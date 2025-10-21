REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1430
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 października 2025 r.
w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
- Data ogłoszenia: 2025-10-21
- Data wejścia w życie: 2025-10-22
- Data obowiązywania: 2025-10-22
- Z mocą od: 2025-07-01
