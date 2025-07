Zmiany dotyczące żłobków: 2 dni wolne w roku, obowiązkowy plac zabaw, Mały ZUS Plus i Aktywny Rodzic

Nowe przepisy dotyczące żłobków a brak oceny skutków dla przedsiębiorców

Podwyższenie jakości opieki sprawowanej nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów to cele nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Działalność taka może być wykonywana również przez podmioty niepubliczne. Podzielając powyższe cele, Rzecznik MŚP w wystąpieniu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciła jednak uwagę na rozwiązania, które mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia ich wpływu na sytuację przedsiębiorców oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej. Jak zauważa Minister Majewska, w odniesieniu do żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty niepubliczne konieczne jest dokonanie oceny przewidywanych skutków ustawy pod kątem jej wpływu na przedsiębiorców i zgodności z Konstytucją Biznesu.

Agnieszka Majewska dostrzega niespójności w uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji, gdzie raz mowa jest o tym, że regulacja nie powoduje skutków dla przedsiębiorców, a w innych miejscach jednak na takie skutki się wskazuje. Wobec powyższego, zdaniem Rzecznik MŚP, konieczne jest uzupełnienie dokumentu o szczegółowe oceny i analizy, których wymaga Prawo przedsiębiorców.

Prawo do 2 dni wolnego w roku na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Przykładem nowych obowiązków nakładanych na podmioty niepubliczne jest przyznanie osobom zatrudnionym jako opiekunom prawa do płatnego czasu wolnego w wymiarze 2 dni rocznie z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Według Minister Majewskiej wprowadzeniu takiego rozwiązania powinno towarzyszyć zawarcie w projekcie ustawy rozwiązań równoważących nowe obciążenia regulacyjne dla przedsiębiorców. Tymczasem w ocenie skutków regulacji ministerstwo wskazuje, że realizacja prawa do płatnego czasu wolnego w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jest dla żłobka bezkosztowe. Takie stwierdzenie może nie uwzględniać całokształtu kosztów ponoszonych przez pracodawcę w związku z nieobecnością pracownika, wobec czego Rzecznik MŚP postuluje usunięcie wątpliwego przepisu bądź zmniejszenie innych obciążeń ekonomicznych.

Ochrona przewidziana dla funkcjonariusza publicznego tylko dla zatrudnionych przez samorząd

Agnieszka Majewska kwestionuje też rozwiązanie przyznające ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego wyłącznie osobom zatrudnionym przez jednostki samorządu terytorialnego. Jak pisze, „odmienne traktowanie osób wykonujących taką samą pracę w zależności od tego, czy ich pracodawcą jest podmiot publiczny lub niepubliczny, wydaje się trudne do pogodzenia z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa”.

Obowiązkowy plac zabaw na terenie żłobka

Barierą w powstawaniu nowych żłobków i klubów dziecięcych może okazać się nowy wymóg, aby dysponowały one placem zabaw usytuowanym na terenie placówki. Rzecznik wnosi o rozważenie złagodzenia tego przepisu poprzez wprowadzenie alternatywnej możliwości zapewnienia dostępu do blisko położonego placu zabaw lub placu zabaw spełniającego inne, odpowiednie warunki dodatkowe.

Mały ZUS Plus i Aktywny Rodzic

Z aprobatą przyjęto natomiast doprecyzowanie przepisów dotyczących osób korzystających z ulgi Mały ZUS Plus, a chcących skorzystać z programu Aktywny Rodzic. Ułatwia to młodym przedsiębiorcom godzenie wykonywania działalności gospodarczej z rodzicielstwem.

