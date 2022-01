Renta socjalna – zmiany od 1 stycznia 2022 roku

Uzupełniająca Płatność Podstawowa

Uzupełniająca Płatność Podstawowa. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Temperatura w miejscu pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie w pomieszczeniach temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, zaś w pracach na wolnej przestrzeni pracownikom należy się odzież ochronna i ciepłe napoje - przypomina w specjalnym apelu Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron.

Rata przeciętnego kredytu mieszkaniowego wzrosła do 1350 zł

Dotychczasowe zmiany kosztu pieniądza w Polsce oznaczają, że rata przeciętnego kredytu mieszkaniowego wzrosła z 1125 zł miesięcznie we wrześniu do ok. 1350 zł obecnie, a docelowo ma to być ok. 1,5 tys. zł - wynika z opublikowanej w poniedziałek analizy HRE Investments.

Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców. W pierwszym kwartale 2022 r. wejdą w życie rozporządzenia regulujące udzielanie pomocy przedsiębiorcom przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej. Będą to kontynuacje dotychczasowych form wsparcia przez PARP, którym 31 grudnia 2021 r. kończy się okres finansowania.

Ceny gazu i energii. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą przejść na taryfy indywidualne

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które świadczą usługi na rzecz klientów indywidualnych, zgodnie z aktualnymi przepisami mogą przejść na taryfy indywidualne; nie są potrzebne do tego nowe przepisy - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller komentując projekt PO dot. noweli Prawa energetycznego.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw - do kiedy trzeba ją złożyć?

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw. CEEB jest ważnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Budowa nowego systemu została powierzona GUNB. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru. Utworzenie ewidencji zostało skorelowane z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym programie “Stop Smog”.

Informacje o długach alimentacyjnych w rejestrach BIG - zmiany

Zmiany, które weszły w życie 29 grudnia 2021 r. spowodują, iż informacje o długach alimentacyjnych starsze nić 6 lat nie będą już usuwane z rejestrów BIG.

Renta socjalna – zmiany od 1 stycznia 2022 roku

Renta socjalna – osoby ją pobierające i jednocześnie pracującą będą mogły osiągnąć wyższy przychód niż dotychczas, bez zawieszania prawa do renty socjalnej. Ile wyniesie nowy próg?

Podatek od najmu prywatnego 2022/2023

Polski Ład wprowadza zmiany w wielu sferach życia społeczno-gospodarczego i nie ominął także rynku nieruchomości. Nowe przepisy zmieniają model opodatkowania najmu prywatnego. Od 2023 r. podatnik osiągający przychody z tytułu najmu będzie mógł rozliczać się tylko w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - rodzice składają wnioski

W całej Polsce rodzice wysłali już 104 tys. wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Kiedy zostaną wypłacone świadczenia? Gdzie można uzyskać pomoc?

Dotacja 5000 zł - Tarcza Branżowa

Dotacja 5000 zł z najnowszej Tarczy Branżowej - komu przysługuje? Jakie warunki należy spełnić? Jakie kody PKD uprawniają do dotacji z urzędu pracy?

Cudzoziemiec kupuje mieszkanie w Polsce - przepisy, zezwolenie, problemy

W Polsce na stałe mieszka ponad 2 miliony obcokrajowców. Najliczniejszą i zdecydowanie przeważającą grupę (wg GUS ok. 1,35 miliona) stanowią osoby z Ukrainy. Kolejne kraje ze znaczącą populacją zamieszkującą Polskę to Białoruś, Niemcy, Mołdawia, Rosja, Indie, Gruzja, Wietnam, Turcja i Chiny. Obcokrajowcy pracują, żyją, uczą się, zarabiają …. i zaczynają inwestować. Zakup własnego M to bardzo często pierwsza, poważna inwestycja, ale czy łatwo cudzoziemcom kupić mieszkanie w Polsce i jakie problemy mogą pojawić się na drodze do własnego lokum?

