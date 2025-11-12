REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1534
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 października 2025 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1546
USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1542
USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1541
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 września 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 2025 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1539
UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 16 kwietnia 2025 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1538
USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1537
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1536
USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1535
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 października 2025 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1534
USTAWA z dnia 26 września 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo pocztowe
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1533
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1532
USTAWA z dnia 24 września 2025 r. o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1531
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1530
USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1529
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1528
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1527
USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1526
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1525
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej oraz wartości pomocy publicznej uzyskanej przez odbiorcę przemysłowego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1524