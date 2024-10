Emeryt musi przekonać sąd: Wzory wniosków do ZUS i do sądu w związku z czerwcowym wyrokiem TK. ZUS odmówi przeliczenia emerytur

Infor.pl otrzymał wyjaśnienia z ZUS w sprawie postępowań przeliczeniowych dla emerytów podlegających wyrokowi TK z czerwca 2024 r. Wynika z nich, że emeryt składa w ZUS wniosek (wzór 1). Czeka na odmowne pismo ZUS i następnie wysyła do sądu odwołanie (wzór 2 - składa się za pośrednictwem ZUS). Oba pisma są bardzo proste. Nie wiemy, jak postąpi sąd cywilny w tak trudnej sprawie jak brak publikacji słynnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r.

Komunikat ZUS przesłany do redakcji Infor.pl oparty jest o taką argumentację prawną - Art. 145a kpa nie pozwala zdaniem ZUS na przeliczenie emerytur (ściślej na wznowienie postępowań w sprawie od lat wypłacanych i zaniżonych zdaniem TK emerytur). ZUS wskazuje, że nie może nic zrobić do czasu publikacji wyroku TK. Wtedy może zostać uruchomiona procedura usuwania niesprawiedliwości, która spotkała emerytów. Jak wszyscy wiemy spór polityczny wokół TK, zablokował publikowanie jego wyroków.

WAŻNE! Niezależnie od stanowiska ZUS czekamy na ruch rządu w tej sprawie. Z wypowiedzi jego przedstawicieli wynika sugestia uchwalenia specjalnej ustawy dla poszkodowanych emerytów. Nową przeszkodą dla tej potencjalnej ustawy jest jednak powódź i straty jakie spowodowała. Po prostu w nowej sytuacji po powodzi w budżecie - na dziś - nie ma pieniędzy na wypłatę tych wyrównań.

Kluczowe zdanie w każdym z wzorów

Oba wzory zawierają zdanie:

"Wnoszę o uznanie za moją własną argumentacji z uzasadnienia wyroku TK z z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20)."

Zdanie to uwalnia emeryta od konieczności szukania argumentacji prawnej (zarówno przed ZUS jak i przed sądem).

Stanowisko to jest proste (tak jak wzory przedstawione w artykule) - jedyną podstawą postępowań przeliczeniowych dla emerytów jest art. 145a k.p.a. Przepis ten można zastosować po publikacji wyroku TK z czerwca 2024 r. ZUS uważa, że nie może nic zrobić w tej sprawie bez tej publikacji. Jednocześnie informuje, że każda osoba, która uważa, że ZUS nie ma racji, może iść do sądu. Pójdźmy więc tą drogą. Już w momencie złożenia pisma wiemy, że ZUS załatwi sprawę negatywnie. I wiemy, że trzeba ją przekierować na poziom sądu cywilnego.

WAŻNE! ZUS informuje: "Każde pismo świadczeniobiorcy, z którego przynajmniej w sposób pośredni będzie wynikać, iż dotyczy ono żądania ponownego ustalenia wysokości emerytury z zastosowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r., bez względu na sposób nazewnictwa tego pisma, tj. „skarga”, „wniosek”, „podanie”, zostanie przez organ rentowy zakwalifikowane jako skarga o wznowienie postępowania w trybie art. 145a k.p.a."

Wniosek o wznowienie postępowania w związku z wyrokiem TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20) Składam wniosek o wznowienie postępowania w sprawie ……. (tu dane identyfikacyjne decyzji ZUS przyznającej emeryturę) i: a) ponowne przeliczenie mojej emerytury, b) wypłatę wyrównania (wraz z odsetkami) za okres wypłaty zaniżonej emerytury, c) przeprowadzenie wszystkich zaległych waloryzacji ustalonej miesięcznie emerytury. Uzasadnienie wniosku Wniosek składam w związku z wyrokiem (i uzasadnieniem) Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20). Jestem emerytem, który spełnia przesłanki do skorzystania z konstytucyjnej ochrony wynikającej z tego wyroku. Wnoszę o uznanie za moją własną: 1) sentencji orzeczenia i 2) argumentacji z uzasadnienia - wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20).

