do wielu skrzynek pocztowych trafią w związku z tym w najbliższym czasie listy zawierające nową taryfę. Taryfa to cennik, w którym znajdziemy informację o stawkach i opłatach, związanych ze sprzedażą gazu. Tworzy się ją na podstawie obowiązujących przepisów dla branży energetycznej i musi zostać zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 16 została zatwierdzona 29 maja i zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2025 r. Będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 r.

Do odbiorców gazu trafiają listy dotyczące cen i rachunków

Jakie korzyści z niej płyną? Cena gazu dla odbiorców korzystających z ochrony taryfowej spadła średnio o 14,8 proc. Obniżka jest automatyczna, a odbiorcy nie muszą podejmować żadnych szczególnych czynności, aby znalazła do nich zastosowanie. Chodzi tu o odbiorców z grup taryfowych od W.1 do W.5 oraz S. i Z., czyli o gospodarstwa domowe i instytucje publiczne.

Jak wynika z komunikatu PGNiG, nowe ceny netto (czyli bez akcyzy) to:

- 20,426 gr/kWh dla grup taryfowych W.1–W.4, S.1–S.4 i Z.1–Z.4 (wcześniej 23,965 gr/kWh),

- 20,386 gr/kWh dla grup taryfowych W.5, S.5 i Z.5 (wcześniej 23,918 gr/kWh).

Czy ta zmiana oznacza, że rachunki odbiorców będą niższe o 15 proc., o których mowa? Niestety nie. Szacuje się, że w zależności od zużycia, całkowite rachunki obniżą się o 8 do 11 proc. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ich istotną częścią są również opłaty dystrybucyjne i abonamentowe, które są stałe i mocno determinują końcową wartość rachunku. Analogicznie jak w przypadku energii elektrycznej, na kwotę rachunku za gaz wpływa bowiem nie tylko sam koszt gazu, ale właśnie również wysokość opłaty za dystrybucję, czyli transport paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowe, których wysokość jest skorelowana z taryfą i liczbą punktów poboru.

Jakim kwotą odpowiada wskazane 8 do 11 proc? PGNiG Obrót Detaliczny podaje, że właściciele domów jednorodzinnych ogrzewający domy gazem, a dodatkowo używający go do podgrzewania wody i gotowania, , którzy wykorzystują gaz do ogrzewania, przygotowywania posiłków i podgrzewania wody, zaoszczędzą ok. 1000 zł rocznie. Z kolei w przypadku szkół czy placówek opieki zdrowotnej może to być kilku, a nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie.