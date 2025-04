Sławomir Mentzen – partia, program, wiek, zawód, wykształcenie [Kandydat na Prezydenta RP 2025]

Sławomir Mentzen – do której partii należy kandydat na Prezydenta RP? Przedstawiamy program wyborczy Sławomira Mentzena, wiek, zawód oraz wykształcenie. Sprawdź listę wszystkich kandydatów na Prezydenta RP w 2025 r. Kto prowadzi w najnowszym sondażu prezydenckim?

Sławomir Mentzen – wiek, zawód, wykształcenie

Sławomir Jerzy Mentzen ma 38 lat i mieszka w Toruniu. Posiada wyższe wykształcenie. Pracuje jako doradca podatkowy w Kancelarii Mentzen sp. z o.o.

Sławomir Mentzen – partia

Sławomir Mentzen przynależy do partii politycznej. Jest członkiem Konfederacji Wolność i Niepodległość. Sprawdź wyniki najnowszych sondaży w wyborach prezydenckich »

Sławomir Mentzen – program wyborczy 2025

Na stronie mentzen2025.pl można zapoznać się z pełnym programem wyborczym.

1. Suwerenność

Nie pozwolę na odbieranie Polsce kolejnych kompetencji w naszych wewnętrznych sprawach na rzecz Unii Europejskiej, ani na zmianę traktatów unijnych, ograniczającą nasz wpływ na UE, poprzez chociażby odebranie Polsce prawa weta. Zadbam o pierwszeństwo polskiej Konstytucji nad unijnym prawem, o zachowanie polskiego złotego jako naszej waluty, a w polityce zagranicznej będę zwolennikiem korzystania z unijnego prawa weta w ważnych dla naszego kraju sprawach.

2. Silna armia

Koniecznie musimy rozbudować krajową produkcję broni i amunicji, a także zapewnić przeszkolenie rezerwistów, których będzie można zmobilizować na wypadek wojny. Należy zmniejszyć wpływ polityków na Wojsko Polskie, decyzje polityczne zwykle prowadzą do osłabienia naszego potencjału obronnego. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych doprowadzę do modernizacji i zwiększenia możliwości operacyjnych Wojska Polskiego.

3. Szczelne granice

Od lat Europa jest szturmowana przez fale nielegalnych imigrantów. Efekty masowej, niekontrolowanej imigracji z Azji i Afryki widzimy we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Musimy obronić polskie granice przed szturmem przestępców z Bliskiego Wschodu i pożytecznymi idiotami Putina, którzy ułatwiają im forsowanie polskiej granicy.

4. Silna gospodarka

Likwidując zbędne przepisy, damy Polakom nowe szanse rozwoju. Regulować należy działalność wielkich międzynarodowych korporacji, technologicznych oligopoli, koncernów farmaceutycznych, a nie drobnego polskiego biznesu. Wprowadzimy zasadę UE+0, unijne dyrektywy będą przyjmowane w minimalnej, koniecznej wersji, bez dodatkowych utrudnień dla Polaków. Należy sprywatyzować zbędne spółki Skarbu Państwa, a z tych, które zostaną, trzeba wyrzucić wszystkich polityków.

5. Niskie i proste podatki

Będziemy mieli najprostszy system podatkowy w całej Unii Europejskiej. Doprowadzę do tego, że przedsiębiorca przestanie czuć się w Polsce jak przestępca, gdy urzędy przeprowadzają kontrole. Doprowadzę do likwidacji podatku od spadków, likwidacji podatku Belki, a także PCC od mieszkań. Znacząco uproszczę PIT, CIT i VAT. ZUS będzie dla przedsiębiorców dobrowolny, powrócimy też do składki zdrowotnej sprzed Nowego Ładu.

6. Zatrzymanie lewicowej ideologii

Należy ten chory ideologiczny eksperyment na społeczeństwie natychmiast zakończyć. Obronimy w Polsce normalność, ochronimy nasze dzieci przed lewicowymi demoralizatorami i nie pozwolimy na prześladowanie kogokolwiek ze względu na jego poglądy czy wypowiedzi, tylko dlatego, że nie są zgodne z lewicową propagandą.

7. Obrona wolności słowa

Domagam się pełnej wolności słowa, takiej, która funkcjonuje w USA. Wolność słowa jest niezbędna dla uczciwej debaty publicznej, dochodzenia do prawdy. Człowiek nie jest wolny, jeżeli nie ma prawa mówić tego, co myśli. Politycy i właściciele portali społecznościowych nie powinni mieć prawa do cenzury wypowiedzi Polaków.

8. Wolność osobista

Należy radykalnie zwiększyć poziom wolności osobistej. Dlatego będę domagał się legalizacji pokera i marihuany, racjonalizacji dostępu do broni oraz przepisów, które zamiast zakazów promują odpowiedzialność. Jednak oprócz tego wiele naszych wolności musimy obronić. Jako prezydent nie pozwolę na odebranie nam naszych praw – swobody podróżowania, wyboru stylu życia, czy swobody produkcji i spożycia mięsa. Urzędnicy nie powinni ingerować w wychowywanie dzieci i życie rodzinne. Zakończę proceder odbierania dzieci rodzicom, a także przymus szczepień. Powstrzymam powszechną inwigilację w internecie. Polacy powinni mieć prawo do prywatności.

