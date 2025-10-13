REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1366
USTAWA
z dnia 12 września 2025 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby
- Data ogłoszenia: 2025-10-13
- Data wejścia w życie: 2025-10-14
- Data obowiązywania: 2025-10-14
- Z mocą od: 2025-07-01