We wniosku nie ma nawet potrzeby podawać podstaw prawnych. ZUS zapowiedział bowiem w powyższym piśmie do Infor.pl, że każde pismo nawiązujące do ww. wyroku, będzie kwalifikowane jako złożone na podstawie art. 145a k.p.a. (niezależnie od wskazanej przez emeryta podstawy prawnej).

Wyrok TK a emeryci: Wzór drugi w postępowaniu przeliczeniowych emerytur. Idziemy do sądu

Odwołanie od decyzji ZUS z dnia ……. o odmowie wznowienia postępowania Wnoszę o zobowiązanie ZUS do wznowienia postępowania w sprawie ……. (tu dane identyfikacyjne decyzji ZUS przyznającej emeryturę) i: a) ponowne przeliczenie mojej emerytury, b) wypłatę wyrównania (wraz z odsetkami) za okres wypłaty zaniżonej emerytury, c) przeprowadzenie wszystkich zaległych waloryzacji ustalonej miesięcznie emerytury. Uzasadnienie odwołania W dniu ….. złożyłem wniosek o wznowienie postępowania. W dniu ….. ZUS wydał decyzję odmowną. Odwołanie składam w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20) i uzasadnieniem tego wyroku. Jestem emerytem, który spełnia przesłanki do skorzystania z konstytucyjnej ochrony wynikającej z ww. wyroku. Wnoszę o uznanie za moją własną: 1) sentencji orzeczenia i 2) argumentacji z uzasadnienia - wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20). Podstawa prawna: art. 83 ust. 2 i art. 83b ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497 z późn. zm).

WAŻNE! W przestrzeni publicznej nie ma dzisiaj jednoznacznej i przekonującej odpowiedzi i hipotez co sąd zrobi z takim odwołaniem.

Komentarz do ww. wzoru odwołania od decyzji ZUS

ZUS w komunikacie informuje: "W związku z powyższym, w razie złożenia skargi o wznowienie tego postępowania, organ rentowy wyda decyzję o odmowie wznowienia postępowania, z uwagi na brak podstawy prawnej wznowienia. Od tej decyzji świadczeniobiorcy przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.". I jako podstawę prawną podaje:

art. 83b ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497 z późn. zm.), dalej jako ustawa systemowa art. 83 ust. 2 ustawy systemowej.

ZUS wyśle więc do emeryta negatywną odpowiedź. W piśmie ZUS będzie opisana droga odwoławcza w tym wskazany sąd właściwy do rozpatrzenia odwołania. Pod tym linkiem jest opis całej procedury odwoławczej.

WAŻNE! Odwołanie składasz za pośrednictwem ZUS. Wysyłasz je do ZUS z podanym w odwołaniu adresem właściwego sądu (ZUS powinien wskazać ten sąd w pouczeniach do decyzji odmownej). ZUS przeczyta Twoje pismo (po te, żeby się zastanowić się "Może jednak uwzględnię?) i ostatecznie wyśle odwołanie do sądu cywilnego.

Po uzupełnieniu danymi osobowymi i adresowymi emeryt składa odwołanie do sądu. Warto tu zajrzeć do art. 4778 i kolejnych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Regulują Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Ważne Art. 47710 k.p.c. określa wymagania co do formy odwołania jako "Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub decyzji wydanej przez ten zespół, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub decyzji wydanej przez ten zespół."

WAŻNE! Na końcu artykułu podkreślamy raz jeszcze, że przedstawiciele rządu sygnalizowali niedawno, że jest rozważana ustawa, która bez konieczności indywidualnych sporów z ZUS, przyzna wyrównania poszkodowanym emerytom. Nową przeszkodą dla tej ustawy są straty powodziowe.