Zasiedzenie mieszkania - przepisy, zasady

Zasiedzenie mieszkania (lokalu mieszkalnego) teoretycznie jest możliwe. W przypadku mieszkań, obowiązują identyczne terminy zasiedzenia, jak te dotyczące nieruchomości gruntowych. Główną przeszkodą, która utrudnia zasiedzenie mieszkania jest opór jego właściciela. Nieruchomości gruntowych częściej dotyczą sytuacje, w których właściciel jest nieświadomy lub bierny. Pojawiają się wątpliwości, czy można zasiedzieć spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Orzecznictwo nie jest tutaj do końca jednolite.

Dodatek osłonowy – powstanie infolinia informacyjna

Dodatek osłonowy to element tarczy antyinflacyjnej. Jak każda nowa regulacja wzbudza wiele wątpliwości i pytań. Dlatego rząd stworzył infolinię, pod numerem której można uzyskać odpowiedź na wszelkie niejasności z dodatkiem związane.

Jak wypełnić wzór wniosku o dodatek osłonowy - rozporządzenie

Jeżeli złożymy wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to ujawniamy dochody swojej rodziny z 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. ujawniamy dochody z 2021 r.

Długie weekendy i święta w 2022 roku. Kiedy najlepiej wziąć urlop?

Rok 2022 będzie od minionego lepszy przynajmniej pod jednym względem – będziemy mieli trochę więcej wolnego. Optymalne zaplanowanie urlopu daje nam szansę na 8 wydłużonych weekendów – zarówno świątecznych, jak i tych przeznaczonych stricte na odpoczynek. Kiedy najlepiej wziąć urlop?

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – planowane zmiany

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych ma być rozpatrywany niezwłocznie. Planowane zmiany dotyczą też wniosków o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2022

Najniższa krajowa i stawka godzinowa w 2022 roku - ile wynoszą brutto? O ile wzrosły?

Lokale usługowe na nowych osiedlach mieszkaniowych

Jakie lokale usługowe oferują deweloperzy w realizowanych inwestycjach mieszkaniowych? Jakim cieszą się zainteresowaniem? W których projektach są do kupienia? W jakich cenach są teraz lokale usługowe?

Nissan Qashqai 1.3 MHEV XTRONIC jest mocno przemyślany

Nissan Qashqai 1.3 MHEV XTRONIC, czyli lekka hybryda i automatyczna przekładnia. I choć napęd jest dobry, to nie on jest największa zaletą auta.

Podatek dochodowy pracowników i przedsiębiorców w 2022 roku. Kto zyska, kto straci na Polskim Ładzie?

Ministerstwo Finansów informuje, że na zmianach dotyczących tzw. klina podatkowo-składkowego (zmiany w PIT i składce zdrowotnej) zyska 18 mln polskich obywateli. Natomiast dla ok. 5 mln osób zmiany będą neutralne. Neutralność to m.in. specjalne rozwiązanie dla klasy średniej, które amortyzuje zmiany w składce zdrowotnej. I to zarówno u pracowników, jak i u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie?

Unijny Certyfikat COVID będzie miał krótszy termin ważności

Unijny Certyfikat COVID ma ułatwić swobodne podróżowanie obywatelom Unii Europejskiej podczas pandemii. W związku z nowym wariantem koronawirusa KE przyjęła nowe regulacje z nim związane.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – Polska z nowym rokiem przejęła przewodnictwo

Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze działania w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim. Decyzje w ramach OBWE podejmowane są w oparciu o zasadę konsensusu.

Niedziela handlowa - styczeń 2022

Niedziela handlowa - styczeń 2022 ma aż 5 niedziel handlowych. Czy 2 stycznia, 9 stycznia, 16 stycznia, 23 stycznia, 30 stycznia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Każda prognoza na 2022 rok może się sprawdzić

Prognozowanie tego, co się może wydarzyć w 2022 roku dawno już nie było obarczone tak dużą niepewnością.