9. Odrzucenie Zielonego Ładu

Zielony Ład oznacza drastyczne zwiększenie kosztów życia i zmniejszenie konkurencyjności europejskiego przemysłu, który ucieka do Azji. Musimy zatrzymać te chore przepisy, zanim wejdą w życie i doprowadzą do klimatycznego ubóstwa. Czas na odrzucenie Zielonego Ładu!

10. Bezpieczeństwo energetyczne

Tania energia jest niezbędna dla naszego rozwoju gospodarczego i niskich kosztów życia. Priorytetem będzie dla mnie deregulacja produkcji energii, obniżenie jej opodatkowania, a także inwestycja w energetykę jądrową, w tym SMR, która da nam niezależność i zapewni bezpieczeństwo energetyczne na wypadek poważnych kryzysów.

11. Obrona polskiego rolnictwa

Odrzucam antyrolniczą politykę Komisji Europejskiej, popieraną zarówno przez PiS jak i PO, a także szkodliwe dla rolnictwa regulacje i niepotrzebną biurokrację. Domagam się stworzenia w Polsce łatwych warunków do produkcji naszej własnej żywności.

12. Nie dla polskiego wojska na Ukrainie

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to dla mnie priorytet w sytuacji, gdy wojna toczy się za naszą granicą. Polska ofiarnie pomagała Ukrainie od pierwszych dni wojny z Rosją, ale nigdy nie możemy pozwolić na to, żeby Polska podzieliła los Ukraińców. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych nigdy nie zgodzę się na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. Sprzeciwiam się wszelkim działaniom, które mogłyby doprowadzić do włączenia naszej Ojczyzny do tej wojny. Polska musi pozostać krajem bezpiecznym i silnym.

13. Nowoczesna infrastruktura

Rozwój gospodarczy wymaga rozbudowanej infrastruktury – m. in.: dróg ekspresowych i autostrad oraz transportu rzecznego. Polska potrzebuje też Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz rozwoju portów. Realizacja dużych projektów infrastrukturalnych wymaga lat pracy, dlatego należy je kontynuować pomimo zmiany rządów. Nie powinny być one przedmiotem bieżącej gry politycznej.

14. Ograniczenie biurokracji

Jako prezydent zamierzam doprowadzić do likwidacji zbędnych przepisów i regulacji, które zabierają czas i pieniądze Polakom. Domagam się także likwidacji zbędnych państwowych instytucji i urzędów, które są wykorzystywane do kontroli obywateli i marnotrawstwa publicznych pieniędzy. Zakończę także bezkarność urzędników, za których błędy, Polacy nierzadko płacą swoim majątkiem i zdrowiem.

15. Obrona gotówki

Jako prezydent zainicjuję projekt wprowadzenia do Konstytucji gwarancji możliwości posługiwania się gotówką tak, by to obywatele decydowali, jak chcą oszczędzać i wydawać swoje pieniądze.

16. Usprawnienie sądownictwa

Musimy skończyć ze zbędną biurokracją w sądownictwie. Domagam się także prawdziwego odpolitycznienia sądownictwa, w tym resetu konstytucyjnego w Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Instytucje te, a także wszystkie sądy, nie mogą być dłużej upolitycznionym narzędziem kolejnych rządów.

17. Lepsza edukacja

Potrzebujemy konkurencji na rynku edukacji, przystosowania nauczania do nowoczesnych technologii i wpływu rodziców na wychowanie ich dzieci. Należy też przestać utrudniać edukację domową. Mniej urzędników, mniej polityków, więcej praktycznej wiedzy i swobody uczniów, rodziców i nauczycieli.

18. Wydajna ochrona zdrowia

Zamierzam naprawić system ochrony zdrowia. Potrzebujemy systemowej reformy i rozbicia monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia. Monopole zawsze są nieefektywne, zwłaszcza jeżeli są państwowe. Skończę z archaicznym systemem ochrony zdrowia i wzorując się na Niemczech i Singapurze, wprowadzę konkurencyjne fundusze ubezpieczeń społecznych.

19. Uwolnienie kryptowalut

Jako prezydent będę dążył do uwolnienia obrotu kryptowalutami, a także doprowadzę do tego, aby Polska miała najprzyjaźniejsze kryptowalutom prawo w całej Unii Europejskiej, dzięki czemu staniemy się europejskim hubem dla firm z tej branży. Przyciągnie to do Polski wiele nowoczesnych firm i stworzy dobrze płatne miejsca pracy.

20. Koniec walki z kierowcami

Zakończę proces utrudniania kierowcom życia. Potrzebujemy szybkich dróg, miejsc parkingowych i tańszego paliwa. Polacy zasługują na własny samochód. Nie pozwolę, by politycy zrobili z niego przywilej dla nielicznych.

Wszyscy kandydaci na Prezydenta RP 2025

