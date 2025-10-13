REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1372
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 2025 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport
Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2025-10-13
- Data wejścia w życie: 2025-10-28
- Data obowiązywania: 2025-10-28
