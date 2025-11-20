REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1583
OBWIESZCZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
z dnia 4 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”
- Data ogłoszenia: 2025-11-20
- Data wejścia w życie: 2025-11-20
- Data obowiązywania: 2025-11-20
